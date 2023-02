Les États-Unis et les Philippines conviennent d’une plus grande présence militaire américaine

MANILLE, Philippines (AP) – Les États-Unis et les Philippines ont annoncé jeudi un accord visant à étendre la présence militaire américaine dans ce pays d’Asie du Sud-Est, les forces américaines ayant autorisé l’accès à quatre autres camps militaires philippins, donnant ainsi à Washington un nouveau terrain pour renforcer la dissuasion contre Chine.

L’accord entre les alliés de longue date du traité dans le cadre d’un pacte de défense de 2014 a été rendu public lors de la visite du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui a dirigé les efforts visant à renforcer les alliances de sécurité américaines en Asie au milieu de l’affirmation croissante de la Chine envers Taïwan et dans la mer de Chine méridionale contestée. .

Les alliés ont également déclaré dans une déclaration conjointe que des progrès “substantiels” ont été réalisés dans des projets dans cinq bases militaires philippines, où le personnel militaire américain avait auparavant été autorisé à accéder par des responsables philippins dans le cadre de l’accord de coopération renforcée en matière de défense, ou EDCA. La construction d’installations américaines dans les camps est en cours depuis des années mais a été entravée par des problèmes locaux non précisés.

Austin a remercié le président Ferdinand Marcos Jr., qu’il a brièvement rencontré à Manille, pour avoir permis à l’armée américaine d’élargir sa présence aux Philippines.

“J’ai toujours dit qu’il me semble que l’avenir des Philippines et d’ailleurs de l’Asie-Pacifique devra toujours impliquer les États-Unis simplement parce que ces partenariats sont si forts”, a déclaré Marcos à Austin.

Lors d’une conférence de presse télévisée plus tard avec son homologue philippin, Carlito Galvez Jr., Austin a donné des assurances du soutien militaire américain et a déclaré que le traité de défense mutuelle de 1951, qui oblige les États-Unis et les Philippines à s’aider mutuellement à se défendre lors de conflits majeurs, “s’applique à des attaques armées contre l’une ou l’autre de nos forces armées, des navires publics ou des avions n’importe où dans la mer de Chine méridionale.

“Nous avons discuté d’actions concrètes pour lutter contre les activités déstabilisatrices dans les eaux”, a déclaré Austin sans donner plus de détails. “Cela fait partie de nos efforts pour moderniser notre alliance et ces efforts sont particulièrement importants alors que la République populaire de Chine continue de faire valoir ses revendications illégitimes dans la mer des Philippines occidentales.”

Austin et Galvez ont refusé de fournir plus de détails sur l’accord. Le chef de la défense américaine a déclaré que cela ne signifiait pas le rétablissement de bases américaines permanentes, mais a noté que “c’est un gros problème”.

Galvez a déclaré qu’il était nécessaire de poursuivre les consultations, y compris avec les responsables locaux dans les provinces où les forces américaines en visite établiraient une présence dans les camps militaires philippins.

La Chine revendique l’île autonome de Taiwan comme son propre territoire, à prendre par la force si nécessaire, et Pékin a envoyé des navires de guerre, des bombardiers, des avions de chasse et des avions de soutien dans l’espace aérien près de Taiwan sur une base quasi quotidienne, suscitant des inquiétudes d’un blocage potentiel ou action militaire.

Des responsables militaires et de la défense philippins ont déclaré en novembre que les États-Unis avaient cherché à accéder à cinq autres camps militaires locaux, principalement dans la région de Luzon, au nord des Philippines.

Deux des camps supplémentaires auxquels les États-Unis voulaient accéder se trouvent dans la province de Cagayan, près de la pointe nord de l’île de Luçon, de l’autre côté d’une frontière maritime entre Taïwan, le détroit de Taïwan et le sud de la Chine. D’autres camps qui accueilleraient les forces américaines se trouvent le long de la côte ouest du pays, notamment dans les provinces de Palawan et de Zambales, qui font face à la mer de Chine méridionale contestée.

La Chine et les Philippines, ainsi que le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan sont enfermés dans des conflits territoriaux de plus en plus tendus au sujet de la mer de Chine méridionale, riche en ressources et riche en ressources. Washington ne revendique pas les eaux stratégiques mais a déployé ses navires de guerre et ses avions de chasse et de surveillance pour des patrouilles qui, selon lui, promeuvent la liberté de navigation et l’État de droit, mais ont exaspéré Pékin.

“L’alliance philippine-américaine a résisté à l’épreuve du temps et reste à toute épreuve”, ont déclaré les alliés dans leur communiqué. “Nous attendons avec impatience les opportunités que ces nouveaux sites créeront pour étendre notre coopération ensemble.”

Les Philippines, le plus ancien allié de Washington en Asie, abritaient autrefois deux des plus grandes bases de la marine et de l’armée de l’air américaines en dehors du continent américain. Les bases ont été fermées au début des années 1990 après que le Sénat philippin a rejeté une prolongation, mais les forces américaines sont revenues pour des exercices de combat à grande échelle avec des troupes philippines dans le cadre d’un accord sur les forces de visite de 1999 et du pacte EDCA.

La Constitution philippine interdit le stationnement permanent de troupes étrangères et leur implication dans des combats locaux. Le pacte EDCA permet aux forces américaines en visite de rester indéfiniment dans des lots rotatifs dans des casernes et d’autres bâtiments qu’elles construisent dans des camps philippins désignés avec leur équipement de défense, à l’exception des armes nucléaires.

Austin est le dernier haut responsable américain à se rendre aux Philippines après la visite du vice-président Kamala Harris en novembre, signe de réchauffement des liens après une période tendue sous le prédécesseur de Marcos, Rodrigo Duterte.

Duterte avait entretenu des liens confortables avec la Chine et la Russie et avait menacé à un moment donné de rompre les relations avec Washington, d’éjecter les forces américaines et d’abroger l’Accord sur les forces en visite qui permet à des milliers de forces américaines de venir chaque année pour des exercices de combat à grande échelle.

“Je suis convaincu que nous continuerons à travailler ensemble pour défendre nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de dignité humaine”, a déclaré Austin. « Comme vous m’avez déjà entendu le dire, les États-Unis et les Philippines sont plus que de simples alliés. Nous sommes une famille.

___

Les journalistes d’Associated Press, Joeal Calupitan à Manille, aux Philippines, et Kiko Rosario à Bangkok, en Thaïlande, ont contribué à ce rapport.

Jim Gomez, Associated Press