Les États-Unis et l’Europe doivent aider la crise humanitaire en Afghanistan

L’ancien Premier ministre britannique et actuel envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale, Gordon Brown, a déclaré à CNBC que le monde doit s’unir pour trouver le 4,4 milliards de dollars nécessaires pour faire face à la crise humanitaire en Afghanistan. « Je demande à la Grande-Bretagne et à l’Europe, et il y a beaucoup d’autres personnes impliquées dans cela, de convoquer une conférence d’annonce de contributions humanitaires, afin que nous puissions lever ces quatre milliards et demi », a-t-il déclaré. « Le Moyen-Orient aidera, de nombreux États islamiques aideront, l’Amérique doit faire plus et l’Europe aussi, et au moins nous pouvons commencer à éviter ce qui se passe réellement sous nos yeux, c’est-à-dire des familles émaciées et des enfants qui meurent, et tout simplement pas assez de nourriture », a-t-il ajouté. Brown, qui a été nommé envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale en 2012, a déclaré à CNBC qu’un financement était nécessaire et que des conditions devaient être fixées avec les dirigeants talibans pour garantir que les filles de la région aient un accès illimité à l’éducation. Il a dit que les filles en Afghanistan se font dire qu’elles peuvent retourner à l’école en mars, « mais nous devons leur donner la chance de le faire en leur fournissant des fonds, et je pense que c’est vrai, mais les talibans doivent accepter qu’ils ne réprimeront pas ou intimider ou utiliser la violence contre les filles qui veulent simplement avoir une éducation. »

Crise mondiale de l’éducation

« Non, ce n’est pas la priorité. Et je pense que tous ceux qui regardent ce qui s’est passé au cours des trois dernières années le comprennent. L’aide à l’éducation a été réduite de quelque chose de l’ordre de 2 milliards. C’est donc environ 10% La plupart des gouvernements ont dû dépenser pour la santé, et ils ont dû dépenser pour la protection sociale, et c’est essentiel, mais cela s’est souvent fait au détriment de l’éducation », a-t-il déclaré. « Nous devrions parler de mieux reconstruire, nous devrions parler de la façon dont nous pouvons rattraper notre retard et nous devrions investir davantage dans les enfants qui retournent maintenant à l’école afin qu’ils puissent rattraper le terrain perdu. Mais en réalité, nous sommes confrontés coupes dans l’éducation à la fois au niveau international et national et c’est ce que nous essayons d’inverser, et c’est bien sûr pourquoi la Banque mondiale et d’autres en parlent. [U.N. Secretary-General] Antonio Guterres a convoqué un sommet spécial sur l’éducation pour septembre de cette année », a-t-il ajouté. Brown, qui a été Premier ministre britannique de 2007 à 2010, a déclaré à CNBC que 268 millions d’enfants n’étaient officiellement pas scolarisés avant même la pandémie, et la moitié des enfants du monde ne reçoivent pas l’éducation qui leur permet d’avoir une alphabétisation de base et calcul à l’âge de 10 ans.

Il a déclaré que l’Afrique est une région particulièrement touchée par la crise de l’éducation mondiale. « Eh bien, l’Afrique est malheureusement probablement, et c’est une tragédie de devoir dire cela, c’est probablement en termes de niveaux d’éducation et de réussite, environ cent ans de retard sur les systèmes éducatifs les plus performants au monde. Et c’est parce qu’un grand nombre d’enfants sont pas à l’école primaire. Mais une fois que vous avez terminé l’école primaire, les chances de passer à l’école secondaire sont très limitées, et il y a si peu d’enseignement supérieur et d’éducation complémentaire », a-t-il déclaré.

Former une main-d’œuvre hautement qualifiée

Brown a déclaré à CNBC que les pays qui réussiront à l’avenir sont ceux qui disposent de travailleurs hautement qualifiés. « Je pense que nous devons montrer que l’éducation est la clé du succès des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire alors qu’ils tentent de devenir des pays à revenu élevé », a-t-il déclaré.

Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale, parle du lancement de la Facilité internationale de financement pour l’éducation le 11 mai 2018. EuropaNewswire/Gado | Photos d’archives | Getty Images