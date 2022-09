Les États-Unis et leurs alliés promettent une réponse “maximale” au prochain test nucléaire nord-coréen – News 24

Un haut conseiller à la sécurité sud-coréen a déclaré que Washington et Tokyo avaient convenu d’une réponse “différente” par rapport aux tests précédents

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon se sont engagés à “maximiser” leur réponse au prochain essai nucléaire de la Corée du Nord, selon un haut responsable de la sécurité à Séoul, au milieu de prédictions répétées selon lesquelles Pyongyang se prépare pour un autre procès.

S’adressant aux journalistes à la suite d’une réunion de haut niveau entre Séoul, Washington et Tokyo jeudi, le principal conseiller à la sécurité de la Corée du Sud, Kim Sung-han, a déclaré qu’un autre essai nucléaire nord-coréen provoquerait une réaction sévère des trois alliés.

“[We] convenu qu’il ne doit pas y avoir de pensée ou de réaction naïve que la Corée du Nord a effectué six essais nucléaires et que [a new test] ne sera qu’un de plus », dit-il en ajoutant “Si la Corée du Nord procédait à son septième essai nucléaire, notre réaction sera certainement différente de celle jusqu’à présent.”

Les commentaires faisaient suite à une rencontre à Honolulu, à Hawaï, impliquant Kim, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et leur homologue japonais, Takeo Akiba. Une lecture de la Maison Blanche sur la réunion a déclaré que les trois responsables avaient discuté “protéger et faire progresser l’ordre international fondé sur des règles”, et « a condamné le [North Korea’s] développement continu de ses programmes de missiles balistiques et d’armes de destruction massive », entre autres.















Cependant, les responsables de la sécurité n’ont pas précisé quelles mesures supplémentaires seraient prises en réaction au prochain test de Pyongyang, Kim déclarant seulement que la réponse serait “maximisé” pour tenter de convaincre la Corée du Nord que c’était le “mauvaise décision.”

Alors que le test le plus récent de Pyongyang, le sixième de son histoire, a été effectué en septembre 2017, des responsables américains et sud-coréens ont affirmé que le pays avait terminé “toutes les préparations” pour un autre essai nucléaire et attend simplement le bon moment. Selon l’ancien chef du renseignement de Séoul, Park Jie-won, cela pourrait arriver dès novembre, “avant les élections de mi-mandat” aux Etats-Unis. « Ils vont le faire pour démontrer… que [their] missile peut voler vers les États-Unis, transportant une ogive miniaturisée et plus légère, et porter un coup à l’administration Joe Biden », Park a déclaré lors d’une interview à la radio le mois dernier.

La Corée du Nord n’a pas annoncé de projet d’essai, mais s’est récemment engagée à faire avancer le développement de son arsenal nucléaire “à la vitesse la plus rapide possible”, et averti que son “dissuasion de la guerre nucléaire” est “tout à fait prêt” pour répondre à toute menace.

La réunion tripartite à Hawaï jeudi a eu lieu alors que les États-Unis et la Corée du Sud terminaient leur dernière série d’exercices militaires à grande échelle, que Pyongyang a à plusieurs reprises condamnés comme provocateurs, les considérant comme une répétition d’une invasion.