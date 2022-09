Les États-Unis et l’Europe manquent d’armes à envoyer en Ukraine

Des militaires ukrainiens tirent un obusier M777, région de Kharkiv, nord-est de l’Ukraine. Cette photo ne peut pas être distribuée en Fédération de Russie. Vyacheslav Madiyevsky | Édition du futur | Getty Images

Dans l’industrie américaine de l’armement, le niveau de production normal des obus d’artillerie pour l’obusier de 155 millimètres – une arme d’artillerie lourde à longue portée actuellement utilisée sur les champs de bataille ukrainiens – est d’environ 30 000 obus par an en temps de paix. Les soldats ukrainiens combattant les forces d’invasion russes dépensent ce montant en environ deux semaines. C’est selon Dave Des Roches, professeur agrégé et chercheur militaire principal à l’Université de la Défense nationale des États-Unis. Et il est inquiet. “Je suis très inquiet. À moins d’avoir une nouvelle production, qui prend des mois à monter en puissance, nous n’aurons pas la capacité d’approvisionner les Ukrainiens”, a déclaré Des Roches à CNBC. L’Europe s’épuise aussi. “Les stocks militaires de la plupart [European NATO] États membres ont été, je ne dirais pas épuisés, mais épuisés dans une proportion élevée, car nous avons fourni beaucoup de capacités aux Ukrainiens », a déclaré Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. mois. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a tenu mardi une réunion spéciale des directeurs des armements de l’alliance pour discuter des moyens de reconstituer les stocks d’armes des pays membres. Les analystes militaires soulignent un problème fondamental : les nations occidentales ont produit des quantités d’armes beaucoup plus faibles en temps de paix, les gouvernements ayant choisi de réduire la fabrication très coûteuse et de ne produire que les armes nécessaires. Certaines des armes qui s’épuisent ne sont plus produites, et une main-d’œuvre et une expérience hautement qualifiées sont nécessaires pour leur production – des choses qui manquent dans le secteur manufacturier américain depuis des années.

Un US M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) tirant des salves lors d’un exercice militaire le 30 juin 2022. Le département américain de la Défense a annoncé que les États-Unis enverraient à l’Ukraine 270 millions de dollars supplémentaires d’aide à la sécurité, un ensemble qui comprendra des systèmes de fusées d’artillerie de mobilité et un nombre important de drones tactiques. Fadel Séné | AFP | Getty Images

En effet, Stoltenberg a déclaré lors de l’Assemblée générale de l’ONU la semaine dernière que les membres de l’OTAN devaient réinvestir dans leurs bases industrielles dans le secteur de l’armement. “Nous travaillons maintenant avec l’industrie pour augmenter la production d’armes et de munitions”, a déclaré Stoltenberg. a déclaré au New York Timesajoutant que les pays devaient encourager les fabricants d’armes à accroître leur capacité à plus long terme en passant davantage de commandes d’armes. Mais augmenter la production de défense n’est pas une tâche facile ni rapide.

La capacité des États-Unis à se défendre est-elle en danger ?

La réponse courte : non. Les États-Unis ont été de loin le plus grand fournisseur d’aide militaire à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie, fournir 15,2 milliards de dollars en paquets d’armes à ce jour depuis que Moscou a envahi son voisin fin février. Plusieurs des armes fabriquées aux États-Unis ont changé la donne pour les Ukrainiens ; en particulier les obusiers de 155 mm et l’artillerie lourde à longue portée comme le HIMARS fabriqué par Lockheed Martin. Et l’administration Biden a déclaré qu’elle soutiendrait son allié l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra” pour vaincre la Russie. Cela signifie beaucoup plus d’armes. Les États-Unis n’ont pratiquement plus d’obusiers de 155 mm à donner à l’Ukraine ; pour en envoyer davantage, il devrait puiser dans ses propres stocks réservés aux unités militaires américaines qui les utilisent pour l’entraînement et la préparation. Mais c’est un non-droit pour le Pentagone, disent les analystes militaires, ce qui signifie que les fournitures réservées aux opérations américaines sont très peu susceptibles d’être affectées.

Nous devons mettre notre base industrielle de défense sur une base de temps de guerre. Et je ne vois aucune indication que nous ayons. Dave Des Roches Chercheur militaire principal, US National Defense University

“Il existe un certain nombre de systèmes pour lesquels je pense que le ministère de la Défense a atteint des niveaux où il n’est pas disposé à fournir davantage de ce système particulier à l’Ukraine”, a déclaré Mark Cancian, ancien colonel du Corps des Marines américain et conseiller principal au Centre. pour les études stratégiques et internationales. C’est parce que “les États-Unis doivent maintenir des stocks pour soutenir leurs plans de guerre”, a déclaré Cancian. “Pour certaines munitions, le plan de guerre moteur serait un conflit avec la Chine à propos de Taïwan ou en mer de Chine méridionale ; pour d’autres, en particulier les systèmes terrestres, le plan de guerre moteur serait la Corée du Nord ou l’Europe.”

Javelots, HIMAR et obusiers

Cela signifie pour les forces ukrainiennes que certains de leurs équipements de champ de bataille les plus cruciaux – comme l’obusier de 155 mm – doivent être remplacés par des armes plus anciennes et moins optimales comme l’obusier de 105 mm, qui a une charge utile plus petite et une portée plus courte. “Et c’est un problème pour les Ukrainiens”, dit Des Roches, car “la portée est essentielle dans cette guerre. C’est une guerre d’artillerie”.

Un garçon passe devant un graffiti sur un mur représentant un militaire ukrainien en train de tirer avec un système de missile antichar portable Javelin fabriqué aux États-Unis, à Kyiv, le 29 juillet 2022. Sergueï Supinsky | AFP | Getty Images

Autres armes sur lesquelles l’Ukraine s’appuie qui sont maintenant classés comme “limités” dans l’inventaire américain comprennent les lanceurs HIMARS, les missiles Javelin, les missiles Stinger, l’obusier M777 et les munitions de 155 mm. Le Javelin, produit par Raytheon et Lockheed Martin, a acquis un rôle emblématique en Ukraine – le missile antichar à guidage de précision à l’épaule a été indispensable dans la lutte contre les chars russes. Mais la production aux États-Unis est faible à un rythme d’environ 800 par an, et Washington en a maintenant envoyé quelque 8 500 en Ukraine, selon le SCRS — plus d’une décennie de production.

Des soldats ukrainiens prennent des photos d’une peinture murale intitulée “Saint Javelin” dédiée au missile sol-air portable britannique qui a été dévoilée sur le côté d’un immeuble d’appartements à Kyiv le 25 mai 2022 à Kyiv, en Ukraine. L’œuvre de l’illustrateur et artiste Chris Shaw fait référence au missile Javelin offert aux troupes ukrainiennes pour lutter contre l’invasion russe. Christophe Furlong | Getty Images

Le président Joe Biden a visité une usine de Javelin en Alabama en mai, déclarant qu’il “s’assurerait que les États-Unis et nos alliés puissent reconstituer nos propres stocks d’armes pour remplacer ce que nous avons envoyé en Ukraine”. Mais, a-t-il ajouté, “ce combat ne sera pas bon marché”. Le Pentagone a commandé pour des centaines de millions de dollars de nouveaux Javelins, mais la montée en puissance prend du temps – les nombreux fournisseurs qui fournissent les produits chimiques et les puces informatiques pour chaque missile ne peuvent pas tous être suffisamment accélérés. Et embaucher, contrôler et former des personnes pour développer la technologie prend également du temps. Cela pourrait prendre entre un et quatre ans pour que les États-Unis augmentent de manière significative la production globale d’armes, a déclaré Cancian.

“Nous devons mettre notre base industrielle de défense sur un pied de guerre”, a déclaré Des Roches. “Et je ne vois aucune indication que nous ayons.” Un porte-parole de Lockheed Martin, lorsqu’il a été contacté pour commenter, a fait référence à une interview d’avril au cours de laquelle le PDG de Lockheed, Jim Taiclet, a déclaré à CNBC: “Nous devons accélérer notre chaîne d’approvisionnement, nous devons avoir une certaine capacité, ce que nous sommes déjà investir à faire. Et puis les livraisons ont lieu, disons, six, 12, 18 mois plus tard. Raytheon et le département américain de la Défense n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Quelles sont les options de l’Ukraine ?

En attendant, l’Ukraine peut chercher ailleurs des fournisseurs – par exemple la Corée du Sud, qui possède un formidable secteur de l’armement et a signé en août une vente à La Pologne pour 5,7 milliards de dollars de chars et d’obusiers. Les forces ukrainiennes devront également travailler avec des remplaçants des armes souvent moins optimales.

Un militaire ukrainien occupe une position dans une tranchée sur la ligne de front près d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, le 18 juin 2022, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Anatolii Stepanov | AFP | Getty Images