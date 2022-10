Les États-Unis et leurs alliés avertissent la Corée du Nord d’un recul “sans précédent” — RT World News

Washington, Séoul et Tokyo ont tenté de décourager Pyongyang de tester une autre bombe nucléaire

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont averti mercredi la Corée du Nord qu’elle ferait face à une “sans précédent” réponse si elle devait tester une autre arme nucléaire. Leur déclaration intervient au milieu des tensions accrues autour de la péninsule coréenne et des inquiétudes de longue date de l’administration américaine selon lesquelles Pyongyang pourrait effectuer un autre essai nucléaire.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe à Tokyo, Cho Hyun-dong, premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que les trois alliés avaient “a convenu qu’une réponse d’une ampleur sans précédent serait nécessaire si la Corée du Nord procédait à un septième essai nucléaire.” Le responsable a prononcé ses remarques après avoir rencontré le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takeo Mori et la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman.

Faisant écho aux commentaires du ministre coréen, Sherman a exhorté Pyongyang “de s’abstenir de nouvelles provocations”, dénonçant les activités militaires nord-coréennes comme « téméraire et profondément déstabilisant. Elle a également noté qu’un autre essai nucléaire dans la région aurait “implications pour la sécurité du monde entier.”















Les avertissements interviennent après que Sherman a promis mardi que les États-Unis utiliseraient toute leur puissance militaire, y compris des armes nucléaires, pour protéger la Corée du Sud et le Japon s’ils étaient attaqués, tout en condamnant les récents lancements de missiles par la Corée du Nord.

Ces derniers mois, l’administration du président américain Joe Biden s’est inquiétée de plus en plus de l’activité militaire de la Corée du Nord, d’autant plus que les forces nucléaires de Pyongyang ont récemment affirmé avoir réussi un test simulant le chargement d’ogives tactiques dans un silo caché.

La dernière fois que la Corée du Nord a tiré une bombe nucléaire, c’était en septembre 2017, lorsqu’elle a affirmé avoir testé une bombe à hydrogène pouvant être chargée dans un missile balistique intercontinental. Cette décision a déclenché un tollé international massif, l’ONU imposant une série de sanctions économiques pour freiner le programme nucléaire de Pyongyang.

La Corée du Nord insiste sur le fait que son arsenal nucléaire est destiné uniquement à l’autodéfense et que ses récents lancements de missiles balistiques sont intervenus en réponse à des exercices militaires à grande échelle menés par les États-Unis et la Corée du Sud. Kim Jong-un, le chef du pays, a également averti que “aggravation irresponsable de la situation par les régimes américain et sud-coréen” déclencherait une réponse encore plus forte de Pyongyang.