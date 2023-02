Les États-Unis et les Philippines annoncent un nouvel accord pour renforcer leur présence militaire dans le contexte des tensions sino-taïwanaises

Les États-Unis ont l’intention de renforcer leur présence militaire aux Philippines dans un contexte d’escalade des tensions entre la Chine et l’île de Taïwan, ont annoncé jeudi les autorités américaines et philippines.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré jeudi que le président Ferdinand Marcos Jr. avait accepté d’autoriser le stationnement de troupes militaires américaines dans plusieurs bases sur les îles philippines pour étendre sa présence dans la région afin d’assurer la stabilité et d’accroître “l’interopérabilité” avec les alliés régionaux.

En vertu de l’accord, qui a été annoncé par les hauts dirigeants du quartier général militaire du Camp Aguinaldo à Manille, aux Philippines, les forces américaines auront accès à quatre autres camps militaires philippins, leur donnant des zones pour fournir des troupes, de la formation et des ressources militaires alors que les pays cherchent à dissuader une Chine de plus en plus agressive.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Marcos a commenté la situation “compliquée” dans le Pacifique et a déclaré que son pays dépendait de la force des États-Unis et du partenariat entre les deux pays pour empêcher les tensions de dégénérer en un conflit militaire potentiel.

LE SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE AUSTIN “DOUTE SÉRIEUSEMENT” L’INVASION CHINOISE DE TAIWAN EST “IMMINENTE”

C’est “quelque chose dans lequel nous ne pouvons naviguer correctement qu’avec l’aide de nos alliés et partenaires”, a-t-il déclaré.

Austin a fait écho à ces remarques, qualifiant les Philippines “d’allié clé et important” et a déclaré que la politique mondiale américaine était de continuer à renforcer cette relation de toutes les manières possibles.

“Et donc, du point de vue de la défense, nous continuerons à travailler avec nos grands partenaires pour développer et moderniser votre capacité ainsi que pour accroître notre interopérabilité. Nous sommes donc très, très heureux d’être ici une fois de plus, et j’attends avec impatience un grande discussion », a déclaré le secrétaire à la Défense.

DES AVIONS MILITAIRES CHINOIS ENTRENT DANS L’ESPACE AÉRIEN DE TAIWAN POUR LA QUATRIÈME FOIS EN UNE SEMAINE, DIT LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Les Philippines et les États-Unis ont également déclaré dans une déclaration conjointe que des progrès “substantiels” avaient été réalisés dans des projets dans cinq camps militaires philippins, où le personnel militaire américain avait auparavant été autorisé à accéder par des responsables philippins dans le cadre de l’accord de coopération renforcée en matière de défense, ou EDCA.

“L’EDCA est un pilier clé de l’alliance américano-philippine, qui soutient l’entraînement combiné, les exercices et l’interopérabilité entre nos forces”, ont déclaré les États-Unis et les Philippines.

La déclaration commune poursuit : “L’ajout de ces nouveaux sites EDCA permettra un soutien plus rapide aux catastrophes humanitaires et liées au climat aux Philippines, et répondra à d’autres défis communs”.

“L’alliance philippine-américaine a résisté à l’épreuve du temps et reste à toute épreuve”, ont-ils ajouté. “Nous attendons avec impatience les opportunités que ces nouveaux sites créeront pour étendre notre coopération ensemble.”

Des détails supplémentaires concernant l’emplacement et la taille des camps philippins supplémentaires où les forces américaines seraient autorisées à construire des casernes, des entrepôts et des hangars n’ont pas été fournis.

LES ÉTATS-UNIS ET LE JAPON VONT PLACER DES MISSILES ANTI-NAVIRES SUR OKINAWA AU MILIEU DES TENSIONS CROISSANTES EN CHINE

Austin a noté que les États-Unis ne recherchaient pas une présence “permanente” dans les bases.

Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin, a négocié une dissuasion régionale avec les dirigeants du Vietnam, de la Malaisie, de Brunei et de Taïwan alors que la Chine poursuit ses opérations militaires dans le Pacifique.

La Chine a également dominé les voies navigables au milieu de différends territoriaux sur la mer de Chine méridionale, très fréquentée et riche en ressources.

Washington ne maintient aucune revendication officielle sur les différends en mer de Chine méridionale, mais a déclaré qu’il se défendrait contre d’éventuelles attaques contre des alliés régionaux. Le président Biden a déclaré que les États-Unis enverraient des troupes pour défendre Taïwan si la Chine envahissait la région semi-autonome, bien que la Maison Blanche ait par la suite réfuté cette déclaration.

Les États-Unis et la plupart du monde reconnaissent la politique d’une seule Chine, qui stipule que Taiwan n’est pas un pays ou indépendant de la Chine. Au lieu de cela, la politique indique que la région démocratique relève exclusivement de la gouvernance chinoise.

UN GÉNÉRAL DE L’AIR FORCE PRÉDIT UNE GUERRE AVEC LA CHINE EN 2025 : “J’ESPÈRE QUE J’AI TORT”

Washington a déployé des navires de guerre et des avions de surveillance pour patrouiller dans la région, ce qui, selon lui, est de promouvoir la liberté de navigation et l’état de droit, ce qui a exaspéré Pékin.

Certains manifestants ont été vus dans les rues devant la réunion Austin-Marcos. Plusieurs panneaux appelaient au retrait des troupes américaines.

Les Philippines sont le plus ancien allié des États-Unis en Asie et abritaient deux des plus grandes bases de la marine et de l’armée de l’air américaines en dehors du continent américain. Les bases ont été fermées au début des années 1990.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Constitution philippine interdit la base permanente de troupes étrangères, mais le pacte de défense de l’EDCA permet aux forces américaines en visite de rester indéfiniment en groupes rotatifs dans des camps philippins désignés. L’accord prévoit des allocations pour les équipements de défense mais n’autorise pas les armes nucléaires.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.