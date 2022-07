Les États-Unis et le Royaume-Uni disent que 15 000 personnes ont été tuées dans la “chair à canon” de l’Ukraine russe

Aytac Unal, Agence Anadolu via Getty Images

Quelque 15 000 Russes sont morts lors de l’invasion de l’Ukraine, qui dure depuis cinq mois, ont déclaré les chefs d’espionnage américains et britanniques, alors qu’ils estimaient que le président Vladimir Poutine subissait des pertes bien plus importantes que prévu.

Richard Moore, le chef du MI6 britannique, a déclaré jeudi que les 15 000 morts étaient “probablement une estimation prudente” et marquaient un “nez très sanglant” pour Poutine qui s’attendait à une victoire rapide.

“C’est probablement une estimation prudente. C’est à peu près le même nombre qu’ils ont perdu en 10 ans en Afghanistan dans les années 1980”, a-t-il déclaré au Aspen Security Forum dans les Rocheuses américaines.

“Et ce ne sont pas des enfants de la classe moyenne de Saint-Pétersbourg ou de Moscou”, a-t-il déclaré.

“Ce sont des enfants pauvres des régions rurales de Russie. Ils viennent de villes ouvrières de Sibérie. Ils appartiennent de manière disproportionnée à des minorités ethniques. Ce sont sa chair à canon.”

Le directeur de la CIA, Bill Burns, s’exprimant un jour plus tôt lors de la même conférence, a déclaré que les services de renseignement américains estimaient les pertes russes “à environ 15 000 tués et peut-être trois fois plus de blessés”.

“Donc, une série de pertes assez importantes. Les Ukrainiens ont également souffert, probablement un peu moins que cela, mais des pertes importantes”, a déclaré Burns.

L’Ukraine a proposé un chiffre beaucoup plus élevé sur les pertes infligées à la Russie, affirmant plus tôt ce mois-ci que quelque 36 200 militaires russes étaient morts.

La Russie s’est montrée très réticente et n’a donné un bilan officiel qu’à deux reprises, la dernière le 25 mars avec un chiffre de 1 351 que les experts jugent bien trop bas.