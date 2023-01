Les États-Unis et le Japon approfondissent leur alliance stratégique pour dissuader la Chine

Commentez cette histoire Commenter

Le Japon, déjà le plus important allié de Washington dans l’Indo-Pacifique, approfondit son partenariat stratégique avec les États-Unis dans le but de contrer la Chine – un développement qui sera présenté cette semaine avec un remaniement des unités du Corps des Marines américains à Okinawa et une étreinte de la Maison Blanche du Premier ministre Fumio Kishida.

La visite de Kishida à Washington intervient alors que sa position politique vacille, ses cotes d’approbation des sondages souvent inférieures à 40% et le président Biden souhaitant donner un coup de pouce à un partenaire fidèle. Cela fait également suite à l’annonce par le Japon d’une augmentation importante des dépenses de défense et d’une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui appelle à une «contre-attaque» ou une capacité de frappe à longue portée – lui permettant d’atteindre des objectifs en Chine continentale.

“La rencontre entre le président Biden et le Premier ministre Kishida mettra en évidence le moment charnière dans lequel nous nous trouvons pour l’alliance américano-japonaise”, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche dans un communiqué au Post.

Le Japon, qui occupe cette année la présidence du Groupe des sept démocraties industrielles, a également pris des mesures importantes pour tenir la Russie responsable de son invasion de l’Ukraine, devenant ainsi le premier pays d’Asie à se joindre aux démocraties occidentales pour sanctionner Moscou. Kishida, risquant la colère de la Chine, a dénoncé publiquement le potentiel dangereux d’un conflit en Asie à propos de Taiwan. Peut-être le plus remarquable de tous, Tokyo a mis de côté des décennies de contraintes auto-imposées à l’armée alors qu’elle fait face à des menaces de sécurité croissantes et à un risque de guerre dans l’Indo-Pacifique.

“Il s’agit du Japon qui s’aligne essentiellement sur les États-Unis, à bien des égards comme un allié de l’OTAN”, a déclaré un haut responsable de l’administration, qui, comme plusieurs autres responsables, a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes.

Méfiant envers la Chine, le Japon dévoile une nouvelle stratégie de sécurité nationale

Les porte-parole des départements d’État et de la Défense se sont refusés à tout commentaire.

Cette semaine, les deux alliés annonceront la réaffectation d’un régiment du Corps des Marines basé à Okinawa pour pouvoir d’ici 2025 se disperser rapidement pour combattre dans des îles austères et éloignées, selon plusieurs responsables américains. Le Marine Corps prévoit d’équiper le régiment de capacités avancées, telles que des missiles anti-navires qui pourraient être tirés sur des navires chinois en cas de conflit à Taiwan.

Il s’agit de l’une des avancées les plus significatives dans la posture des forces américaines dans la région depuis au moins une décennie, ont déclaré les responsables. “Le Japon améliore considérablement sa capacité, mais fournit également plus de capacité aux États-Unis”, a déclaré le responsable de l’administration. “Cela reflète un Japon beaucoup moins ambivalent, un Japon qui est prêt à jouer un rôle plus important dans sa propre défense.”

Dans le passé, a déclaré le responsable de l’administration, le Japon aurait eu recours à “une sorte de diplomatie du carnet de chèques et aurait essentiellement demandé aux États-Unis de s’occuper” de la sécurité dans la région. « Ce qu’ils font maintenant est quelque chose d’assez différent et d’assez substantiel, qui consiste essentiellement à dire : « Comptez sur nous. Et c’est un gros problème.

Kishida a promis en mai dernier à Biden que Tokyo se lancerait dans une augmentation substantielle des dépenses de défense, ce que le Japon a annoncé le mois dernier, ont déclaré des responsables. Tokyo a spécifiquement demandé à Washington de réserver l’annonce du régiment des Marines pour la réunion “Deux plus deux” des secrétaires à la Défense et aux Affaires étrangères des deux pays cette semaine afin qu’elle intervienne après le déploiement par le Japon de son budget et de ses stratégies de sécurité nationale et de défense. – de manière synchronisée, ont-ils dit.

“Le Japon intensifie ses efforts et le fait en étroite collaboration avec les États-Unis”, ont déclaré les responsables de la Maison Blanche.

Mais la réunion Kishida-Biden concerne “plus que des livrables ou des sujets spécifiques”, a-t-il déclaré. “C’est l’occasion de faire le point sur l’année dernière et sur la manière dont nous avons porté cette alliance à des sommets sans précédent et sur la suite.”

Certains décideurs politiques, tels que le représentant Mike Gallagher (R-Wis.), Président du nouveau comité restreint sur la Chine, sont favorables mais souhaitent voir plus d’action. Ni cette administration ni la précédente, a-t-il dit, ne semblent avoir agi avec le “sentiment d’urgence” requis pour construire une force de dissuasion crédible contre la Chine.

“Je le louerai quand cela deviendra une réalité”, a déclaré Gallagher, lorsqu’il a été informé de l’annonce à venir.

Mais les responsables de l’administration affirment que les changements que le Japon s’est engagé à apporter sont significatifs. Son augmentation prévue des dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut sur 5 ans ferait de son budget de défense le troisième au monde. Sa décision de construire ses propres missiles à longue portée et en attendant d’acheter des Tomahawks américains comme étape intermédiaire est une avancée majeure dans la capacité de contre-attaque et un signal à la Chine que les mouvements agressifs dans la région ne resteront pas sans réponse, ont-ils déclaré.

Le Japon va acheter des missiles Tomahawk pour renforcer sa défense au milieu des craintes de guerre

L’approbation par le Japon de la restructuration du Corps des Marines intervient alors que la Chine poursuit un vaste renforcement militaire, y compris l’expansion de sa marine – déjà la plus grande au monde – et de son programme nucléaire, tous faisant partie de l’objectif de Pékin de devenir la première armée du monde d’ici 2049.

Le Japon et la Chine sont également engagés dans un différend territorial de longue date sur les îles Senkaku dans la mer de Chine orientale au nord-est de Taïwan, où une escalade pourrait entraîner les États-Unis – qui se sont engagés à défendre le Japon en vertu d’un traité de sécurité – dans un conflit. avec la Chine.

En ce qui concerne le partenariat de sécurité, le Japon se démarque, a déclaré un deuxième responsable américain. “Les Britanniques, les Australiens sont très, très importants pour nous, mais aucun d’entre eux ne nous fournit les capacités qu’offre le Japon. Aucun d’entre eux n’héberge les forces qu’ils hébergent. Aucun d’entre eux n’a une économie de la taille du Japon », a-t-il déclaré.

De hauts responsables militaires américains à Washington et dans le Pacifique discutent depuis plusieurs années d’une restructuration de l’armée américaine – et du Corps des Marines, en particulier – pour contrer les inquiétudes croissantes concernant la croissance et les actions imprévisibles de l’armée chinoise.

La forte concentration de l’armée américaine à Okinawa – environ la moitié des troupes américaines au Japon y sont stationnées – et un certain nombre d’incidents criminels au fil des ans ont longtemps été un point sensible pour les Japonais, et les Okinawans en particulier. “Le fait qu’ils le fassent de toute façon montre à quel point la relation a changé et que le soutien à l’alliance s’étend également à Okinawa”, a déclaré Christopher Johnstone, président du Japon au Centre d’études stratégiques et internationales et ancien directeur de la Maison Blanche. pour l’Asie de l’Est. “Cela témoigne de l’évolution politique à Okinawa et de l’urgence de la menace.”

Bien que le nombre total de membres du personnel affectés aux unités marines d’Okinawa reste généralement stable, à environ 18 000, “ce n’est pas seulement une question de corps, il s’agit de capacités”, a déclaré le deuxième responsable. « Ils vont bouger plus vite. Avec plus de puissance de feu.

Au cours des prochaines années, l’objectif est de fournir au régiment des missiles anti-navires lancés au sol, une partie du plan de l’armée pour être en mesure de cibler des adversaires de plusieurs « domaines » simultanément – air-air, air-to- sol, sol-mer, mer-sol, etc., a déclaré le responsable.

Le Pentagone souhaite également pouvoir faire pivoter les Marines vers certaines des îles les plus éloignées au sud-ouest d’Okinawa, où ils s’entraîneront et y positionneront peut-être du matériel, afin de développer la capacité de se déployer rapidement si la Chine attaque Taïwan, ont déclaré des responsables. Certaines des îles du sud-ouest, connues collectivement avec Okinawa sous le nom de Ryukyus, ne sont qu’à environ 100 miles de Taiwan – à peu près la même distance qui sépare l’île autonome de la Chine continentale.

Le régiment des Marines “renforce le statut du Japon en tant qu’allié de loin le plus important dans la préparation d’une crise à Taiwan”, a déclaré Johnstone. “C’est vraiment le centre de ce que nous faisons ici.”

Mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a averti que “la coopération militaire américano-japonaise ne devrait pas nuire aux intérêts d’une tierce partie ni saper la paix et la stabilité dans la région”.

Le remaniement d’Okinawa fait suite à la création d’une unité similaire à Hawaï. Là, le Corps des Marines a pris un quartier général d’infanterie existant – le 3e Régiment de Marines – et l’a transformé en 3e Régiment de Marine Littoral. À Okinawa, le Marine Corps réaffectera le 12th Marine Regiment, un quartier général d’artillerie, pour créer le 12th Marine Littoral Regiment. Le service prévoit également de transférer un quartier général d’infanterie maintenant sur Okinawa, le 4e régiment de marines, à Guam, où il pourrait servir de base au troisième régiment littoral à partir de 2027, a déclaré un troisième responsable américain. Cette unité s’appellera le 4e régiment de Marine Littoral.