Les États-Unis et le Royaume-Uni mènent des frappes aériennes contre des cibles Houthis au Yémen

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené ensemble des frappes pour la deuxième fois ce mois-ci contre des cibles Houthis au Yémen, ont déclaré deux responsables américains de la défense à CBS News. Plus tôt ce mois-ci, avec le soutien d’autres pays, les deux pays ont ciblé un peu moins de 30 sites avec 150 armes différentes.

Au total, les États-Unis ont mené huit séries de frappes aériennes, dont celle de lundi, contre des cibles Houthis en représailles aux attaques continues du groupe contre les navires commerciaux.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé plus de 30 attaques contre des voies de navigation commerciales depuis novembre. Même si personne n’a été gravement blessé, les attaques ont conduit certaines compagnies maritimes à éloigner leurs navires de la mer Rouge.

Les Houthis n’ont pas réussi à lancer une attaque depuis le 18 janvier, même si ce n’est pas faute d’avoir essayé. Dans deux cas au cours du week-end, les États-Unis ont frappé des missiles Houthis alors que ces missiles étaient sur le point d’être lancés, selon les déclarations du commandement central américain.

Ces deux frappes faisaient partie des cinq frappes préventives menées par les États-Unis au cours des cinq jours de la semaine dernière. Un responsable américain avait précédemment déclaré à CBS News que les frappes initiales menées par les États-Unis avec le Royaume-Uni avaient détruit suffisamment de capacités de défense aérienne des Houthis pour permettre une surveillance américaine plus étendue du Yémen, permettant ainsi de voir ce que préparent les Houthis.

Les Houthis ont commencé à lancer des attaques contre des navires commerciaux, selon le porte-parole des Houthis, pour protester contre la guerre à Gaza, mais bon nombre des navires qu’ils ont ciblés n’ont aucun lien avec Israël ou avec la guerre d’Israël, selon des responsables américains.

Les États-Unis ont initialement évité de frapper directement les Houthis, en grande partie à cause de la volonté de l’administration Biden d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de se transformer en un conflit plus large.

Le Pentagone a annoncé en décembre la création d’un groupe de travail international appelé « Opération Prosperity Guardian », composé d’une vingtaine de pays et destiné à agir comme une sorte de patrouille routière sur la mer Rouge, fournissant un soutien supplémentaire aux navires commerciaux si nécessaire, selon le ministère de la Défense.

Cet effort international est toujours en place, mais les États-Unis ont apparemment décidé qu’une action militaire directe contre les cibles Houthis reste une nécessité.

