Les États-Unis et le Royaume-Uni organisent plusieurs frappes aériennes contre des militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené lundi des frappes aériennes contre huit cibles au Yémen, visant à empêcher les militants Houthis soutenus par l’Iran d’attaquer des navires dans la mer Rouge.

La Maison Blanche a insisté sur le fait que les frappes aériennes de représailles – sept séries jusqu’à présent – ​​ont été efficaces malgré les attaques répétées des Houthis.

“Aujourd’hui, les militaires des États-Unis et du Royaume-Uni, sous la direction de leurs gouvernements respectifs avec le soutien de l’Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, ont mené une nouvelle série de frappes proportionnées et nécessaires contre 8 cibles houthistes au Yémen en réponse. aux attaques continues des Houthis contre la navigation internationale et commerciale ainsi que contre les navires de guerre transitant par la mer Rouge”, indique un communiqué conjoint publié par les pays impliqués dans les frappes aériennes de lundi.

« Ces frappes de précision visent à perturber et à dégrader les capacités que les Houthis utilisent pour menacer le commerce mondial et la vie de marins innocents, et constituent une réponse à une série d’actions illégales, dangereuses et déstabilisatrices des Houthis depuis les frappes de notre coalition le 11 janvier. , notamment des attaques de missiles balistiques antinavires et de systèmes aériens sans pilote qui ont frappé deux navires marchands américains”, ajoute le communiqué.

« La frappe d’aujourd’hui visait spécifiquement un site de stockage souterrain des Houthis et des emplacements associés aux capacités de missiles et de surveillance aérienne des Houthis », indique le communiqué.

PA

Le communiqué indique clairement que les pays impliqués dans les frappes de lundi restent concentrés sur la désescalade des tensions et le rétablissement de la stabilité dans la région, mais prévient que « nous n’hésiterons pas à défendre des vies et la libre circulation du commerce dans l’une des voies navigables les plus critiques du monde ». “.

La frappe aérienne conjointe de lundi avec le Royaume-Uni était similaire à la première nuit de frappes aériennes du 11 janvier qui avait ciblé 28 sites Houthis associés aux attaques des Houthis sur les voies de navigation commerciale de la mer Rouge et du golfe d’Aden.

Depuis lors, les États-Unis ont mené cinq frappes aériennes à plus petite échelle ciblant des sites de missiles Houthis qui étaient en préparation pour des lancements imminents visant des navires commerciaux ou des navires de la marine américaine.

@tonyrobertsphotos/Instagram

Mais les Houthis n’ont pas été dissuadés de continuer à lancer des missiles et des drones sur des navires commerciaux dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, ce qui représente désormais plus de 30 attaques depuis la mi-novembre.

La semaine dernière, les attaques des Houthis ont frappé deux navires américains, causant des dommages mineurs aux navires, mais sans faire de blessés.

Plus tôt lundi, le président Joe Biden s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour discuter de la menace des Houthis sur la navigation commerciale dans la région.

“Ils ont réitéré leur engagement en faveur de la liberté de navigation, du commerce international et de la défense des marins contre les attaques illégales et injustifiables”, indique un communiqué de la Maison Blanche concernant leur appel.

Leur conversation a également abordé « l’importance d’accroître l’aide humanitaire et la protection des civils pour la population de Gaza, ainsi que d’assurer la libération des otages détenus par le Hamas ». Le président et le Premier ministre ont également réitéré leur soutien à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’agression continue de la Russie. “