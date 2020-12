L’opération américaine Cyber ​​Command a eu lieu en Estonie de fin septembre à début novembre, ont annoncé des responsables des deux pays cette semaine, alors que les États-Unis s’efforçaient de protéger leurs systèmes électoraux contre les interférences étrangères et de maintenir la recherche sur les coronavirus hors de portée. des pirates dans les pays. y compris la Russie et la Chine.

Les responsables estoniens disent n’avoir rien trouvé de malveillant au cours de l’opération.

La mission, un effort analogue à deux pays travaillant ensemble dans une opération militaire sur terre ou en mer, représente une évolution des cyber-tactiques par les forces américaines depuis longtemps habituées à répondre aux menaces, mais en faisant maintenant plus – aussi à l’étranger – pour avoir un aperçu des activités malveillantes à l’avance et pour arrêter les attaques avant qu’elles n’atteignent leurs objectifs.

Le département de la Défense a travaillé ces dernières années pour mettre en évidence cette stratégie plus agressive de «poursuite», en particulier après que la Russie a interféré avec le piratage informatique et les campagnes secrètes sur les réseaux sociaux à l’approche de l’élection présidentielle de 2016. Les responsables américains étaient en état d’alerte pour une interférence similaire en 2020, mais n’ont décrit aucun problème majeur le 3 novembre.

«Quand nous regardons les menaces auxquelles nous sommes confrontés, de la Russie ou d’autres adversaires, tout dépend vraiment des partenariats et de notre capacité à vraiment élargir la portée, l’échelle et la vitesse des opérations pour rendre plus difficile l’exécution des opérations pour les adversaires. que ce soit aux États-Unis, en Estonie ou ailleurs », a déclaré le brigadier général William Hartman, commandant de la Cyber ​​National Mission Force, lors d’une conférence téléphonique cette semaine avec un petit groupe de journalistes.

L’Estonie, ancienne république soviétique, était à certains égards un choix naturel pour un partenariat avec Cyber ​​Command, ayant été une cyber cible de la Russie voisine ces dernières années, y compris des attaques paralysantes contre les réseaux gouvernementaux en 2007.

Les responsables estoniens disent avoir depuis renforcé leurs cyberdéfenses, développé une stratégie de cybersécurité et développé leur propre cyber commando, qui, comme la version américaine, fait partie de l’armée du pays.

Bien que rien de malveillant n’ait été trouvé sur les réseaux au cours de l’exercice, « nous avons appris comment les États-Unis mènent ces types d’opérations, ce qui nous est certainement utile car il existe actuellement de nombreux types de développement de capacités », a déclaré Mihkel Tikk, commandant adjoint. au Cyber ​​Command d’Estonie.

Tikk a ajouté: « Dans certains domaines, il est logique d’apprendre des autres plutôt que de réinventer la roue. »

Hartman a refusé de discuter des détails de l’opération, mais a déclaré que les réseaux en Estonie étaient « très bien défendus ».

« Je ne veux pas que quiconque parte d’ici avec l’impression que les réseaux estoniens étaient pleins d’activités hostiles de la part d’une grande variété d’États-nations », car ce n’est pas le cas, a-t-il ajouté.

Le général Paul Nakasone, commandant du Cyber ​​Command et directeur de l’Agence nationale de sécurité, a laissé entendre une approche plus agressive et proactive du gouvernement fédéral face aux cybermenaces.

Par exemple, dans un article d’août pour le Département d’État, Nakasone a écrit que les cyber-combattants américains se sont éloignés d’une «position réactive et défensive» et se battent de plus en plus en ligne contre des opposants étrangers.

Cyber ​​Command a collaboré, entre autres, avec le Monténégro et la Macédoine du Nord sur des missions similaires ces dernières années. Les responsables estoniens disent qu’ils pensent que le partenariat pourrait avoir un effet dissuasif sur des pays comme la Russie.

« Des opérations comme celle-ci, je pense, vont se poursuivre », a déclaré le sous-secrétaire à la Défense Margus Matt. Mais, a-t-il ajouté, « je ne sais pas à quel point nous en parlerons publiquement. »

Les responsables américains disent qu’ils pensent que les risques d’adopter une approche proactive – par exemple, un pays pourrait considérer une telle opération comme une provocation d’un cyber conflit international plus large – l’emportent sur les avantages.

« Nous pensons que l’inactivité dans le cyberespace contribue plus à l’escalade qu’une action raisonnable dans le cyberespace », a déclaré Thomas Wingfield, sous-secrétaire adjoint à la défense pour la cyberpolitique.

