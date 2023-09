Les États-Unis et les Philippines mènent des exercices navals en mer de Chine méridionale — RT World News

La nation insulaire a un différend territorial avec la Chine dans la région, et les tensions entre Manille et Pékin se sont accrues.

Les services navals américains et philippins ont mené des exercices conjoints en mer de Chine méridionale, près d’une zone revendiquée par Manille et Pékin. Auparavant, la Chine avait mis en garde ses voisins contre toute collaboration avec Washington et contre toute déstabilisation de la région.

Dans un communiqué publié lundi, le commandement occidental des forces armées des Philippines a déclaré que la frégate lance-missiles BRP Jose Rizal et le destroyer lance-missiles de la marine américaine USS Ralph Johnson avaient effectué des manœuvres dans la zone économique exclusive de Manille, à l’ouest de l’île de Palawan. .

Les responsables militaires ont noté que c’était la première fois que ces pays organisaient de tels exercices conjoints Philippines-États-Unis dans cette région.

Plus tôt cette année, Manille a accepté d’autoriser les forces américaines à utiliser quatre bases supplémentaires dans le pays, ce qui a incité la Chine à avertir que les Philippines se liaient à un accord. « le char des conflits géopolitiques ».

Dans un discours vidéo prononcé dimanche lors d’une conférence d’un groupe de réflexion organisée par la Communauté de politique étrangère d’Indonésie à Jakarta, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a également exhorté les puissances régionales à ne pas laisser un « la tragédie » semblable à celui qui se joue en Ukraine se répète en Asie.

Le diplomate a exhorté les pays voisins à « Promouvoir la sécurité régionale par le dialogue et la coopération » et a dénoncé un « manipulateur dans les coulisses » – faisant apparemment référence aux États-Unis – attisant les flammes de la controverse sur les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale.















À la fin du mois dernier, le vice-amiral Karl Thomas, commandant de la septième flotte américaine, qui fait partie de la flotte américaine du Pacifique, a assuré aux Philippines que Washington les soutiendrait dans sa lutte contre la Chine. « comportement agressif » en mer de Chine méridionale.

Thomas a fait ces commentaires trois semaines après un incident au cours duquel les garde-côtes chinois ont déployé des canons à eau contre des navires philippins tentant de ravitailler un navire de guerre que Manille avait intentionnellement échoué sur un haut-fond contesté de la mer de Chine méridionale en 1999.

Les tensions entre les Philippines et la Chine se sont intensifiées depuis que Ferdinand Marcos Jr. a pris ses fonctions de président à Manille l’année dernière. Marcos a forgé des liens de défense plus étroits avec les États-Unis et a affirmé les revendications territoriales de son pays en mer de Chine méridionale.

Les États-Unis courtisent également d’autres pays de la région qui ont des conflits territoriaux avec la Chine.