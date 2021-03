Les États-Unis, la France, la Belgique et le Japon mènent un exercice maritime conjoint dans la mer d’Oman et le golfe d’Oman, sous la direction du groupe de grève du porte-avions français Charles de Gaulle.

Le Group Arabian Sea Warfare Exercise (GASWEX) 21, qui commence dimanche, vise à « développer les compétences nécessaires pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité régionale, la liberté de navigation et la libre circulation du commerce », Le Commandement central des forces navales américaines a déclaré dans un communiqué.

Le porte-avions Charles de Gaulle est accompagné de la frégate française multi-missions de classe Aquitaine Provence, du destroyer de défense aérienne de classe Horizon Chevalier Paul et du navire auxiliaire Var. Les moyens français ont été déployés fin février dans le cadre de la mission Clemenceau 21 en Méditerranée et dans la région du golfe Persique.

Les États-Unis ont fourni le porte-hélicoptères de classe Wasp Makin Island et le croiseur de missiles guidés de classe Ticonderoga Port Royal, ainsi qu’un certain nombre d’avions, y compris des avions de combat F-35 et F-16, des hélicoptères MH-60 et de reconnaissance en mer. et les avions d’alerte et de contrôle aéroportés.

Le déploiement intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, car l’administration Biden à Washington n’a jusqu’à présent pas réussi à relancer l’accord international de 2015 sur le programme nucléaire iranien. L’accord a été scellé sous Barack Obama, qui avait Biden comme vice-président, mais il a été abandonné par Donald Trump en 2018. La France fait partie des signataires de l’accord, connu sous le nom de JCPOA.

Téhéran ne veut pas tenir de pourparlers sur l’accord nucléaire tant qu’il n’a pas obtenu d’allégement des sanctions, affirmant qu’il appartient à Washington de tenir ses promesses. En l’absence de progrès en vue, l’Iran continue de s’écarter de ses propres obligations. Cette semaine, il a annoncé son intention de tester le réacteur nucléaire Arak redessiné, qu’il a accepté de fermer dans le cadre de l’accord de 2015. L’administration Biden a déclaré que Téhéran devait se conformer aux termes du JCPOA avant que les États-Unis puissent y revenir.

Le JCPOA visait à restreindre l’industrie nucléaire iranienne et à rendre plus difficile pour Téhéran de faire une percée vers la construction d’une arme nucléaire, une ambition que l’Iran nie avoir jamais eue. La République islamique s’est vu offrir en retour la levée des sanctions économiques internationales et diverses opportunités commerciales.

L’administration Trump a violé l’accord en introduisant des sanctions unilatérales et a utilisé son influence mondiale pour effrayer les autres pays de tout commerce avec l’Iran. Téhéran accuse les membres européens du JCPOA de ne pas l’avoir protégé de la pression de Washington.

