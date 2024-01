Les États-Unis et le Royaume-Uni mènent de nouvelles frappes contre des cibles houthistes au Yémen

CNN

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes supplémentaires contre Cibles des Houthis au Yémen lundi, marquant la huitième série d’attaques menées par l’armée américaine contre les infrastructures des rebelles en un peu plus de 10 jours, selon un communiqué commun.

Ils ont frappé huit sites, selon le communiqué des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont mené les frappes, et du Canada, des Pays-Bas, de Bahreïn et de l’Australie, qui ont soutenu les attaques.

Les dernières frappes contre des cibles Houthis au Yémen ont été « réussies » et ont détruit des missiles, des sites de stockage d’armes et des systèmes de drones, selon un haut responsable militaire et un haut responsable de la défense.

Les responsables, qui ont informé les journalistes après l’opération de lundi après-midi, ont déclaré que les frappes « ont produit l’effet escompté ».

Il s’agit d’un nombre inférieur à celui de la première opération conjointe du 11 janvier, qui avait frappé plus de 30 cibles houthies. Les frappes de lundi ont visé un site de stockage souterrain des Houthis et des sites associés aux missiles Houthis et à la surveillance aérienne, ajoute le communiqué.

Les États-Unis ont utilisé des avions de combat de l’USS Dwight D. Eisenhower, ainsi que des navires de surface et un sous-marin pour frapper huit sites, a indiqué le haut responsable militaire. Au total, le responsable a déclaré qu’environ 25 à 30 munitions à guidage de précision avaient été tirées sur les cibles, y compris des missiles de croisière Tomahawk.

Président Joe Biden s’est entretenu lundi avec son homologue britannique, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, a annoncé la Maison Blanche plus tôt dans la journée, sur une série de sujets, notamment la sécurité en mer Rouge.

« Notre objectif reste de désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité en mer Rouge, mais réitérons notre avertissement aux dirigeants houthis : nous n’hésiterons pas à défendre des vies et la libre circulation du commerce dans l’une des voies navigables les plus critiques du monde. face à des menaces persistantes », ont déclaré les pays dans leur communiqué.

Pour la première fois, les États-Unis ont également frappé une installation de stockage souterraine utilisée par les Houthis, a indiqué le responsable. Le site de stockage a été évalué comme étant doté « d’armes conventionnelles plus avancées », notamment des missiles et des drones d’attaque unidirectionnels.

Grant Shapps, le secrétaire d’État britannique à la Défense, a déclaré que quatre avions de combat britanniques Typhoon avaient pris part aux frappes contre des cibles houthis. Il a averti que les tirs en cours des Houthis contre les navires commerciaux « menacent la vie des marins et perturbent la navigation à un coût intolérable pour l’économie mondiale ».

Suite à la dernière série de frappes aériennes américaines et britanniques au Yémen lundi, le chef Houthi Mohamed Ali al-Houthi a déclaré que ces frappes ne feraient que renforcer le peuple yéménite.

“Vos frappes ne feront que rendre le peuple yéménite plus fort et plus déterminé à vous affronter, car vous êtes les agresseurs de notre pays”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur X.

CNN a rapporté lundi que les États-Unis ont baptisé l’opération en cours visant à cibler les actifs des Houthis au Yémen « Opération Poséidon Archer », suggérant une approche plus organisée et potentiellement à long terme des opérations au Yémen visant à dissuader le groupe soutenu par l’Iran. d’attaquer des navires commerciaux dans la mer Rouge.

Les États-Unis ont frappé huit fois des cibles houthistes au Yémen depuis le 11 janvier, la majorité de ces attaques étant menées unilatéralement. La première vague de frappes, au cours de laquelle les États-Unis et le Royaume-Uni ont touché environ 30 sites à travers le Yémen contrôlé par les Houthis, a marqué le début de l’opération Poséidon Archer, a déclaré un responsable.

Les attaques ont visé les drones d’attaque à sens unique, les missiles balistiques antinavires, les missiles de croisière antinavires des Houthis et bien plus encore, alors que les États-Unis tentaient de perturber la capacité du groupe à tirer sur les voies de navigation internationales.

Pour tenter d’éviter une escalade, les responsables ont déclaré que les dernières frappes visaient spécifiquement les armes et les capacités de soutien des Houthis utilisées pour cibler les voies de navigation internationales, les décrivant comme étant de nature similaire à la première série de frappes de la coalition contre des cibles houthistes le 11 janvier. .

« Pour le moment, nous n’allons pas au-delà de cet objectif fixé », a déclaré le haut responsable militaire.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lundi que les Houthis n’avaient pas lancé de nouvelle attaque contre des navires commerciaux depuis le 18 janvier. Les Houthis ont affirmé lundi avoir attaqué un cargo américain, le M/V Ocean Jazz, mais une défense Un responsable a déclaré à CNN que cette affirmation n’était pas vraie.

L’Iran a discrètement alimenté les attaques, ont déclaré des responsables américains, permettant et soutenant ses groupes mandataires dans toute la région. Téhéran a fourni aux Houthis des renseignements tactiques et des armes pour les aider à cibler les navires dans la mer Rouge, avait précédemment rapporté CNN. L’Iran a également continué à approvisionner ses groupes mandataires en Irak et en Syrie, où les forces américaines et de la coalition ont été attaquées plus de 150 fois depuis le 17 octobre.

Samedi, des milices mandatées par l’Iran ont lancé l’une de leurs plus grandes attaques de missiles balistiques depuis octobre sur base aérienne d’al-Asad en Iraklaissant deux militaires américains avec des traumatismes crâniens, a déclaré Singh lundi.

Biden a reconnu jeudi que les États-Unis les frappes n’ont pas arrêté les Houthisqui ont continué de cibler, et dans certains cas de frapper, les navires commerciaux américains opérant au large des côtes du Yémen.

Mais Biden a déclaré que les frappes aériennes américaines se poursuivraient de toute façon. Et Singh a déclaré lundi que ce serait en fin de compte aux Houthis et aux groupes mandataires iraniens de décider quand mettre fin à leurs attaques.

Singh a déclaré la semaine dernière que les premières évaluations du Pentagone sont que les frappes contre les Houthis ont été « très réussies » en détruisant « la quasi-totalité des cibles que nous avons touchées », laissant un missile ou une capacité de moins que les Houthis peuvent ensuite déployer dans le pays. Mer Rouge.

Les Houthis ont déclaré qu’ils n’arrêteraient pas leurs attaques tant que la guerre entre Israël et le Hamas à l’intérieur de Gaza ne prendrait pas fin. Le leader houthi Abdul Malek al-Houthi a déclaré jeudi dans un discours que c’était « un grand honneur et une bénédiction d’affronter directement l’Amérique ».

La semaine dernière, la marine américaine a intercepté un navire au large des côtes somaliennes à destination des régions du Yémen contrôlées par les Houthis et qui transportait des composants de missiles de fabrication iranienne, a annoncé le commandement central dans un communiqué. Cette opération a entraîné la mort de deux Navy SEAL qui sont tombés par-dessus bord alors qu’ils tentaient de monter à bord du bateau, a indiqué le CENTCOM.

Les États-Unis ont également mené unilatéralement toutes leurs frappes contre les cibles Houthis la semaine dernière, contrairement à la coalition de pays qui a soutenu la première série de frappes conjointes américaines et britanniques contre les Houthis le 11 janvier.

Singh a déclaré jeudi qu’une future action conjointe n’était pas exclue, mais que le commandant du CENTCOM, le général Erik Kurilla, avait le pouvoir d’ordonner des frappes lorsqu’il le jugeait nécessaire pour protéger les navires dans la région, y compris les ressources navales américaines stationnées en mer Rouge. . Après chacune des frappes menées par les États-Unis contre les Houthis la semaine dernière, le CENTCOM a déclaré que les missiles détruits par les États-Unis étaient en cours de préparation pour un lancement imminent par les Houthis.

Le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques, John Kirby, a déclaré jeudi aux journalistes que l’administration « rend plus difficile » la poursuite des attaques des Houthis à chaque frappe contre leurs infrastructures. Et il a noté que l’administration dispose d’« options supplémentaires » si les Houthis ne s’arrêtent pas. Mais il a refusé de donner un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler ces options.

« Je ne vais pas télégraphier des coups d’une manière ou d’une autre, sauf pour dire ce que le président a dit ce matin : si les Houthis continuent de s’engager dans cette voie, nous continuerons à faire tout notre possible pour perturber et dégrader leur capacité à agir. faites ces choix », a-t-il déclaré.

« Nous ne cherchons pas un conflit avec les Houthis, nous ne cherchons pas un conflit dans la région », a-t-il ajouté. “Mais nous devons être capables d’agir pour notre propre défense, non seulement pour nos navires et nos marins, mais aussi pour les navires marchands et les marins marchands ainsi que pour le transport maritime international dans la mer Rouge.”

