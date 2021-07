Les États-Unis et les voisins afghans se démènent pour faire face à la montée des talibans

La conférence rassemble de nombreux voisins de l’Afghanistan, dont la Russie, la Chine, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Plusieurs d’entre eux ont été accusés de soutenir des factions à l’intérieur de l’Afghanistan et de fomenter la violence pour leur propre profit. Ils sont également préoccupés par les groupes militants à l’intérieur de l’Afghanistan qui les menacent, comme le Mouvement islamique d’Ouzbékistan et le groupe État islamique. Les talibans sont considérés par beaucoup, y compris les États-Unis, comme des remparts utiles contre ces groupes.