Les États-Unis et le Mexique parviennent à un accord sur des plans pour les migrants vénézuéliens

L’arrangement est calqué sur le programme de l’administration Biden qui a permis à près de 70 000 Ukrainiens d’entrer aux États-Unis au cours de l’année écoulée avec un statut juridique connu sous le nom de libération conditionnelle humanitaire. Les candidats doivent avoir une personne ou une organisation disposée à les parrainer financièrement et se présenter aux consulats américains à l’étranger, et non à la frontière américano-mexicaine.

Les États-Unis et le Mexique sont parvenus à un accord qui permettra aux autorités américaines de renvoyer certains migrants vénézuéliens de l’autre côté de la frontière tout en élargissant les possibilités pour d’autres de demander une entrée légale via les consulats américains à l’étranger, ont déclaré mercredi des responsables.

Les Vénézuéliens approuvés pour le programme seront autorisés à voler vers les États-Unis et à demander une approbation plus rapide pour une autorisation de travail, au lieu de tenter un voyage terrestre dangereux.

“Les actions que les États-Unis et le Mexique annoncent aujourd’hui visent à lutter contre la migration irrégulière la plus aiguë et à atténuer la pression sur les villes et les États qui accueillent ces personnes”, a déclaré le Département de la sécurité intérieure dans un communiqué.