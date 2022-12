Les États-Unis et les Pays-Bas : un aperçu des huitièmes de finale

Berhalter a déclaré qu’il devrait ajuster sa composition et ses schémas de remplacement, par exemple, étant entendu que le match pourrait durer plus de 120 minutes, compte tenu de la possibilité de prolongations en cas d’égalité après le règlement. Il a déclaré que les joueurs cette semaine avaient également travaillé sur les tirs au but. Ils prévoyaient de les pratiquer à nouveau vendredi.

Parmi les questions les plus pressantes auxquelles les Américains étaient confrontés avant le week-end figurait le statut de Christian Pulisic, le joueur offensif le plus dangereux de l’équipe. Pulisic a marqué le seul but de l’équipe lors de sa victoire contre l’Iran, mais a subi une blessure sur le jeu – décrite par l’équipe comme une contusion pelvienne – dans le processus. Pulisic a essayé de continuer après avoir été blessé, mais il a fini par quitter le match à la mi-temps pour se rendre à l’hôpital.