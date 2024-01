Les États-Unis et leurs alliés doivent « persuader les pays, pas leur dicter »

Le PDG d’Allianz, Oliver Bäte, a déclaré mardi à CNBC qu’un « détachement croissant de l’élite politique de la classe ouvrière » était le « risque numéro un pour nos sociétés ».

Et Brown, qui a été Premier ministre britannique de 2007 à 2010 après 10 ans comme chancelier de l’Échiquier sous Tony Blair, a déclaré que les dirigeants devaient considérer qu’ils opèrent dans un « monde différent de celui où nous étions il y a 10 ou 20 ans ».

“Le monde n’est plus unipolaire, il est multipolaire, il existe de multiples centres de pouvoir. Ce n’est plus une économie néolibérale, c’est davantage une économie mercantiliste, les États font leurs propres affaires et les politiques commerciales protectionnistes sont devenues à la mode et nous avons vu un retrait de la mondialisation”, a déclaré Brown à CNBC en marge du WEF.

“Pour amener les gens à agir, il faut reconnaître que nous sommes dans un nouveau monde. L’Amérique et tous les grands pays doivent persuader les pays, ils ne peuvent pas leur dicter la loi, et nous devons réfléchir à la manière dont ils peuvent agir.” nous pouvons résoudre les problèmes individuels – donc la famine en Afrique, nous avons la guerre en Ukraine, nous avons Gaza, nous avons les prix de l’énergie et la transition énergétique, le changement climatique dans son ensemble. »

Il a ajouté que les dirigeants doivent réfléchir à la manière dont chaque nation peut coopérer sur chacune de ces questions individuellement si l’on veut réaliser des progrès.

Netanyahu « encerclé » par des extrémistes d’un seul État

Brown plus tôt ce mois-ci a écrit un article d’opinion soulignant à quel point un processus de négociations peu connu au cours de son mandat de Premier ministre en 2007 et 2008 a permis de parvenir à un accord de paix durable au Moyen-Orient.

Au milieu de discussions intensives, il a décrit comment le dirigeant palestinien de l’époque Mahmoud Abbas, le Premier ministre israélien Ehud Olmert et l’ancien roi saoudien Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ont travaillé côte à côte sur les « paramètres d’un accord panarabe de 22 États pour reconnaître Israël ». se ranger du côté de la création d’un « État palestinien indépendant et économiquement viable ».

Selon les mémoires d’Olmert et de Brown, ces discussions ont abouti à l’élaboration de cartes et à des négociations sur le rapatriement des réfugiés, la sécurité et le respect des frontières, un accord de sécurité et un soutien économique international à la création d’un État palestinien.

Brown a déclaré mercredi à CNBC qu’il pensait toujours que cela devrait être le modèle pour établir une paix durable dans la région, mais que c’était “incroyablement difficile parce que personne ne se fait confiance pour le moment”.