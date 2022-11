Les États-Unis et les Émirats arabes unis signent un accord de partenariat stratégique pour stimuler 100 milliards de dollars d’investissements dans les énergies propres

Des panneaux solaires sont installés dans la ferme solaire de l’Université de Californie, Merced, à Merced, Californie, le 17 août 2022. Nathan Frandin | Reuter

ABU DHABI, Émirats arabes unis – Les États-Unis et les Émirats arabes unis ont annoncé mardi la signature d’un partenariat stratégique qui verra la mobilisation de 100 milliards de dollars pour développer 100 gigawatts d’énergie propre d’ici 2035. L’accord, signé lors de la conférence sur l’énergie de l’Adipec à Abu Dhabi, s’intitule “Partenariat pour l’accélération de l’énergie propre” (PACE) et comprend quatre piliers principaux : le développement de l’innovation et des chaînes d’approvisionnement en énergie propre, la gestion des émissions de carbone et de méthane, l’énergie nucléaire , et la décarbonisation de l’industrie et des transports. “La coopération s’inscrit dans le cadre de l’étroite amitié entre les Émirats arabes unis et les États-Unis d’Amérique” et “affirme l’engagement des deux parties à travailler pour renforcer la sécurité énergétique et faire progresser l’action climatique”, selon un communiqué du gouvernement des Émirats arabes unis publié par l’agence de presse d’État WAM. La Maison Blanche a décrit le nouveau partenariat comme une réalisation majeure pour le programme climatique du président Joe Biden. “Aujourd’hui, le président Biden a de nouveau démontré son profond engagement à assurer un avenir énergétique mondial propre et une sécurité énergétique à long terme alors que les États-Unis et les Émirats arabes unis ont annoncé un partenariat solide pour assurer une transition rapide et en douceur vers une énergie propre et loin des combustibles fossiles sans relâche. “, indique le communiqué de la Maison Blanche. Les deux pays mettront en place un “groupe d’experts” pour “identifier les projets prioritaires, éliminer les obstacles potentiels et mesurer les progrès du PACE dans la réalisation de son objectif de catalyser 100 milliards de dollars de financement, d’investissement et d’autres soutiens et de déployer dans le monde 100 gigawatts d’énergie propre, ” Ça disait. Les Émirats arabes unis sont un important exportateur de pétrole, mais ont beaucoup investi dans le développement de sources d’énergie non fossiles, notamment dans la construction de la plus grande centrale solaire à site unique au monde et de la première centrale nucléaire du monde arabe. Il prévoit d’accueillir le sommet sur le climat COP 28 en 2023.

Le plan ambitieux des deux pays intervient à un moment où la demande croissante et la diminution de l’offre de pétrole dans le monde, alors que des années de sous-investissement dans les combustibles fossiles et des mois de guerre de la Russie en Europe, ont entraîné un resserrement de l’offre et des prix élevés pour les consommateurs. Lors de la même conférence où PACE a été signé, les PDG des sociétés pétrolières et gazières ont mis en garde contre les dangers de limiter la production de combustibles fossiles au nom de la prévention du changement climatique. Alors que ces dernières années auraient vu de fortes demandes d’investissements dans les énergies renouvelables et d’accélération de l’abandon des hydrocarbures – un pilier continu des objectifs de l’administration Biden – de plus en plus de dirigeants soulignent maintenant la nécessité de relancer la production de pétrole et de gaz avant ce qui pourrait être un très hiver difficile pour l’Europe et d’autres parties du monde confrontées à des pénuries de ces produits. Les prix du pétrole et du gaz ont atteint des sommets pluriannuels et, dans certains cas, record au cours de l’année dernière en raison de problèmes d’approvisionnement et de conflits géopolitiques.

« Énergie maximale, émissions minimales »

Sultan Al Jaber, PDG de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi (ADNOC), a déclaré lundi dans un discours prononcé à la conférence de l’Adipec que “l’énergie est la priorité absolue de tout le monde” aujourd’hui alors qu'”une tempête parfaite” frappe le paysage énergétique mondial. Il a déclaré que des années de sous-investissement dans la production de pétrole et de gaz ont aggravé la situation. “Si nous éliminons les investissements dans les hydrocarbures, en raison du déclin naturel, nous perdrions 5 millions de barils de pétrole par jour chaque année à partir des approvisionnements actuels. Cela donnerait l’impression que les chocs que nous avons subis cette année étaient un tremblement mineur”, a déclaré Al Jaber, soulignant l’importance de la sécurité énergétique.

Il a souligné la nécessité à la fois d’investir dans l’énergie traditionnelle et de réduire les émissions de carbone, affirmant qu’ils ne s’excluent pas mutuellement et affirmant que “le monde a besoin d’un maximum d’énergie, d’un minimum d’émissions”. “Ce n’est pas du pétrole et du gaz, ni du solaire, ni de l’éolien, ni du nucléaire, ni de l’hydrogène. C’est du pétrole, du gaz et du solaire, de l’éolien et du nucléaire, et de l’hydrogène”, a déclaré Al Jaber. “C’est tout ce qui précède, plus les énergies propres qui restent à découvrir, à commercialiser et à déployer.”