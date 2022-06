Les États-Unis et leurs alliés promettent des armes supplémentaires pour l’Ukraine, mais Kyiv en veut plus

L’équipement occidental plus moderne nécessite une formation, effectuée dans d’autres pays, les Ukrainiens formés étant renvoyés pour faire fonctionner l’équipement ou former d’autres personnes.

Les armes modernes nécessitent également une maintenance sophistiquée, qui nécessite une formation supplémentaire, et les armes américaines n’utilisent généralement pas le système métrique, ce qui signifie différents outils et clés.

Et différents pays membres de l’OTAN ont des équipements variés nécessitant une formation et des outils variés. Les Français ont fourni à l’Ukraine l’une des pièces d’artillerie les plus sophistiquées au monde, l’obusier automoteur Caesar. Comme le M777 américain, il tire des obus de 155 mm, mais l’utilisation des deux canons n’est pas la même.

Et non seulement les systèmes d’armes sophistiqués sont chers, mais l’offre est limitée et la production est souvent lente. Certains pays envoyant des armes à l’Ukraine ont exprimé des craintes d’épuiser leurs propres stocks et d’affaiblir leur sécurité nationale, et certains ont obtenu des engagements des États-Unis et d’autres pour fournir des remplaçants.

Les États-Unis craignent également que les Ukrainiens ne reçoivent des armes d’une portée si longue qu’ils puissent toucher des cibles au plus profond de la Russie même. Il n’a donc pas fourni immédiatement le lance-roquettes mobile HIMARS, et il ne fournit pas les roquettes à plus longue portée que le système peut utiliser.