Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent de nouvelles frappes contre les Houthis au Yémen

À voir : Explosions et éclairs près de la capitale du Yémen

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené une nouvelle série de frappes aériennes conjointes contre des cibles houthies au Yémen.

Le Pentagone a déclaré que les frappes de lundi avaient touché huit cibles, dont un site de stockage souterrain ainsi qu’une capacité de missiles et de surveillance des Houthis.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ciblent les navires qui, selon eux, sont liés à Israël et à l’Occident et qui empruntent l’importante route commerciale de la mer Rouge.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré qu’ils essayaient de protéger la « libre circulation du commerce ».

Un communiqué conjoint publié par le Pentagone a confirmé « une série supplémentaire de frappes proportionnées et nécessaires » contre les Houthis.

Le communiqué ajoute : « Notre objectif reste de désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité en mer Rouge, mais réitérons notre avertissement aux dirigeants houthis : nous n’hésiterons pas à défendre des vies et la libre circulation du commerce dans l’une des régions les plus vulnérables au monde. voies navigables critiques face à des menaces persistantes.