Les États-Unis et leurs alliés augmenteront la pression sur la Russie après l’annexion

À la veille de l’intention du président russe Vladimir Poutine d’annexer officiellement quatre régions ukrainiennes, les États-Unis et leurs alliés ont mis la touche finale à leurs plans de réponse avec des mesures visant à augmenter considérablement la pression militaire, diplomatique et économique qui, selon eux, finira par enfermer Poutine dans une situation intolérable.

De nouvelles sanctions doivent être annoncées contre les entités à l’intérieur de la Russie et celles à l’extérieur qui contribuent à son effort de guerre, selon des responsables américains et européens. Des engagements à long terme sont pris pour assurer le flux continu d’armes occidentales vers l’Ukraine. Les nations infidèles sont cajolées et pressées de prendre position contre Moscou.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a répété jeudi que “les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la légitimité ou le résultat de ces référendums fictifs ou de la prétendue annexion du territoire ukrainien par la Russie”.

Personne ne semble croire que de telles déclarations dissuaderont immédiatement Poutine, et aucune des sanctions prévues n’imposera un coût immédiat.

Mais au cours des 10 derniers jours – depuis que la Russie a rapidement organisé des référendums dans les territoires ukrainiens que ses forces militaires occupent partiellement, a reçu l’approbation populaire écrasante attendue lors des votes organisés cette semaine et a programmé une cérémonie de signature de Poutine pour vendredi – les gouvernements alliés ont tenté de faire correspondre La vitesse de Moscou.

À Zaporizhzhia, la Russie a contrôlé un référendum mais pas les cœurs ni les esprits

Aux Nations Unies la semaine dernière, le président Biden a réécrit des parties de son discours à l’Assemblée générale à la dernière minute pour organiser les référendums qui viennent d’être annoncés, et une menace voilée de Poutine d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine, une pièce maîtresse, a déclaré un haut responsable de l’administration. Dans un message adressé aux nations qui voyaient la rhétorique «démocratie contre autocratie» qui avait caractérisé les débats sur l’Ukraine comme loin de leurs propres préoccupations, cela a été considéré comme un problème qui toucherait plus près de chez eux pour beaucoup.

Ce n’était “pas un secret” que les États-Unis “sont déterminés à défendre et à renforcer la démocratie”, a déclaré Biden. Mais la tentative de la Russie de s’emparer d’un autre pays par la force et de modifier unilatéralement ses frontières était une violation de la Charte des Nations Unies qui “a été négociée entre les citoyens de dizaines de nations aux histoires et aux idéologies très différentes” et conçue pour les protéger tous.

“Peu importe sur quoi nous pouvons être en désaccord”, a-t-il dit, “c’est le terrain d’entente sur lequel nous devons nous tenir.” Pour adoucir le pot, Biden a ensuite déclaré qu’il soutenait les efforts visant à élargir la base de pouvoir de l’ONU au Conseil de sécurité – dominée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont créé l’institution – pour inclure les nations du Sud.

Plusieurs responsables américains et européens, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de la question sensible, ont déclaré qu’il y avait des preuves que l’argument avait une certaine résonance. De grands pays comme la Chine et l’Inde ont récemment soulevé des questions sur la façon dont Poutine gérait la situation, tout comme certains petits pays.

“La Russie ayant annoncé qu’elle annexerait simplement un territoire et ferait de cette partie de la Russie, également couverte par un parapluie nucléaire – c’est si monumental, si scandaleux, que cela a catapulté le principe de l’intégrité territoriale”, a déclaré un haut responsable européen. « Ces pays ne peuvent pas rester à l’écart, ne peuvent pas rester sur la clôture, à propos d’un principe crucial du droit international qui pourrait en fait être utilisé contre eux. Quelque chose a changé » dans leur calcul, a déclaré le responsable.

“Je pense que… beaucoup de pays qui ont essayé de garder la tête basse et de ne pas peser vont avoir beaucoup de mal à avaler l’annexion”, a déclaré un haut responsable de la défense américaine.

Les Russes se rebellent alors que Poutine recrute plus de personnes dans la bataille pour l’Ukraine

La preuve de cet argument pourrait venir d’un éventuel vote vendredi sur une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU présentée par les États-Unis et condamnant les annexions. “Nous nous attendons à ce que la Russie fasse ce que la Russie fait toujours – elle y opposera son veto”, a déclaré l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield en annonçant la résolution cette semaine. “Nous prévoyons d’avoir un soutien solide pour cela.”

Les alliés occidentaux surveilleront de près des pays comme les Émirats arabes unis, le Gabon et l’Inde, qui se sont abstenus lors de précédentes mesures critiquant les actions russes en Ukraine. S’ils sont déçus par les votes de ces pays ou d’autres, “alors nous le déplacerons à l’Assemblée générale, s’il le faut, comme nous l’avons fait dans le passé”. Le dernier vote de l’Assemblée générale sur l’invasion russe, en mars, a recueilli 35 abstentions.

“Je pense que vous pouvez anticiper, si Poutine va de l’avant avec ce plan, et je pense que nous supposons qu’il le fera, qu’il y aura des conséquences politiques et économiques importantes, en plus des problèmes de sécurité”, a déclaré le responsable américain de la défense. « Et puis, au fait, nous allons simplement continuer à faire ce que nous faisons. C’est-à-dire qu’il y aura plus de packages d’assistance à la sécurité.

Les alliés sont impatients de démontrer à Poutine qu’il espère que l’Occident perdra son enthousiasme pour la guerre – alors que l’attention est attirée sur d’autres problèmes, alors qu’elle continue de vider les alliés d’argent et d’armes, et à moyen terme, alors que la prochaine Les tensions hivernales Les approvisionnements énergétiques européens — ne seront pas remplies.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une réunion du groupe de contact de plus de 40 pays ukrainiens créé pour encourager et coordonner les dons et la livraison d’armes à l’Ukraine, l’accent a été mis sur le maintien en puissance et l’engagement à construire ce que le responsable de la défense a appelé le “2023” de l’Ukraine. [military] Obliger.”

Une annonce en attente par le Pentagone d’une aide militaire américaine supplémentaire de 1,1 milliard de dollars à long terme a été reportée à mercredi, pour démontrer la résistance des États-Unis avant la prochaine annexion de Poutine. Le package comprenait 18 lanceurs de système de fusée d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS. Les 16 HIMARS déjà envoyés sont crédités d’avoir joué un rôle important dans la bataille d’artillerie russo-ukrainienne en cours pour l’est et le sud-est du pays, où les forces russes sont retranchées.

Contrairement aux expéditions précédentes qui provenaient des stocks américains existants, les nouveaux systèmes n’ont pas encore été fabriqués et prendront probablement des années à arriver. Le programme d’aide, portant l’aide militaire américaine totale à 16,2 milliards de dollars depuis le début de la guerre en février, comprend également 150 Humvees, 150 véhicules pour remorquer l’artillerie, des radars, des systèmes de contre-drones et des gilets pare-balles.

Le financement du nouveau HIMARS et une grande partie de l’aide future prévue, à mesure que les stocks américains existants diminuent, proviennent de la loi ukrainienne sur les crédits supplémentaires (USAI), un fonds de plusieurs milliards de dollars que l’administration espère que le Congrès reconstituera dans la résolution continue en attente pour le reste de cette année. Le Sénat a adopté la mesure provisoire jeudi, et elle passe maintenant à la Chambre.

“En ce moment, nous annonçons essentiellement environ un milliard de dollars de [drawdown], et un milliard de dollars d’USAI chaque mois », a déclaré le responsable de la défense. « Ça monte et ça descend, mais c’est l’ordre de grandeur. Et si le Congrès fournit l’argent que nous avons demandé – et je suis optimiste qu’ils le feront – nous serons en mesure de maintenir ce taux jusqu’à la fin de cette année civile, jusqu’à ce que nous ayons un budget officiel.

L’Union européenne a pris l’initiative mercredi en annonçant un nouveau projet de sa huitième loi sur les sanctions, proposant notamment un plafonnement des prix sur l’achat mondial de pétrole russe. Les mesures, qui seront discutées vendredi lors d’une réunion des ambassadeurs de l’UE, comprennent de nouvelles interdictions d’exportation sur l’achat par la Russie d’appareils européens tels que des machines à laver et des lave-vaisselle, que les responsables affirment que l’armée russe utilise pour extraire des puces interdites par des sanctions antérieures. D’autres nouvelles interdictions d’importation proposées incluent l’achat européen d’une gamme élargie de produits russes.

“La Russie a intensifié l’invasion de l’Ukraine à un nouveau niveau” avec les référendums et l’annexion, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyden lors d’une conférence de presse. “Et nous sommes déterminés à faire payer au Kremlin le prix de cette nouvelle escalade.” Les nouvelles sanctions, a-t-elle dit, seraient « mordantes ».

Les responsables américains ont refusé de préciser les sanctions supplémentaires qu’ils prévoient d’annoncer vendredi.