Les États-Unis et le Groenland rétablissent leurs liens après la tristement célèbre proposition de Trump de le racheter au Danemark en tant que «  grand bien immobilier  »

Le haut responsable américain s’est rendu dans la région couverte de glace, un territoire autonome du Danemark, après avoir rencontré des responsables du Groenland et du Danemark. Les chances que Washington achète le terrain étaient apparemment en tête de l’ordre du jour, les politiciens ayant fait de nombreux commentaires sur la question.

Visite de Blinken au Groenland « n’est pas une transaction immobilière», A déclaré le ministre des Affaires étrangères Pelé Broberg, se référant au commentaire tristement célèbre de l’ancien président américain Donald Trump. En 2019, Trump a confirmé les informations selon lesquelles il envisageait de le faire.stratégiquement intéressant« achat, qu’il considérait comme »essentiellement une grande transaction immobilière« . Le concept a ensuite provoqué des retombées diplomatiques, les responsables danois affirmant que le territoire était »pas à vendre. »

Heureux de voir que vous faites progresser l’achat du Groenland! – Avions de ligne (@airlinersband) 20 mai 2021

« Une transaction immobilière signifie un terrain sans rien dessus, personne dessus. Le secrétaire Blinken a clairement indiqué qu’il était ici pour les habitants de l’Arctique, pour les habitants du Groenland», A déclaré Broberg.

En visitant la région, censée avoir d’énormes quantités de pétrole et de ressources minérales sous sa glace, Blinken a déclaré qu’il l’était « résolument tourné vers aujourd’hui et demain, pas hier« Après avoir confirmé que le plan de Trump était hors de propos, le responsable américain a déclaré qu’il était venu »démontrer que la façon dont nous voyons la relation est un partenariat. «

« Nous avons des intérêts communs, nous avons des valeurs partagées, à une époque où le monde est de plus en plus compliqué et difficile», A commenté Blinken. L’année dernière, Washington a rouvert son consulat sur l’île – la première présence diplomatique depuis 1953, et a offert au Groenland un programme d’aide d’une valeur de plus de 12 millions de dollars. Le cercle polaire arctique est la base la plus septentrionale des États-Unis.

Le vaste territoire du Groenland dans l’Arctique n’a pas seulement intéressé Washington. La Chine a depuis longtemps des ambitions d’investissement pour l’une des plus grandes réserves de terres rares du monde, Pékin ayant déclaré vouloir le faire « participer à la gouvernance de l’Arctique. «

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!