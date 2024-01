Les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent davantage de sites Houthis au Yémen : NPR

basculer la légende Kaitlin Watt/US Navy via AP

WASHINGTON — Les militaires américains et britanniques ont bombardé lundi soir plusieurs cibles dans huit emplacements utilisés par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, la deuxième fois que les deux alliés mènent des frappes de représailles coordonnées contre un ensemble de capacités de lancement de missiles des rebelles.

Selon des responsables, les États-Unis et le Royaume-Uni ont utilisé des missiles Tomahawk et des avions de combat lancés à partir de navires de guerre et de sous-marins pour détruire les sites de stockage de missiles, les drones et les lanceurs des Houthis. Les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une opération militaire, ont déclaré que l’Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas avaient contribué à la mission, notamment en matière de renseignement et de surveillance.

Dans une déclaration commune, les six pays alliés ont déclaré que les frappes visaient spécifiquement un site de stockage souterrain des Houthis et des emplacements associés aux capacités de missiles et de surveillance aérienne des Houthis. Ils ont ajouté : « Notre objectif reste de désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité en mer Rouge, mais réitérons notre avertissement aux dirigeants houthis : nous n’hésiterons pas à défendre des vies et la libre circulation du commerce dans l’une des régions les plus critiques au monde. voies navigables face à des menaces constantes. »

Le ministère britannique de la Défense a confirmé que quatre avions Typhoon de la Royal Air Force avaient frappé « plusieurs cibles sur deux sites militaires à proximité de l’aérodrome de Sanaa » avec des bombes à guidage de précision. Ces frappes, a déclaré le secrétaire à la Défense Grant Shapps, « visaient à dégrader les capacités des Houthis » et « porteraient un nouveau coup à leurs stocks limités et à leur capacité à menacer le commerce mondial ».

Un haut responsable militaire américain a déclaré aux journalistes que les frappes avaient largué entre 25 et 30 munitions et touché plusieurs cibles à chaque endroit, ajoutant que les États-Unis « avaient observé de bons impacts et effets » sur tous les sites, y compris la destruction d’armes plus avancées dans les installations de stockage souterraines. . Le responsable a déclaré que c’était la première fois que des armes aussi avancées étaient ciblées.

Le responsable a également déclaré que des avions de combat du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower avaient mené des frappes et que d’autres navires impliqués comprenaient l’USS Gravely et l’USS Mason, tous deux des destroyers navals, et l’USS Philippine Sea, un croiseur.

L’opération conjointe intervient environ 10 jours après que des navires de guerre et des avions de combat américains et britanniques ont frappé plus de 60 cibles dans 28 endroits. Il s’agissait de la première réponse militaire américaine à une campagne persistante d’attaques de drones et de missiles houthis contre des navires commerciaux depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre.



Le bureau des médias des Houthis a déclaré lundi dans un communiqué en ligne que les raids avaient ciblé Sanaa, la capitale du Yémen. Et Jamal Hassan, un habitant du sud de Sanaa, a déclaré à l’Associated Press que deux frappes avaient atterri près de chez lui, déclenchant des alarmes de voiture dans la rue. Un journaliste d’Associated Press à Sanaa a également entendu des avions voler au-dessus du ciel de Sanaa dans la nuit de lundi.

Al-Masirah, une chaîne d’information par satellite dirigée par les Houthis, a déclaré que des raids avaient eu lieu dans trois zones de Sanaa : la base aérienne d’al-Dailami, juste au nord de la capitale, Sarif, au nord-est du centre-ville, et al-Hafa, au sud de Sanaa. Sanaa.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est entretenu avec le président Joe Biden plus tôt lundi. Le bureau de Sunak a déclaré que les deux dirigeants étaient convenus de mener « si nécessaire, une action militaire ciblée pour dégrader les capacités des Houthis ».

Le dernier barrage d’attaques alliées marque la huitième fois que les États-Unis mènent des frappes sur des sites houthis depuis le 12 janvier. Et il fait suite à un assaut presque quotidien contre des lanceurs de missiles houthis par des avions de combat américains et des Tomahawks basés sur des navires au cours de la semaine dernière. Les missions de réponse rapide, qui, selon les responsables, visent des lanceurs armés et prêts à tirer, démontrent la capacité croissante de l’armée à surveiller, détecter et frapper les activités militantes au Yémen.

La vague chaotique d’attaques et de représailles impliquant les États-Unis, leurs alliés et leurs ennemis suggère que les frappes de représailles n’ont pas dissuadé les Houthis de leur campagne contre le transport maritime en mer Rouge, et que la guerre régionale plus large que les États-Unis ont passé des mois à tenter d’éviter. se rapproche de la réalité.

Depuis des mois, les Houthis attaquent des navires dans les voies navigables de la région qui, selon eux, sont soit liés à Israël, soit se dirigeant vers des ports israéliens. Ils affirment que leurs attaques visent à mettre fin à l’offensive aérienne et terrestre israélienne dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque du groupe militant palestinien Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël. Mais de tels liens avec les navires ciblés par les assauts rebelles sont devenus de plus en plus ténus à mesure que les attaques se poursuivent.

Les États-Unis et leurs alliés ont mis en garde contre des représailles pendant des semaines, et la Maison Blanche et une multitude de pays partenaires ont lancé un dernier avertissement le 3 janvier aux Houthis pour qu’ils cessent les attaques ou fassent face à une éventuelle action militaire.

Les attaques des Houthis se poursuivent malgré les menaces de représailles américaines

Cette menace n’a cependant eu que peu d’effet notable. Les Houthis ont continué d’attaquer des navires dans la région, semblant parfois cibler la marine américaine et les navires appartenant aux États-Unis, en plus du large éventail de navires commerciaux.

Sur les huit missions de frappe sur le Yémen ce mois-ci, toutes sauf les deux avec la Grande-Bretagne ont été menées par l’armée américaine seule. Cinq des dernières frappes étaient qualifiées d’auto-défense et visaient à détruire des missiles prêts à tirer. Le plus récent, samedi, a frappé et détruit un missile anti-navire Houthi qui visait le golfe d’Aden et était prêt à être lancé, selon le commandement central.

L’administration Biden a également réinscrit les Houthis sur sa liste de terroristes mondiaux spécialement désignés. Les sanctions qui accompagnent cette désignation officielle visent à couper les groupes extrémistes violents de leurs sources de financement, tout en permettant également à l’aide humanitaire vitale de continuer à affluer vers les Yéménites pauvres.

Les responsables américains de la défense ont déclaré qu’ils estimaient que les frappes avaient dégradé les armes et les capacités de frappe des Houthis. Mais Biden et d’autres ont reconnu que les rebelles sont bien équipés par l’Iran et qu’ils poursuivront probablement leurs attaques.

Les Houthis, quant à eux, ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de réduire leur assaut. À la suite de la première attaque conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, Hussein al-Ezzi, un responsable houthiste du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : « L’Amérique et la Grande-Bretagne devront sans aucun doute se préparer à payer un lourd tribut et à supporter toutes les conséquences désastreuses de cette attaque flagrante. agression.”

Le harcèlement continu des navires a poussé les États-Unis et leurs partenaires internationaux à prendre des mesures extraordinaires pour les défendre à travers une mission conjointe appelée Opération Prosperity Guardian, dans laquelle ils fournissent un parapluie protecteur aux navires empruntant la voie navigable critique qui s’étend du canal de Suez jusqu’au le détroit de Bab el-Mandeb.

Environ 400 navires commerciaux transitent simultanément par le sud de la mer Rouge. Et la violence continue a incité les compagnies à réacheminer leurs navires, les envoyant plutôt autour de l’Afrique via le Cap de Bonne-Espérance – un trajet beaucoup plus long et moins efficace…