Les exercices de cette année, qui ont débuté lundi, sont nettement plus petits que les années précédentes en raison de la pandémie de Covid-19, la participation philippine étant passée de près de 8 000 soldats les années précédentes à moins de 1 000.

Dans un discours, le général de division Edgard Arevalo a déclaré que tous les exercices au sol avaient été annulés, à l’exception des exercices de tir réel, car ils n’impliquaient pas d’engagement en face à face. Des exercices d’état-major bilatéraux, une formation d’appui aérien rapproché, des échanges de sujets, une formation à la sécurité maritime et des activités d’assistance humanitaire et civique auront lieu, tandis qu’un certain nombre d’exercices prévus se dérouleront désormais sous forme de simulation ou de simulation.

Dans une déclaration lue par son sous-secrétaire, le secrétaire philippin à la Défense, Delfin Lorenzana, a déclaré que les exercices de Balikatan allaient «Renforcer nos capacités à relever les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels dans un contexte de plus en plus complexe dans la région.»

Pendant ce temps, le chargé d’affaires américain à Manille, John Law, a déclaré que, malgré la pandémie, l’Amérique continuerait à chercher des moyens «Pour renforcer notre coopération en matière de sécurité» avec les Philippines. Il a ajouté: «Des exercices conjoints comme Balikatan démontrent notre engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité et de l’adaptabilité des forces américaines et philippines.»

Une déclaration de l’ambassade américaine à Manille a confirmé que seuls 225 soldats américains participeraient cette année en raison du strict protocole Covid-19.

Les exercices, qui ont eu lieu pendant deux décennies à l’exception de 2020, s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes entre la Chine et les États-Unis et leurs alliés. Alors que la Chine a particulièrement critiqué l’interventionnisme américain dans la mer de Chine méridionale, notamment le passage d’un navire de guerre américain à travers le détroit de Taiwan la semaine dernière et son soutien au gouvernement de Taipei, Pékin a à son tour été critiqué par les États-Unis et les Philippines après 220 navires chinois se sont réfugiés sur un récif philippin.

Pékin a déclaré que les navires avaient été contraints de pénétrer dans le territoire revendiqué par les Philippines en raison de « mauvais temps. » Un mois après leur arrivée, 37 des navires restent dans le récif Julian Felipe, qui se trouve dans les îles Spratly très disputées de la mer de Chine méridionale. Le récif a été principalement submergé jusqu’aux années 1990, mais lorsque les dunes ont émergé de la mer à la fin du XXe siècle, des revendications territoriales sont devenues possibles. Manille affirme que le récif fait partie de sa zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins.

Les relations américano-philippines ont été ébranlées en 2020 lorsque le président Rodrigo Duterte a annulé l’accord sur les forces en visite de Washington après qu’un allié politique s’est vu refuser un visa américain. Bien que l’annulation ait été différée depuis, Duterte a appelé les États-Unis à accorder davantage d’aide aux Philippines en échange d’un nouvel accord.

