Les armées américaine et sud-coréenne ont fait une démonstration de puissance aérienne après que le Nord a lancé un nouveau missile balistique intercontinental.

Le lancement de la fusée à combustible solide Hwasong-19, supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, était le dernier en date des fréquents essais de missiles que le régime doté de l’arme nucléaire a menés au mépris des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministère japonais de la Défense a suivi l’ICBM volant vers le nord-est pendant 86 minutes, la plus longue durée jamais atteinte pour un missile nord-coréen, avant qu’il ne s’écrase dans la mer du Japon. L’événement a suscité la condamnation du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis, ces derniers exigeant que Pyongyang s’abstienne de « de nouveaux actes illégaux et déstabilisateurs ».

Semaine d’actualités a contacté l’ambassade de Corée du Nord en Chine avec une demande de réponse par courrier électronique.

Cette photo publiée par les médias d’État montre la Corée du Nord lançant un nouveau missile balistique intercontinental tôt le 31 octobre. L’événement a suscité la condamnation du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Cette photo publiée par les médias d’État montre la Corée du Nord lançant un nouveau missile balistique intercontinental tôt le 31 octobre. L’événement a suscité la condamnation du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Agence centrale de presse coréenne



Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué de presse que les exercices étaient axés sur la lutte contre les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Les alliés « ont démontré leurs capacités combinées à vaincre l’ennemi », ajoute le communiqué.

Les plus de 110 avions participants ont exécuté une série de sorties de combat simulé et d’exercices de bombardement de précision au-dessus de la mer Jaune, connue en Corée sous le nom de mer de l’Ouest, « en réponse aux lancements de missiles balistiques à longue portée de la Corée du Nord ».

Les États-Unis ont fourni des F-35A, des F-16 et des drones MQ-9 Reaper du Marine Corps, tandis que la Corée du Sud a déployé des F-35B, des F-15K et des KF-16, une version améliorée au niveau national du Fighting Falcon original.

Séoul se coordonne étroitement avec son allié américain pour surveiller l’évolution de la sécurité dans la péninsule coréenne, s’engageant à « toujours maintenir la capacité et la volonté de punir massivement les provocations de la Corée du Nord », conclut le communiqué.

Dans une vidéo partagée avec les médias locaux par les chefs d’état-major interarmées, un F-15 coréen pourrait faire exploser une bombe guidée GBU-12. Son objectif était de reproduire un lanceur transporteur-érecteur nord-coréen comme celui qui semblait être utilisé pour lancer l’ICBM.

Dans une déclaration diffusée par la chaîne internationale de télévision nord-coréenne Voice of Korea, Kim a souligné la nécessité de renforcer les forces nucléaires du pays, citant le « dangereux resserrement de leur alliance nucléaire et diverses manœuvres militaires aventureuses » de la part de ses rivaux – une référence apparente au parapluie nucléaire américain. sur la Corée du Sud et les fréquents jeux de guerre des alliés simulant un conflit avec le Nord.

Kim a déclaré que la « situation sécuritaire » exigeait que Pyongyang continue de faire progresser ses « forces stratégiques modernes » et s’est engagé à ne jamais cesser de « renforcer ses forces nucléaires », a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne.

Le lancement a eu lieu quelques heures seulement après la rencontre du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin avec son homologue sud-coréen Kim Yong-hyun à Washington. Lors de la conférence de presse qui a suivi, Kim a qualifié les programmes de missiles et nucléaires du Nord de « menace existentielle » non seulement pour Séoul mais pour toute la région.

Austin a réaffirmé l’engagement des États-Unis en faveur de la défense de Séoul, conformément à la politique de dissuasion étendue, et a promis qu’une attaque nucléaire du Nord aboutirait à l’anéantissement du régime de Kim.

Les tensions intercoréennes, déjà à leur plus haut niveau depuis des décennies, sont devenues encore plus tendues après le déploiement de milliers de soldats nord-coréens en Russie. Des responsables américains ont déclaré qu’environ 8 000 personnes se trouvaient déjà dans la région frontalière de Koursk, où les forces russes luttent depuis août pour contenir une contre-offensive ukrainienne.