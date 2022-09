Les États-Unis et leurs alliés réagissent à la mobilisation partielle de la Russie

L’ambassadeur des États-Unis en Ukraine l’a qualifiée de signe de faiblesse, tandis que le vice-chancelier allemand a déclaré qu’il s’agissait d’une “démarche malavisée”.

Les États-Unis et leurs alliés européens ont réitéré leur engagement à soutenir l’Ukraine, en réponse à l’annonce en Russie d’une mobilisation partielle.

“Les référendums et la mobilisation simulés sont des signes de faiblesse, d’échec russe”, L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a écrit sur Twitter mercredi.

Elle a insisté pour que Washington “ne reconnaîtra jamais la revendication de la Russie sur le territoire ukrainien prétendument annexé”, faisant référence aux votes prévus sur l’adhésion à la Russie qui se tiendront dans les régions du Donbass, de Zaporozhye et de Kherson entre le 23 et le 27 septembre. Dans son discours précédent, le président russe Vladimir Poutine s’est engagé à soutenir les référendums en termes de sécurité et a déclaré que Moscou respecterait les résultats qu’ils produire.

“Nous continuerons à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, Brink a promis.

L’ambassadrice britannique en Ukraine, Melinda Simmons, a publié un tweet presque identique sur la question, affirmant que le président russe Vladimir Poutine « refuse toujours de comprendre l’Ukraine. La mobilisation partielle et les référendums fictifs ne changent rien à cette faiblesse essentielle.

Lire la suite La Russie va commencer une mobilisation partielle – Poutine

L’un des membres clés du gouvernement allemand, Robert Habeck, qui est à la fois vice-chancelier et ministre de l’économie, a qualifié la mobilisation partielle de Moscou de “une autre étape mauvaise et erronée” par le pays.

Habeck a également promis que Berlin continuerait à soutenir Kiev dans son conflit avec Moscou.

Le président Poutine a annoncé la mobilisation partielle plus tôt mercredi, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une décision sensée et nécessaire, car la Russie était confrontée à “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine.

Les personnes recrutées bénéficieraient d’une formation supplémentaire, ainsi que de tous les avantages dus aux personnes impliquées dans le service actif, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé plus tard que quelque 300 000 réservistes, soit un peu plus de 1 % du potentiel de mobilisation total de la Russie, sont désignés pour être appelés aux armes.

Les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et certains autres pays ont activement soutenu l’Ukraine pendant les combats, fournissant à Kiev des armes, notamment des systèmes de lancement de roquettes multiples, des véhicules blindés et des drones, ainsi que le partage de renseignements et l’envoi de milliards de dollars d’aide financière à le gouvernement de Vladimir Zelensky.

LIRE LA SUITE: Moscou donne des détails sur la mobilisation partielle

Plusieurs milliers de mercenaires étrangers ont également été impliqués dans le conflit du côté de Kiev. Le ministre Choïgou a déclaré mercredi que plus de 2 000 d’entre eux avaient été tués, et que 1 000 autres soldats de fortune restaient dans les rangs de l’armée ukrainienne.