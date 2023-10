Les États-Unis et le Qatar en pourparlers pour la libération des otages du Hamas – FT

Le Hamas détient environ 150 otages civils à Gaza, selon des informations

Des responsables des États-Unis et du Qatar ont engagé un dialogue visant à obtenir la libération des otages civils détenus par le groupe militant palestinien Hamas à Gaza, selon un rapport du Financial Times.

« Il y a eu des réunions positives hier et le Hamas semble disposé à libérer les otages civils. » » a écrit le journal samedi soir, citant les commentaires d’une source anonyme au courant des discussions. « Mais le Hamas dit qu’il ne peut pas le faire tant que les bombardements continuent. »

Le rapport ajoute que la source du FT a déclaré que le Hamas « Il faut que les Israéliens arrêtent de bombarder Gaza pendant une courte période afin de libérer les captifs en toute sécurité. »

Le nombre précis d’otages détenus par le Hamas suite à l’attaque de samedi dernier en Israël reste incertain, mais des rapports indiquent qu’il pourrait atteindre 150. La Maison Blanche a déclaré ces derniers jours qu’un « très petit » Un certain nombre d’otages sont des citoyens américains. L’administration Biden a également indiqué que 22 Américains sont morts dans le conflit.

Les informations faisant état d’un scénario potentiel de libération d’otages surviennent au cours d’une tournée dans sept pays du Moyen-Orient du secrétaire d’État américain Antony Blinken, au cours de laquelle il a averti les dirigeants régionaux qu’il pourrait y avoir « il n’y a plus de business comme d’habitude » concernant les relations avec le Hamas suite aux attaques de samedi dernier dans le sud d’Israël.

La tournée de Blinken s’inscrit dans le cadre des efforts de Washington pour empêcher que la guerre entre Israël et les militants palestiniens ne s’aggrave en un conflit plus large et pour obtenir la libération des otages israéliens et américains à Gaza, a déclaré Reuters.

L’envoyé de l’Iran auprès des Nations Unies a averti samedi soir que « La situation pourrait devenir incontrôlable » à moins qu’Israël « crimes de guerre et génocide » ont été immédiatement arrêtés. Téhéran soutient le Hamas et le groupe militant libanais Hezbollah.

Dans le cadre de la visite de Blinken au Moyen-Orient, le plus haut diplomate américain s’est entretenu vendredi avec le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Le Qatar est un allié régional des États-Unis et abrite également un bureau politique du Hamas.

Dans une déclaration aux journalistes, Blinken a déclaré que chaque pays «doit condamner» Le Hamas a fait suite à son attaque contre Israël au début du mois, qui a tué environ 1 300 personnes. Cependant, il n’a pas répondu directement aux questions des journalistes quant à savoir si Washington obligerait le Qatar à fermer le bureau du Hamas dans sa capitale, Doha.

Depuis l’attaque de samedi dernier à l’intérieur de ses frontières, Israël a répondu par un bombardement sans précédent sur Gaza, plaçant l’enclave – qui abrite environ 2,3 millions de Palestiniens – assiégée et détruisant une grande partie de ses infrastructures.