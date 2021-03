Les États-Unis et les Européens abandonnent leur plan de censure de l’Iran lors d’une réunion de surveillance nucléaire de l’ONU

La bête quotidienne

La télévision d’État russe manque vraiment à Trump maintenant que les sanctions de Biden frappent Navalny

MIKHAIL KLIMENTYEVL’émission de télévision d’État russe 60 Minutes a diffusé le clip de l’ancien président américain Donald Trump demandant à CPAC: «Je vous manque encore?» La co-animatrice Olga Skabeeva a répondu avec empressement: «Oui, nous le faisons!» D’autres experts du réseau Rossiya-1 ont acquiescé et ont accepté. Le départ de Trump a aspiré la joie des propagandistes pro-Kremlin, avec une foule de nouveaux problèmes qui se profilent à l’horizon pour la Russie. Au lieu de se vanter joyeusement de «posséder» le président américain, les émissions de télévision d’État russes sont maintenant remplies d’experts sombres, et les discussions sur le flot imminent de sanctions américaines sont si tendues qu’elles laissent les experts sur le point d’en venir aux coups. , les porte-parole des médias d’État, étroitement contrôlés par le président russe Vladimir Poutine, ont fait mine de bonheur et ont suivi son exemple en s’exclamant qu’ils voulaient que Trump soit élu uniquement parce qu’il avait promis d’améliorer les relations américano-russes. Apparaissant dans les talk-shows et les programmes d’information nationaux, les experts glissent maintenant et admettent qu’ils préféraient la présidence de Trump principalement parce qu’il était si terriblement mauvais pour les États-Unis et leurs alliés. Après l’élection du président Joe Biden – malgré les efforts de la Russie en sens contraire – tous les faux-semblants sont tombés dans l’oubli.Au cours de son émission nocturne The Evening With Vladimir Soloviev ce mardi, l’éminent animateur de télévision d’État Vladimir Soloviev s’est exclamé: en changeant ou en améliorant nos relations avec eux? » Il a ajouté: « Qu’est-ce qui leur fait penser que nous sommes intéressés par une réinitialisation? » Soloviev a prédit une «réponse dure et asymétrique» à la première série de sanctions de Biden qui comprendra de nouvelles hostilités en Ukraine, longtemps considérée à Moscou comme l’un des principaux champs de bataille de la lutte de la Russie contre l’Occident collectif. mardi, en réponse à l’attaque contre Navalny, qui a été ignorée par Trump, les médias d’État russes, les animateurs et les experts ont convenu que la Russie était dans une nouvelle guerre froide avec les États-Unis, avec des conséquences considérables pour l’Ukraine et d’autres pays. la Russie voisine. En février, Poutine a organisé une vidéoconférence avec les chefs des plus grands médias russes, réunis à huis clos. Avant le sommet, la responsable de la RT, Margarita Simonyan, s’est rendue dans l’est de l’Ukraine et a publiquement soutenu que «Mère Russie doit ramener le Donbass à la maison». Après la conférence, Simonyan a cité Poutine lui disant: «Nous n’abandonnerons jamais le Donbass. Déjà. » Elle a également admis que l’Amérique était un sujet de discussion, mais n’a pas donné plus de détails.Les experts et les experts des médias d’État russes ont affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis étaient et resteront toujours l’ennemi juré de la Russie. Lors de la soirée avec Vladimir Soloviev, Semyon Bagdasarov, directeur du Centre d’études sur le Moyen-Orient et l’Asie centrale basé à Moscou, s’est exclamé: «Une guerre est menée contre nous. Appelons les choses pour ce qu’elles sont. Ce sont nos ennemis. Ils veulent nous détruire. Certains sont allés encore plus loin. Au cours de la même émission, Dmitri Kulikov, membre du club Zinoviev, institué par le géant des médias contrôlé par le Kremlin Russia Today, a fait valoir que les Américains devraient être perçus comme une toute autre classe d’êtres, «les autres». Quiconque s’aligne avec les États-Unis – des dissidents russes aux alliés européens – sera sans aucun doute dépeint avec le même pinceau.Les opérations de propagande russe se développent, tant au niveau international que national, avec des budgets plus importants alloués aux médias d’État comme RT et RIA Novosti. . En interne, les médias d’État tenteront d’unir les Russes contre l’Occident collectif, dirigé par les États-Unis. Sur le plan international, les médias d’État russes et les fermes de trolls alignés poursuivront leurs efforts pour enflammer les divisions et réduire les alliances de l’OTAN.L’une des conséquences de l’élection du président Biden a été l’engagement renouvelé en faveur de l’unité transatlantique, un effet secondaire indésirable pour le Kremlin. Skabeeva des 60 Minutes de Russie a décrit avec amertume la coordination du dernier paquet de sanctions américaines et européennes contre la Russie pour la tentative d’empoisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny comme un exemple d ‘«unité qui était inouïe sous Trump». Apparaissant sur Russia-1, vice-doyen de la politique mondiale à l’Université d’État de Moscou, Andrey Sidorov a espéré que les alliances transatlantiques étaient endommagées au point de non-retour. Il a souligné: «Trump restera à jamais dans l’esprit des alliés américains comme un exemple de la façon dont ils pourraient être traités par la prochaine administration. Ils s’en souviendront toujours. »Sans une pointe d’ironie, Sidorov a décrit l’intention présumée des États-Unis de s’ingérer dans les élections russes comme« la troisième phase »de la guerre froide. De ce fait, la Russie s’est engagée dans «la troisième phase» de la guerre froide contre les États-Unis depuis des années, après avoir «interféré dans l’élection présidentielle de 2016 de manière radicale et systématique», comme le soulignent les conclusions de l’ancien conseiller spécial Robert Les experts de Mueller.Pro-Kremlin ont anticipé les prochaines cybermesures qui viseraient la Russie en représailles à ses activités malveillantes contre les États-Unis. de leurs systèmes ont été piratés, peut-être par nos pirates. Mais les Américains ont des cyber-forces très puissantes, des cyber-forces offensives. Ils peuvent représenter une menace pour nous. » Le co-animateur Skabeeva a réagi froidement: «En même temps, nous avons élu leur président et ils n’ont pas pu élire le nôtre, c’est donc une question ouverte dont les cyber-forces sont plus fortes.» La cyberguerre russe continuera sans aucun doute à inclure des opérations d’influence ciblant les États Unis. Au cours de sa soirée de mercredi, l’animateur Soloviev a gloussé: «Y aura-t-il une inauguration de Trump le 4 mars?» D’autres panélistes ont ri et ont reconnu leur familiarité avec la théorie du complot bizarre engendrée par QAnon. Lors de l’émission de 60 minutes, le vice-président de la Douma d’Etat russe Piotr Tolstoï a déclaré: «Ici, en Russie, nous avons toujours une réponse asymétrique. C’est effrayant … et c’est classifié. Menaçant de représailles pour la dernière série de sanctions américaines, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exhorté les États-Unis à «ne pas jouer avec le feu». La co-animatrice Olga Skabeeva a demandé à Zakharova si la Russie était prête à répondre aux sanctions américaines. Elle sourit: «Il y aura une réponse. Ne vous inquiétez même pas à ce sujet. »