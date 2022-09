Le G7 promet de « ne jamais » reconnaître le vote du Donbass et de soutenir Kiev à perpétuité

Selon un communiqué publié par la Maison Blanche vendredi.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon ont dénoncé les “faux référendums que la Russie tente d’utiliser pour créer un faux prétexte pour changer le statut du territoire souverain ukrainien”, qui “n’ont aucun effet juridique ni légitimité”. et « ne respectent en aucun cas les normes démocratiques », selon le communiqué.

Les deux républiques du Donbass – reconnues comme des États indépendants par Moscou en février – et les deux régions du sud de l’Ukraine, principalement sous le contrôle des troupes russes, organisent un vote sur l’adhésion à la Russie. Le vote a commencé vendredi et devrait se terminer la semaine prochaine.

Insistant sur le fait que «ne jamais reconnaître ces référendums” ou le suivant “annexion russe“, le G7 a dit qu’ils”ne représentent en aucun cas une expression légitime de la volonté du peuple ukrainien.”

Lire la suite Les gens se rassemblent en Russie pour montrer leur soutien aux référendums Donbass, Zaporozhye, Kherson (VIDEO)

Au lieu de cela, le G7 a déclaré qu’il continuerait à fournir “soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique« au gouvernement de Kiev et lancer »efforts de reconstruction” lors d’une conférence en Allemagne le mois prochain. “Nous resterons fermement aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra“, conclut le communiqué.

À la suite du coup d’État de février 2014 soutenu par les États-Unis à Kiev, plusieurs régions ont refusé de reconnaître la légitimité du gouvernement ukrainien. La Crimée a voté pour rejoindre la Russie en mars de la même année. L’Ukraine et le G7 ont également refusé de le reconnaître, le qualifiant d’annexion illégitime. Peu de temps après, Donetsk et Lougansk ont ​​déclaré leur indépendance et ont été prises pour cible par l’armée ukrainienne dans ce que Kiev a qualifié de «opération anti-terroriste.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les accords de Minsk, conçus pour donner à Donetsk et Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

Après avoir reconnu les deux républiques du Donbass comme des États indépendants, Moscou a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.