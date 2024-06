Les États-Unis et leurs alliés exigent la fin des transferts d’armes nord-coréennes destinées à être utilisées par la Russie contre l’Ukraine

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les États-Unis et leurs principaux alliés ont exprimé leur vive inquiétude quant à la coopération croissante entre la Corée du Nord et la Russie.

Ils ont demandé la fin des transferts d’armes nord-coréens destinés à l’Ukraine.

Un rapport de l’ONU a confirmé cette semaine une frappe de missile balistique nord-coréen sur Kharkiv.

Les Etats-Unis et leurs principaux alliés se sont déclarés vendredi « gravement préoccupés » par l’approfondissement de la coopération entre la Corée du Nord et la Russie et ont appelé à la fin des transferts d’armes nord-coréens destinés à être utilisés contre l’Ukraine.

Le secrétaire d’État américain et les ministres des Affaires étrangères d’Allemagne, d’Australie, du Canada, de France, d’Italie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud et de Grande-Bretagne, ainsi que le haut représentant de l’UE, ont publié une déclaration commune soulignant leur récente coordination des mesures de sanctions en réponse. à une telle activité.

« Nos gouvernements s’opposent résolument à ces transferts continus d’armes, que la Russie a utilisés pour frapper les infrastructures critiques de l’Ukraine, prolongeant ainsi les souffrances du peuple ukrainien », ont-ils déclaré.

LE RENSEIGNEMENT AMÉRICAIN DÉCLARE DES DÉBRIS DE MISSILES NORD-CORÉENS IDENTIFIÉS LORS DE L’ATTAQUE RUSSE SUR KHARKIV : RAPPORT

« Nous sommes gravement préoccupés par l’approfondissement de la coopération entre la RPDC et la Russie », en « violation flagrante » de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, indique le communiqué, faisant référence à la Corée du Nord par les initiales de son nom officiel.

Moscou et Pyongyang ont nié les accusations de transfert d’armes, mais se sont engagés l’année dernière à approfondir leurs relations militaires.

La déclaration commune de vendredi a condamné le veto opposé par la Russie en mars à une résolution de l’ONU qui aurait prolongé le mandat d’un groupe d’experts chargé de surveiller la mise en œuvre des sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord.

« Nous appelons la RPDC et la Russie à cesser les transferts illégaux d’armes », indique le communiqué.

Quelques jours avant l’expiration de son mandat, le groupe d’experts de l’ONU a soumis un rapport confirmant qu’en violation des sanctions de l’ONU, un missile balistique de fabrication nord-coréenne connu sous le nom de Hwasong-11 avait frappé la ville ukrainienne de Kharkiv.

Depuis le veto de la Russie, les États-Unis et leurs alliés ont cherché d’autres moyens de coordonner et de surveiller les sanctions contre la Corée du Nord. Les prétendus transferts d’armes nord-coréens vers la Russie ont également suscité des réactions de la part de la Corée du Sud, du Japon, de la Grande-Bretagne et d’ailleurs.

Un porte-parole du Département d’État américain l’a qualifié de « plus grande mesure de sanctions multilatérales coordonnées contre la RPDC à ce jour ».

« Nous exhortons les deux pays à mettre immédiatement un terme à leurs activités malveillantes », a déclaré le porte-parole.

La déclaration commune appelle la Corée du Nord à prendre des mesures concrètes pour abandonner ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques et à revenir à la diplomatie.