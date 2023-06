Les États-Unis et le Canada sont ouverts à un modèle d’intervention conjointe en cas de catastrophe semblable à celui du NORAD : Blair

Alors que le Canada est aux prises avec des centaines d’incendies de forêt qui brûlent à travers le pays, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que le gouvernement fédéral cherchait des moyens d’approfondir sa coopération avec les États-Unis en matière d’intervention en cas de catastrophe.

Dans une interview avec Radio-Canada La maison diffusé samedi, Blair a déclaré qu’il s’était entretenu avec le chef de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) – la force fédérale américaine d’intervention en cas de catastrophe – sur la manière de mieux coopérer pour répondre aux catastrophes naturelles majeures.

« Nous avons même parlé d’une approche de type NORAD », a-t-il déclaré. « Parce que ces urgences d’incendies de forêt, d’inondations, de tremblements de terre, d’urgences au sens large et de tous les dangers – elles sont sans frontières. »

Cela a été rendu évident cette semaine lorsque la fumée dangereuse des incendies de forêt provenant d’incendies intenses dans le centre du Canada a dérivé vers le sud au-dessus d’Ottawa et de Toronto jusqu’à la côte est des États-Unis.

Blair n’a pas dit si une coopération plus approfondie pourrait signifier la création d’une nouvelle agence transfrontalière ou d’une organisation similaire au NORAD, ou un tout autre type de cadre de coopération. Le NORAD est le commandement de la défense aérospatiale militaire conjointe Canada/États-Unis, qui patrouille dans l’espace aérien nord-américain et possède des installations opérationnelles dans les deux pays.

« Je pense que nous devons vraiment travailler avec eux et réfléchir à la façon dont [greater co-operation] pourrait être structuré », a déclaré Blair, ajoutant que les responsables américains sont « assez ouverts » à une approche de type NORAD.

Il a noté que des travaux sont en cours pour aligner les organisations de coordination de la lutte contre les incendies existantes telles que le Centre interservices des feux de forêt du Canada et son homologue américain, le National Interagency Fire Center.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, prend la parole lors d’une mise à jour sur la saison des feux de forêt de 2023 le jeudi 1er juin 2023 à Ottawa. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

Il n’y a actuellement aucun homologue canadien pour la FEMA elle-même. La Presse canadienne rapporté cette semaine que les discussions en cours sur l’élaboration d’une nouvelle approche fédérale en matière de secours aux sinistrés envisagent la possibilité d’une force d’intervention d’urgence dédiée.

« Nous avons exploré la possibilité d’établir une force de défense civile qui existe dans de nombreux pays, ou la Garde nationale comme ils [have] aux États-Unis », a déclaré Blair.

« Mais franchement, à cause de la façon dont notre fédération constitutionnelle existe et des pouvoirs et responsabilités des provinces, nous devons travailler en collaboration avec les provinces — qui font un excellent travail, soit dit en passant.

Blair a répété à maintes reprises que toute augmentation de la participation fédérale – ou de la participation américaine – aux secours en cas de catastrophe passerait par la consultation et la coopération avec les provinces et les territoires.

« Cela ne veut pas dire que nous céderions nécessairement une partie de notre responsabilité, car dans ce pays, ce sont principalement les provinces, les territoires et les autorités locales qui répondent en premier lieu à une urgence », a-t-il déclaré. « Mais construire une plus grande collaboration entre nous, je pense, est parfaitement logique et c’est de cela dont nous parlons. »

20:13Le Canada peut-il soutenir la lutte contre les feux de forêt? Le Canada est sur la bonne voie pour sa pire saison de feux de forêt. Le président de l’Association canadienne des chefs de pompiers, Ken McMullen, et la professeure et experte en foresterie de l’UBC, Lori Daniels, discutent des mesures que le Canada pourrait prendre dès maintenant pour lutter contre les futurs incendies. Ensuite, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, révèle que le Canada envisage une coopération transfrontalière plus approfondie avec les États-Unis pour faire face aux urgences liées au climat.

Des pompiers mobilisés dans tout le pays

Une partie de l’impulsion derrière l’appel à une force fédérale en cas de catastrophe est la dépendance continue du Canada à l’égard de l’armée pour aider à combattre les catastrophes naturelles et à nettoyer par la suite. Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense, a averti que le fardeau qui pèse sur l’armée met à rude épreuve sa capacité à s’acquitter de ses responsabilités essentielles.

La grande majorité des pompiers du Canada sont également des bénévoles et la nature persistante de la saison des incendies actuelle les épuise.

« Ce n’est pas durable », a déclaré Ken McMullen, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers.

Le feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw dans le nord-est de la Colombie-Britannique le 7 juin 2023. (Twitter/Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Le modèle du bénévolat a bien fonctionné pendant des siècles, a déclaré McMullen, mais il n’a pas été conçu pour des situations prolongées. Il évoque la situation en Alberta, où des incendies brûlent depuis plus d’un mois.

«Les bénévoles ont quitté leur travail indépendant, leur autre emploi ou leurs rôles et responsabilités en tant que membre de la famille pendant 37 jours», a déclaré McMullen, qui est également chef des pompiers à Red Deer, en Alberta.

« [It’s] pas la façon dont le programme est conçu et certainement pas durable. »

Blair a déclaré que la dépendance à l’égard des bénévoles est « tout simplement une réalité dans ce pays » et les a félicités pour avoir fait un travail extraordinaire dans des circonstances difficiles. Il a également noté que le gouvernement fédéral s’est engagé à former 1 000 nouveaux pompiers à travers le pays.

L’opposition conservatrice a critiqué la réponse du gouvernement fédéral aux incendies jusqu’à présent. Il a appelé à une meilleure coopération à travers le pays et à des investissements dans des équipements de gestion des incendies comme des bombardiers à eau.

« Je pense que c’est une abdication absolue de responsabilité pour le gouvernement fédéral de dire: » Oh, c’est une grande surprise, nous n’avons pas de plan « », a déclaré cette semaine la députée conservatrice Michelle Rempel Garner.