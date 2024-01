Les États-Unis et le Royaume-Uni frappent des sites Houthis soutenus par l’Iran au Yémen

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené lundi des frappes militaires à grande échelle contre huit sites au Yémen contrôlés par des militants Houthis, selon les deux pays. Ces frappes indiquent que l’administration Biden a l’intention de mener une campagne soutenue et, du moins pour le moment, illimitée contre le groupe soutenu par l’Iran qui a perturbé le trafic sur les voies maritimes internationales vitales.

Les frappes – les huitièmes en près de deux semaines – ont touché plusieurs cibles sur chaque site et ont été plus importantes et plus larges qu’une récente série d’attaques plus limitées contre des missiles Houthis individuels qui, selon les Américains, ont surgi dans un bref délai. Ces missiles ont été touchés avant de pouvoir être tirés sur des navires dans la mer Rouge ou dans le golfe d’Aden.

Mais les frappes nocturnes prévues lundi, qui ont touché les radars, ainsi que les sites de drones et de missiles et les bunkers souterrains de stockage d’armes, ont été moins importantes que les premières salves de représailles du 11 janvier. Elles ont touché plus de 60 cibles dans près de 30 sites à travers le Yémen. une expansion du conflit au Moyen-Orient que l’administration Biden avait cherché à éviter.

Ce terrain d’entente reflète la tentative de l’administration de réduire la capacité des Houthis à menacer les navires marchands et les navires militaires, mais sans frapper assez fort pour tuer un grand nombre de combattants et de commandants houthis, et potentiellement déclencher encore plus de chaos dans une région déjà en péril. le bord d’une guerre plus large.