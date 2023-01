Les États-Unis et le Canada s’affrontent en demi-finale mondiale de hockey junior

HALIFAX –

Les États-Unis et le Canada s’affrontent mercredi soir dans un autre épisode de leur rivalité mondiale au hockey junior, avec un voyage au match pour le titre en jeu.

Ils se sont qualifiés pour les demi-finales après des quarts de finale opposés lundi, le Canada battant la Slovaquie 4-3 en prolongation et les États-Unis battant l’Allemagne 11-1.

« Le rêve de tout enfant », a déclaré l’attaquant américain Rutger McGroarty, un espoir de Winnipeg. “Jouer dans une grange comme celle-ci contre votre rival, ce sera amusant. Cela nous motive juste à voir cette atmosphère, à voir à quel point ça va être fou.”

La République tchèque affrontera la Suède dans l’autre demi-finale.

Connor Bedard a marqué son deuxième but du match en prolongation pour permettre au Canada de vaincre la Slovaquie. Devant être le premier choix du repêchage de la LNH en 2023, la vedette des Regina Pats, âgée de 17 ans, a établi plusieurs records dans le tournoi.

Bedard détient des records canadiens pour les buts (16) et les points (34) dans sa carrière en tournoi et des points (21) et des aides (13) dans une seule épreuve. Il a également le plus de points par un joueur de moins de 18 ans de n’importe quel pays.

Les Américains sont menés par le meilleur trio de l’Université du Minnesota Logan Cooley et Jimmy Snuggerud et Cutter Gauthier du Boston College.

Les États-Unis ont battu le Canada en finale du tournoi de 2021 dans la bulle COVID-19 à Edmonton, en Alberta, lors de leur dernière rencontre aux mondiaux juniors.

L’entraîneur canadien Dennis Williams n’a pas prévu de discours d’encouragement avant celui-ci. Au contraire, il dit “nous devons les calmer”.

“Nous en rêvions tous quand nous étions enfants”, a déclaré l’ailier canadien Brennan Othmann. “C’est le jeu, c’est le moment.”