Les États-Unis et les Cubains se retrouveront à La Havane (Département d’État)

WASHINGTON (AP) – Des responsables américains et cubains prévoient de se rencontrer mardi à La Havane pour discuter de la politique migratoire, la dernière d’une série de sessions entre deux gouvernements ayant une relation historiquement glaciale et au milieu de l’un des plus grands vols migratoires depuis l’île depuis des décennies.

Le département d’État a confirmé lundi la dernière réunion à l’Associated Press. Bien que le département n’ait pas fourni de détails sur ce qui serait discuté, il a déclaré que les pourparlers étaient de routine et représentent la continuation d’un engagement de près de 30 ans avec Cuba sur les questions de migration en tant qu’États voisins. Les pourparlers se sont limités à la migration, a indiqué le département d’État.

Les autorités américaines ont arrêté des Cubains près de 221 000 fois au cours de l’exercice clos le 30 septembre, soit une augmentation de 471 % par rapport à l’année précédente, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines.

Rien qu’en septembre, les autorités américaines ont arrêté des Cubains plus de 26 000 fois à la frontière mexicaine, selon les derniers chiffres disponibles.

La migration de masse est alimentée par un mélange complexe de troubles économiques et politiques exacerbés par une crise énergétique qui s’aggrave et les ravages provoqués par l’ouragan Ian fin septembre.

Mercredi dernier, des responsables du Département d’État se sont rendus à Cuba pour discuter de l’expansion des services consulaires et des visas avec des responsables cubains. Ces services étaient auparavant fermés à la suite d’une série d’incidents de santé en 2017.

L’administration Biden a également annoncé que le traitement des visas reprendrait en janvier.

La réunion de mardi représente un lent dégel d’une relation qui a toujours été tendue, mais qui est particulièrement tendue depuis que le président Donald Trump a renforcé les sanctions américaines sur l’île.

Un responsable américain qui s’est entretenu avec l’AP sous couvert d’anonymat a déclaré que Cuba avait accepté de recevoir un vol de migrants cubains expulsés des États-Unis. Ce serait le premier vol depuis le début de la pandémie, offrant potentiellement aux autorités américaines un outil pour dissuader la frontière cubaine. croiseurs.

Les responsables américains, a déclaré le responsable, espèrent que davantage sortiront des pourparlers de La Havane, car l’exode de l’île n’a pas de fin en vue.

___

Janetsky a rapporté de La Havane. L’écrivain de l’Associated Press Elliot Spagat à San Diego a contribué à ce rapport.

Matthew Lee et Megan Janetsky, The Associated Press