Les scientifiques ont découvert que, contrairement à la sagesse populaire, les chaînes de montagnes du milieu de l’océan sous l’océan Atlantique semblent jouer un rôle beaucoup plus important dans la forme de la Terre et séparent littéralement les États-Unis et l’Europe.

Le mécanisme précis qui sous-tend le mouvement des plaques tectoniques de la Terre a longtemps échappé aux scientifiques, mais cette dernière recherche de l’Université de Southampton pourrait entraîner des changements majeurs dans la réflexion sur la recherche et la réponse au changement climatique.

La nouvelle étude suggère que les chaînes médio-océaniques (MAR), la ligne de montagnes qui émergent le long du fond marin marquant la frontière entre ces vastes plaques tectoniques, pourraient jouer un rôle beaucoup plus important qu’on ne le pensait auparavant, élargissant l’océan Atlantique de quelques centimètres chaque année tout en réduisant simultanément l’océan Pacifique.

Les chercheurs ont déployé une flotte de 39 sismomètres au fond de l’Atlantique, couvrant 1000 km (620 miles) et surveillé l’activité sismique dans le monde entier pendant une période d’un an. Au cours de cette période de recherche, ils ont surveillé l’écoulement ou le transfert de matière entre le manteau supérieur et inférieur sous la croûte terrestre.

Les 39 emplacements des sismomètres. © Université de Southampton





À l’aide de techniques de pointe, ils ont réussi à imager le transfert de matière à des profondeurs aussi profondes que 660 kilomètres (410 miles) sous la surface, la première imagerie à grande échelle et haute résolution du manteau terrestre dans cette région.

«Les observations impliquent un transfert de matière du manteau inférieur vers le manteau supérieur – continu ou ponctué – qui est lié à la dorsale médio-atlantique,» expliquent les chercheurs, ajoutant que les courants de convection dans tout le manteau entier peuvent être plus répandus et plus importants qu’on ne le pensait auparavant.

En d’autres termes, les aires de répartition médio-océaniques jouent un rôle actif, et non passif, dans la tectonique des plaques qui façonne littéralement notre monde, mais à un rythme d’environ 1,5 pouce (3,8 cm) par an.

Lorsque les plaques tectoniques se heurtent, des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques peuvent s’ensuivre, mettant en évidence les enjeux de ce domaine de recherche particulier.

Il y a sept plaques principales qui représentent 94% de la surface de la Terre et de nombreuses plaques plus petites constituant les 6% restants. © Wikimedia Commons





«Il y a une distance croissante entre l’Amérique du Nord et l’Europe, et elle n’est pas motivée par des différences politiques ou philosophiques», a déclaré le co-auteur Dr Nick Harmon, également de l’Université de Southampton.

Des recherches plus poussées dans ce domaine et la collecte de données supplémentaires permettront d’obtenir de meilleurs modèles et systèmes d’alerte pour les catastrophes naturelles, et de mieux informer les modèles de changement climatique mesurant l’élévation du niveau de la mer, ce qui entraînera des révisions potentiellement majeures des politiques publiques des deux côtés de la planète. -Atlantique en expansion.

