Les États-Unis et le Royaume-Uni organisent des exercices de drones

Les exercices impliquaient le même type d’USV navals que l’Iran a saisis deux fois ces derniers mois

Les forces américaines et britanniques ont mené vendredi des exercices dans le golfe Persique impliquant des drones navals Saildrone Explorer, a annoncé la cinquième flotte de la marine américaine.

Deux navires de guerre américains et deux britanniques, ainsi que trois véhicules de surface sans pilote (USV), ont pris part aux exercices d’une journée, qui se sont déroulés au large des côtes du royaume insulaire de Bahreïn.

Dans le cadre des exercices, les USV ont capturé des images fixes de cibles d’entraînement avec leurs caméras et les ont transmises aux navires et au centre de commandement de la Cinquième Flotte à Bahreïn. Les photos ont ensuite été analysées par l’intelligence artificielle, a déclaré à AP le commandant Timothy Hawkins, porte-parole de la cinquième flotte.

Le vice-amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des forces navales américaines, de la cinquième flotte américaine et des forces maritimes combinées, a salué les résultats de l’exercice, affirmant que “Nous avons déjà réalisé plus aujourd’hui que beaucoup auraient pu l’imaginer lorsque nous avons commencé.”

“Notre objectif est un réseau distribué et intégré de systèmes exploités avec nos partenaires pour étendre considérablement jusqu’où nous pouvons voir”, Cooper a ajouté.

Les drones Saildrone Explorer disponibles dans le commerce fonctionnent à l’énergie éolienne et solaire et peuvent rester en mer pendant de longues périodes. Cela les rend particulièrement attrayants pour la marine américaine en gardant sous sa surveillance les 8 000 kilomètres (5 000 miles) de côtes s’étendant du canal de Suez, à travers la mer Rouge dans le golfe d’Oman et jusqu’au golfe Persique.

« Peu importe les forces dont vous disposez, vous ne pouvez pas couvrir tout cela. Vous devez le faire en partenariat et de manière innovante », Timothy Hawkins a souligné.

L’Iran, qui considère les activités de la marine américaine près de ses côtes comme une menace pour la sécurité, a brièvement capturé deux USV Saildrone Explorer en mer Rouge début septembre et un autre dans le golfe Persique en août. Dans les deux cas, les drones ont été largués dès qu’un navire de guerre américain est arrivé dans la région.

AP a également cité un avis publié par la marine américaine cette semaine, avertissant qu’elle continuera à « opérer légalement dans les eaux internationales et à travers les détroits conformément aux droits et libertés internationalement reconnus » et que toute interférence avec le matériel “sera considérée comme une violation des normes du droit maritime international”.