WASHINGTON – Les troupes américaines devraient quitter l’Afghanistan au plus tard le 11 septembre, mais le Pentagone, les agences d’espionnage américaines et les alliés occidentaux peaufinent leurs plans pour déployer une force moins visible mais toujours puissante dans la région pour empêcher le pays de redevenir terroriste. base. Tirant parti des dures leçons de la décision du président Barack Obama il y a dix ans de retirer les troupes américaines d’Irak – permettant la montée en puissance de l’État islamique trois ans plus tard – le Pentagone discute avec ses alliés du repositionnement des forces, éventuellement au Tadjikistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan voisins. , selon des responsables américains. Des avions d’attaque à bord de porte-avions et de bombardiers à longue portée volant à partir de bases terrestres le long du golfe Persique, de l’océan Indien et même aux États-Unis pourraient frapper des combattants insurgés repérés par des drones de surveillance armés. Mais il y a des risques. Les commandos afghans qui ont fourni l’essentiel des renseignements sur les menaces des insurgés pourraient se désintégrer après le retrait des États-Unis, laissant un grand vide à combler.

La Turquie, qui entretient depuis longtemps une relation directe avec l’Afghanistan en plus de son rôle dans la mission de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord dans ce pays, laisse derrière elle des troupes qui pourraient aider la CIA à collecter des renseignements sur les cellules de Qaïda, notent des responsables. Pourtant, les planificateurs du commandement central de l’armée à Tampa, en Floride, et de l’état-major interarmées à Washington ont développé des options pour compenser la perte de bottes de combat américaines sur le terrain, et le président Biden a déclaré mercredi que l’approche révisée maintiendrait Al-Qaïda à la baie. « Nous ne détournerons pas les yeux de la menace terroriste », a déclaré M. Biden dans un discours télévisé de la Maison Blanche. «Nous réorganiserons nos capacités de lutte contre le terrorisme et les atouts substantiels de la région pour empêcher la réémergence d’une menace terroriste sur notre patrie.» Mais certains anciens hauts commandants, ainsi que des législateurs des deux parties, ont averti qu’en l’absence de la pression implacable des forces d’opérations spéciales américaines et des agents du renseignement dans le pays, Al-Qaïda pourrait faire un retour en Afghanistan dominé par les talibans. «Aussi bonnes que soient nos capacités de renseignement et à long terme, il n’y a pas de substitut à être là», a déclaré Joseph Maguire, ancien commandant de haut niveau du Navy SEAL qui a été directeur par intérim du renseignement national dans l’administration Trump, dans une interview. . «Notre efficacité dans la protection de notre patrie sera considérablement diminuée.»

Alors même que les responsables militaires se sont précipités pour étoffer les détails du plan révisé de M. Biden, les hauts responsables du département de la Défense et les commandants militaires semblent avoir exclu pour l’instant deux autres options qui pourraient être utilisées si cette approche révisée échoue. Plus de 16000 entrepreneurs civils, dont plus de 6000 Américains, assurent désormais la sécurité, la logistique et d’autres soutiens en Afghanistan, selon chiffres récents compilés par le Pentagone. Mercredi, de hauts responsables militaires ont minimisé tout rôle important des entrepreneurs civils dans la lutte contre Al-Qaïda en Afghanistan, bien que certains analystes disent qu’ils pourraient être utilisés pour former les forces de sécurité afghanes. Sous l’ordre de M. Biden, les États-Unis retirent 2 500 soldats d’Afghanistan, mais le Pentagone a en fait environ 1 000 soldats de plus sur le terrain qu’il ne l’a publiquement reconnu. La comptabilité obscure résulte du fait que certaines forces d’opérations spéciales ont été écartées des livres, disent les responsables du Pentagone, pour inclure certains Rangers d’élite de l’armée, qui travaillent à la fois sous le Pentagone et la CIA pendant leur déploiement en Afghanistan. L’administration Obama a utilisé des tours de passe-passe similaires sous le terme bureaucratique de «niveaux de gestion des forces», ce qui a abouti à un plus grand nombre de soldats dans les zones de guerre avec peu de contrôle public. Mais les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils ne recourraient pas à ces tactiques pour faire glisser des troupes non divulguées en Afghanistan après la date limite de départ, même si certains analystes ont exprimé leur scepticisme. «Nous sommes activement engagés dans la lutte contre le terrorisme où tous les efforts sont faits pour minimiser les ‘troupes’ – les bottes sur le terrain – et les remplacer par une force invisible qui peut tout autant accomplir», William M. Arkin, analyste de la sécurité de longue date et auteur d’un nouveau livre, «Les généraux n’ont pas de vêtements: l’histoire inédite de nos guerres sans fin», a déclaré dans une interview.

Dans ses remarques, M. Biden a déclaré que les États-Unis resteraient étroitement associés au processus de paix entre Kaboul et les Taliban et continueraient à fournir une assistance en matière de sécurité aux forces de sécurité afghanes. Mais la crainte est que la sortie américaine conduise à l’effondrement d’un gouvernement afghan faible et à une guerre civile de plus en plus profonde avec les talibans, ouvrant la porte à une résurgence d’Al-Qaïda.