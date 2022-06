Les États-Unis et les pays du G-7 bloquent les importations d’or de Russie dans de nouvelles sanctions contre Poutine

Le département du Trésor a annoncé mardi que les États-Unis et une poignée d’alliés économiques clés interdiraient les importations d’or russe, la plus grande exportation de Moscou en dehors du secteur de l’énergie.

Les sanctions élargies représentent le dernier effort des États-Unis et de ses partenaires du Groupe des Sept pour cibler le président russe Vladimir Poutine et aliéner l’économie du pays des systèmes de commerce et de paiement internationaux.

Le Royaume-Uni, le Canada et le Japon se joignent aux efforts des États-Unis pour interdire les importations d’or en provenance de Russie.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a vanté les efforts multilatéraux pour appliquer des sanctions économiques comme paralysant Moscou et comme une punition sévère pour l’invasion en cours de l’Ukraine par Poutine.

Le Trésor a également annoncé mardi que ses sanctions visaient désormais 70 entreprises russes supplémentaires et d’autres entités essentielles à la base industrielle et manufacturière de défense du pays.

“De vastes engagements et actions multilatéraux des membres du G7 cette semaine ont encore coupé l’accès de la Fédération de Russie à la technologie qui est essentielle à son armée”, a déclaré Yellen dans un communiqué de presse. “Cibler l’industrie de la défense russe dégradera les capacités de Poutine et entravera davantage sa guerre contre l’Ukraine, qui a déjà été minée par un mauvais moral, des chaînes d’approvisionnement brisées et des échecs logistiques.”

L’interdiction de l’extraction d’or en Russie ne s’applique pas au métal qui se trouvait en dehors de la Russie avant la déclaration de mardi, a déclaré le Trésor.