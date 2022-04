Les États-Unis et leurs alliés prévoient un isolement à long terme de la Russie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Près de deux mois après l’assaut brutal de Vladimir Poutine contre l’Ukraine, l’administration Biden et ses alliés européens ont commencé à planifier un monde bien différent, dans lequel ils n’essaient plus de coexister et de coopérer avec la Russie, mais cherchent activement à l’isoler et à l’affaiblir en tant que question de stratégie à long terme.

À l’OTAN et à l’Union européenne, ainsi qu’au Département d’État, au Pentagone et dans les ministères alliés, des plans sont en cours d’élaboration pour consacrer de nouvelles politiques dans pratiquement tous les aspects de la posture de l’Occident envers Moscou, de la défense et des finances au commerce et à la diplomatie internationale.

L’indignation est le plus immédiatement dirigée contre Poutine lui-même, dont le président Biden a déclaré le mois dernier « ne peut pas rester au pouvoir ». Alors que « nous ne parlons pas de changement de régime », a déclaré un haut diplomate de l’UE, « il est difficile d’imaginer un scénario stable avec Poutine agissant comme il le fait ».

Mais la nouvelle stratégie naissante va bien au-delà du chef du Kremlin, car les planificateurs continuent de réviser des documents fondateurs qui doivent être présentés dans les mois à venir. La première stratégie de sécurité nationale de Biden, légalement requise l’année dernière mais toujours inachevée, est susceptible d’être considérablement modifiée par rapport aux attentes initiales, elle se concentrerait presque exclusivement sur la Chine et le renouveau national. La nouvelle stratégie de défense nationale du Pentagone, envoyée le mois dernier sous forme confidentielle au Congrès, donne la priorité à ce qu’un bref résumé du Pentagone a appelé « le défi russe en Europe », ainsi qu’à la menace chinoise.

Les échecs de la Russie en Ukraine insufflent au Pentagone une confiance retrouvée

Le premier document de concept stratégique de l’OTAN depuis 2010, lorsqu’elle recherchait un « véritable partenariat stratégique » avec la Russie, sera dévoilé lors du sommet de l’alliance en juin. « Un dialogue significatif, comme nous le souhaitions auparavant, n’est pas une option pour la Russie », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse au début du mois.

L’Union européenne a élaboré des plans pour réduire de deux tiers sa forte dépendance au gaz russe d’ici la fin de cette année et mettre fin à toutes les importations de combustibles fossiles en provenance de Russie avant 2030. « Il ne s’agit pas tant de sanctions, mais de articuler une voie vers zéro, en veillant à ce que nous devenions indépendants du gaz et du pétrole russes », a déclaré le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra lors d’un forum jeudi au Centre d’études stratégiques et internationales à Washington.

« Pour certains, ce sera une trajectoire de mois. Pour d’autres, cela peut prendre des années. Mais les Pays-Bas et d’autres pays sont très sérieux à ce sujet », a déclaré Hoekstra. « Plus jamais la même erreur. »

Les Alliés ont annoncé d’importantes augmentations du budget de la défense qui s’étendent sur de longues périodes. La Finlande et la Suède devraient demander leur adhésion à l’OTAN avant le sommet de juin à Madrid, un changement significatif dans l’équilibre de la sécurité européenne qui augmenterait également fortement la présence militaire de l’alliance près de la Russie.

Il y a une semaine, Biden a signé des projets de loi mettant fin aux relations commerciales normales avec la Russie et codifiant son interdiction américaine des importations de pétrole russe. La semaine dernière, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté la suspension de l’adhésion de la Russie au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et un mouvement de longue date visant à réviser la composition et les pouvoirs du Conseil de sécurité, où la Russie utilise librement son droit de veto, a pris un nouvel élan.

Peu de dirigeants occidentaux sont prêts à deviner quand et comment la crise ukrainienne se déroulera. Beaucoup des changements proposés « ne peuvent pas être entièrement décidés tant que nous ne savons pas comment ce conflit se termine », a déclaré Alexander Vershbow, ancien ambassadeur américain en Russie, haut responsable du Pentagone et secrétaire général adjoint de l’OTAN. « Est-ce que ça se termine ? » Ou s’éternise-t-il avec un cessez-le-feu difficile, sans « ni guerre, ni paix, pendant plusieurs années ?

Mais la stratégie à long terme est en cours d’élaboration alors même que les alliés font face à la crise immédiate avec des sanctions croissantes contre Moscou, une aide en armement à l’Ukraine et le déploiement de dizaines de milliers de leurs propres soldats à la frontière orientale de l’OTAN. Bon nombre de ces mesures et d’autres devraient désormais rester en place de manière permanente, selon les déclarations des dirigeants publics et les conversations avec huit hauts responsables américains et étrangers, dont certains ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification à huis clos.

« En fin de compte, ce que nous voulons voir, c’est une Ukraine libre et indépendante, une Russie affaiblie et isolée et un Occident plus fort, plus unifié et plus déterminé », a déclaré dimanche dernier le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, sur l’émission « Meet la presse. » « Nous pensons que ces trois objectifs sont en vue. »

À l’intérieur d’une stratégie ukrainienne délibérée mais impulsive

Certains ont mis en doute à la fois la sagesse des plans et l’endurance de l’Occident, déconseillant un retour à la politique de «confinement» qui régissait les relations avec l’Union soviétique. D’autres ont déclaré que la crise ukrainienne et ses effets profonds sur l’Europe offraient aux États-Unis l’occasion de se retirer d’au moins certaines de leurs responsabilités coûteuses et assumées de défendre le monde libre.

« Si quoi que ce soit », a déclaré l’historien Stephen Wertheim ce mois-ci dans le magazine Foreign Affairs, « la guerre a renforcé les arguments en faveur de la discipline stratégique, en offrant une chance d’encourager l’Europe à équilibrer contre la Russie tandis que les États-Unis se concentrent sur la sécurité en Asie et le renouvellement à domicile. »

Tout le monde n’est pas favorable à l’isolement à long terme de Moscou. En France, où le président Emmanuel Macron est enfermé dans une course à la réélection étonnamment serrée avec la candidature croissante de Marine Le Pen, elle a appelé à la réconciliation entre l’OTAN et la Russie et a réitéré sa promesse de retirer la France du commandement intégré de l’alliance. Et des voix s’élèvent en Allemagne pour garder la porte ouverte au dialogue avec le Kremlin pour faciliter un éventuel rapprochement.

Aux États-Unis, la question est l’une des rares dans lesquelles Biden bénéficie d’un fort soutien bipartite. Le soutien à une ligne dure contre la Russie semble également avoir atténué le mépris républicain pour l’OTAN, une caractéristique de l’administration Trump, alors que les membres de l’alliance de Washington à la frontière occidentale de la Russie insistent sur le fait que la nécessité et la réalité d’une position commune sont plus élevées que jamais auparavant.

Mais si l’immédiateté de l’Ukraine se dissipe, ainsi que les images quotidiennes de nouvelles horreurs là-bas, des désaccords surgiront inévitablement sur l’augmentation des dépenses de défense, la nécessité de s’engager avec la Russie sur des questions telles que la non-prolifération, les accusations selon lesquelles l’attention est détournée de la Chine et les perturbations du commerce qui entraînent une hausse des prix à la maison qui perturbe l’agenda national du président.

« Nous devons nous engager maintenant à être dans ce combat à long terme », a déclaré Biden lors d’une visite à Varsovie le mois dernier, décrivant le combat comme un combat entre la démocratie et l’autocratie. « Nous devons rester unis aujourd’hui et demain et après-demain et pour les années et les décennies à venir. Ça ne sera pas facile. Il y aura des frais. »

La dernière refonte majeure des relations avec la Russie, guidant les espoirs après l’effondrement de l’Union soviétique, a eu lieu en 1997, lorsque les dirigeants de l’OTAN et Moscou ont approuvé «l’Acte fondateur sur les relations mutuelles, la coopération et la sécurité». Reflétant « l’environnement de sécurité changeant en Europe, … dans lequel la confrontation de la guerre froide a été remplacée par la promesse d’une coopération plus étroite entre les anciens adversaires », il a déclaré qu’ils agiraient ensemble pour construire « une paix durable et inclusive dans l’Europe- Espace Atlantique ».

Cherchant à lier la Russie à l’interdépendance, l’Acte fondateur comprenait des engagements spécifiques de respecter la souveraineté des États, de régler pacifiquement les différends et, de la part de l’OTAN, une intention d’éviter tout stationnement permanent supplémentaire de «forces de combat substantielles» aux frontières de la Russie. Il a également déclaré spécifiquement qu’il n’était pas destiné à « retarder, limiter ou diluer l’ouverture de l’OTAN à l’adhésion de nouveaux membres ».

Au cours des années suivantes, ces engagements ont souvent été mis à l’épreuve, plus récemment avant la crise actuelle par l’invasion russe en 2014 de certaines parties de l’est de l’Ukraine et l’annexion de la Crimée, et les sanctions occidentales qui en ont résulté. Mais même après ces événements, l’Europe et les États-Unis ont renoué avec la Russie, soit par impératif économique, comme pour les importations d’énergie de l’Europe, soit par désir, comme lorsque l’ancien président Donald Trump s’est vanté de son lien profond avec Poutine.

Mais lors d’un sommet d’urgence de l’OTAN le mois dernier, « les dirigeants ont convenu de réinitialiser notre dissuasion et notre défense à long terme », a déclaré Stoltenberg. « Pour faire face à une nouvelle réalité de sécurité » avec beaucoup plus de forces à l’est, plus de jets dans le ciel et plus de navires en mer. La Russie s’est «éloignée» de l’Acte fondateur, a-t-il déclaré plus tard. « Cela n’existe plus.

Un haut responsable européen a déclaré que « la seule leçon que nous retirons d’une agression russe que beaucoup pensaient impossible, c’est qu’il y a ici un pays qui est prêt à faire quelque chose sans garantie de sécurité ni même attente plausible ». [can ensure] que cela ne peut plus se reproduire.

«Nous pensions que l’interdépendance, la connectivité, seraient propices à la stabilité parce que nous avions des intérêts corrélés. Maintenant, nous avons vu que ce n’est pas le cas. La Russie était fortement liée à l’Europe, un pays mondialisé. dit le fonctionnaire. « L’interdépendance, nous l’avons vu, peut entraîner de graves risques si un pays est suffisamment impitoyable. … Nous devons nous adapter à une situation qui est absolument nouvelle.

Plusieurs décideurs européens ont déclaré que leurs calculs actuels sont façonnés par deux facteurs majeurs. Le premier est l’attente selon laquelle toute trêve en Ukraine sera probablement temporaire. Même si Poutine accepte de déposer les armes pour le moment, de nombreux Européens pensent qu’il cherchera à se regrouper, à reconstruire l’armée russe et à attaquer à nouveau une fois qu’il se sentira prêt.

La seconde est une profonde horreur face aux atrocités commises par l’armée russe contre des civils qui ont été révélées depuis que ses forces se sont retirées vers l’est de l’Ukraine au cours des deux dernières semaines. Beaucoup pensent que Poutine lui-même devra peut-être faire face à des accusations de crimes de guerre devant des tribunaux internationaux.

Cette combinaison signifie que de nombreux Européens pensent que leur continent sera instable et peu sûr tant que Poutine sera au Kremlin. Et s’ils ne sont pas encore prêts à embrasser un effort actif pour renverser son régime, le soutien grandit là-bas, ainsi qu’aux États-Unis, pour couper définitivement son pays.

« On se rend compte de plus en plus qu’il s’agit d’une situation à long terme et qu’une stratégie d’endiguement, une stratégie de défense, est en train de se former », a déclaré le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics dans une interview. « Soutenez l’Ukraine autant que vous le pouvez, sanctionnez la Russie autant que vous le pouvez, faites tout ce que vous pouvez pour réduire la dépendance à l’égard de la Russie et enfin, oui, mettez davantage l’accent sur la défense militaire. »

Rinkevics faisait partie des ministres des Affaires étrangères de l’UE qui ont pris le petit déjeuner à Luxembourg cette semaine avec le procureur en chef de la Cour pénale internationale pour discuter des crimes de guerre.

« Lorsqu’il s’agit d’enquêter sur tous les crimes de guerre, cela ne peut pas s’arrêter au commandant sur le terrain, et en Russie, le commandant en chef ultime est le président de la Fédération de Russie », a déclaré Rinkevics. « Le sentiment après Bucha », la banlieue de Kiev où le retrait des troupes russes a laissé des dizaines de civils morts dans les rues, certains apparemment torturés et exécutés, « c’est qu’il sera très difficile de parler avec Poutine ou qui que ce soit au sein du gouvernement russe sans se souvenir de quoi arrivé. »

Apparemment, le fort soutien à la guerre parmi les Russes a également provoqué un recalcul parmi les décideurs politiques alliés sur un effort de longue date pour faire une distinction entre la population du pays et ses dirigeants, a déclaré la vice-ministre lituanienne de la Défense, Margiris Abukevicius. Les Russes semblent avoir les dirigeants qu’ils veulent, a-t-il dit – une autre raison de creuser et de se préparer à une longue impasse.