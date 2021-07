Les Etats-Unis et le Mexique à nouveau favoris, mais le Canada, le Honduras capables de surprendre

La Copa America et l’Euro 2020 se termineront ce week-end, mais ne vous inquiétez pas, chers fans de football : la Gold Cup débutera samedi soir lorsque El Salvador affrontera Curaçao. Ainsi, alors que la crème monte au sommet en Amérique du Sud et en Europe, ESPN a demandé à ses rédacteurs nord-américains de décrire à quoi s’attendre du concours continental de la CONCACAF.

Jeff Carlisle, Gus Elvin, Kyle Bonagura et Eric Gomez examinent quatre groupes de la Gold Cup 2021, détaillant les favoris, les chevaux noirs et les joueurs à surveiller.

Groupe A : Mexique, El Salvador, Curaçao, Trinité-et-Tobago

Attentes pour le favori : Le Mexique est le favori haut la main pour tout gagner. Après avoir perdu la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre les États-Unis plus tôt cet été, El Tri le patron Gerardo Martino était suffisamment motivé pour présenter une équipe presque au complet malgré une lourde charge de travail cet été qui comprend les prochains éliminatoires de la Coupe du monde et les Jeux olympiques pour son équipe U23. Il y a une conséquence imprévue à ce que Martino sélectionne la plupart de ses meilleurs joueurs contre un peloton quelque peu affaibli.

Si le Mexique ne remporte pas ce tournoi, le manager argentin sera sans équivoque sur la sellette pour se qualifier pour Qatar 2022, où un mauvais résultat peut ruiner toute une génération de talents.

Quelqu’un peut-il faire tomber le favori? Le Mexique a l’habitude de minimiser l’opposition de la CONCACAF lorsqu’il est censé gagner et même éliminer certaines équipes. Ce sera très intéressant de voir El Tri face à une équipe comme Curaçao, qu’ils n’ont affronté que deux fois depuis 1982. Lors de leur rencontre à la Gold Cup 2017, l’équipe des Caraïbes a maintenu le Mexique avec un but d’avance pendant 90 minutes avant qu’Edson Alvarez ne porte le score à 2-0 dans le temps additionnel. . Certes, ce côté mexicain n’était pas aussi étoilé que cette itération.

El Tri devra également faire face aux lourds défis habituels d’ennemis plus familiers à Trinité-et-Tobago et au Salvador, bien qu’aucune des deux parties n’ait eu beaucoup de chance contre le Mexique à quelque titre que ce soit ces dernières années.

Qui sera le MVP du groupe ? Tous les regards seront tournés vers le Mexicain Hirving Lozano pour marquer de son empreinte ce tournoi dès le début. L’ailier de Naples est devenu El Trijoueur le plus dangereux de Raul Jimenez depuis que la blessure de Raul Jimenez a entraîné une absence prolongée de l’équipe nationale. Qu’il soit déployé dans un faux rôle neuf ou qu’il prenne d’assaut l’aile, « Chucky » dirigera probablement l’attaque de son équipe tout au long.

Qui sera la star du groupe ? Après un long débat pour savoir s’il serait en mesure de représenter le Mexique en premier lieu, l’attaquant Rogelio Funes Mori a eu un impact immédiat avec El Tri, marquant lors de ses débuts contre le Nigeria plus tôt en juillet. Le leader de Monterrey a été l’un des meilleurs buteurs de la Liga MX au cours de la dernière décennie, et à 30 ans, il est toujours capable de marquer ce tournoi. — Éric Gomez

Attentes pour le favori : Le manager des États-Unis, Gregg Berhalter, s’est donné beaucoup de mal pour dire que son alignement pour la Gold Cup n’est pas une équipe B, mais avec bon nombre de ses meilleurs joueurs qui se reposent après de longues saisons en club, c’est essentiellement ce que c’est. Et pourtant, l’USMNT reste la favorite pour s’imposer dans le groupe B.

Berhalter a également clairement indiqué que son objectif était de remporter le tournoi. Compte tenu de la force de l’équipe mexicaine, il y a une chance que cela ne se réalise pas, mais ce groupe de joueurs sera extrêmement motivé pour montrer qu’il devrait être inclus lorsque l’équipe se réunira pour les qualifications pour la Coupe du monde en septembre. La ligne de fond est un peu mince, mais chez Walker Zimmerman et Miles Robinson, la qualité est suffisante pour faire le travail.

Plus haut sur le terrain, Sebastian Lletget est susceptible de mener le milieu de terrain, tandis que Daryl Dike a une énorme opportunité de faire valoir qu’il devrait être l’attaquant titulaire avant les qualifications pour la Coupe du monde. Pour ce groupe, une place en finale est le minimum auquel il faut s’attendre.

Quelqu’un peut-il faire tomber le favori? Très certainement. Le Canada est une nation de soccer en plein essor, et ils ont tiré un coup dans l’arc de l’USMNT lors de la Ligue des nations de la CONCACAF, battant leurs voisins 2-0 lors de la phase de groupes. Alors que l’attaquant vedette Jonathan David n’était pas inclus dans cette liste, des joueurs comme Alphonso Davies du Bayern Munich, Cyle Larin de Besiktas et l’attaquant nouvellement engagé Ayo Akinola devraient fournir beaucoup de compétences et de punch offensif. Le milieu de terrain de Houston Tyler Pasher est également en excellente forme en ce moment.

Il y a des questions sur la ligne de fond du Canada, mais les Reds devraient sortir du groupe et sont capables de rafler la première place. Cela dit, Haïti a causé des problèmes au Canada dans le passé – il a prévalu contre les Reds 3-2 lors d’un quart de finale en 2019 – et pourrait provoquer la surprise de s’accrocher à la deuxième place du groupe. La Martinique n’aura probablement pas assez pour progresser ici malgré sa compétitivité lors des précédentes participations à la Gold Cup.

Les États-Unis pourraient-ils gagner la Gold Cup avec une équipe B ? Charles McQuillan/Getty Images

Qui sera le MVP du groupe ? Cela va généralement à un attaquant, donc Dike et Larin sont les premiers noms qui me viennent à l’esprit. Le tandem haïtien de Duckens Nazon et Frantzdy Pierrot – qui a inscrit sept buts à eux deux lors du tour préliminaire – pourrait également éblouir.

Qui sera la star du groupe ? On a beaucoup prédit du milieu de terrain américain Gianluca Busio. Si on lui laisse le temps de briller, il pourrait devenir le dernier jeune joueur américain à se faire un nom. Le Pasher susmentionné l’a déchiré en MLS, avec trois buts et autant de passes décisives en huit matches cette saison : il est également à surveiller. – Jeff Carlisle

Attentes pour le favori : Par défaut, le Costa Rica entrera comme favori du groupe C, mais il le fera malgré une séquence de 11 matchs sans victoire qui remonte à novembre 2019. Dans la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois dernier, le Ticos perdu aux tirs au but à deux reprises – contre le Mexique en demi-finale et le Honduras dans le match pour la troisième place – avant qu’une défaite 4-0 contre les États-Unis ne coûte finalement son poste au manager Ronald Gonzalez.

Une course à la demi-finale de la Gold Cup est raisonnable, et tout au-delà nécessiterait une amélioration de la forme récente.

Quelqu’un peut-il faire tomber le favori? La Jamaïque, qui a atteint deux des trois dernières finales de la Gold Cup et la demi-finale en 2019, pourrait tout aussi bien être considérée comme la favorite devant le Costa Rica. Une récente infusion de joueurs d’origine anglaise a donné aux Reggae Boyz plus de profondeur, mais leur alignement pour la Gold Cup ne comportera notamment pas de débuts internationaux pour l’attaquant de West Ham United Michail Antonio et n’inclut pas Jamal Lowe de Swansea City ou Andre Gray de Watford. , qui débutent tous les deux en mars.

Qui sera le MVP du groupe ? Le pedigree mondial du gardien costaricain Keylor Navas est inégalé au sein du groupe, tandis que le Jamaïcain Shamar Nicholson, qui joue pour le Royal Charleroi SC en Belgique, est un attaquant dangereux.

Qui sera la star du groupe ? Nigel Hasselbaink du Suriname, qui a marqué deux tours du chapeau consécutifs lors des qualifications pour la Coupe du monde, a une bonne occasion de se faire connaître au sein de la CONCACAF. – Kyle Bonagura

Groupe D : Honduras, Panama, Grenade, Qatar

Attentes pour le favori : Classé 67e au classement de la FIFA, le Honduras devrait être en tête d’un groupe D qui comprend également le Panama, la Grenade et les invités du Qatar. Avec une défense expérimentée menée par Maynor Figueroa, 38 ans, et le toujours dangereux Alberth Elis en attaque, Los Catrachos non seulement devraient gagner le groupe, mais ils sont également plus que capables d’éliminer l’un des grands chiens lors des huitièmes de finale, comme ils l’ont presque fait contre les États-Unis en demi-finale de la Ligue des Nations.

Quelqu’un peut-il faire tomber le favori? Alors que le Honduras est favorisé, le groupe D est le groupe le plus ouvert, le Panama et le Qatar étant tous deux de sérieux challengers. Un Panama éprouvé au combat comprend cinq joueurs qui ont compilé plus de 90 sélections, dirigés par les vétérans de la Coupe du monde 2018, Anibal Godoy et Gabriel Torres, tandis que le Qatar, un parent inconnu des équipes de la CONCACAF, a été le surprenant vainqueur de la Coupe d’Asie 2019, et sera désireux de tirer le meilleur parti de ces matchs compétitifs menant à l’organisation de la Coupe du monde dans 17 mois.

Qui sera le MVP du groupe ? Élis. L’un des attaquants les plus dynamiques de toute la CONCACAF, « La Pantera » vient de connaître une solide première saison au Portugal avec Boavista et sera chargé d’assumer la charge offensive pour le Honduras. La bonne nouvelle pour le Honduras est qu’Elis est capable de faire exactement cela, car son rythme formidable et ses compétences en dribble font de lui un constant menace à la fois sur le comptoir et dans des situations de un contre un avec les défenseurs.

Qui sera la star du groupe ? Le Qatar est la tenue mystère étant donné qu’il s’agit d’un participant invité, mais gardez un œil sur les jeunes attaquants Akram Afif et Almoez Ali. Afif, 24 ans, a été nommé footballeur asiatique de l’année en 2019 ; il a été reconnu comme joueur de l’année de la Qatar Stars League lors de chacune des deux dernières saisons alors qu’il jouait sous Xavi à Al Sadd. Pendant ce temps, Ali, qui est né au Soudan et n’a que 24 ans, a marqué 30 buts en 62 matchs pour l’équipe nationale, dont neuf lors de la Coupe d’Asie 2019 pour remporter le titre de MVP.

Alors que les deux joueurs ont déjà eu des sorts en Europe – Afif en Espagne et en Belgique, et Ali en Autriche et en Espagne – les deux pourraient transformer de solides performances à la Gold Cup en transferts estivaux. – Gus Elvin