Les États-Unis et le Canada ne sont pas intéressés à envoyer des forces armées en Haïti

NATIONS UNIES — Les États-Unis et le Canada – les deux pays les plus souvent cités comme chefs possibles d’une force armée internationale pour aider Haïti à combattre les gangs – n’ont montré aucun intérêt mardi à déployer du personnel de sécurité malgré les appels renouvelés des Nations Unies et d’Haïti à l’aide pour mettre fin à l’aggravation de la violence dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental.

L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Robert Rae, a déclaré que le monde doit apprendre de toutes les interventions militaires précédentes en Haïti, qui n’ont pas réussi à apporter une stabilité à long terme au pays, et s’assurer qu’à l’avenir, les solutions «doivent être dirigées par les Haïtiens et par les institutions haïtiennes».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé l’appel, mais plus de trois mois plus tard, aucun pays ne s’est manifesté.

Les meurtres et les enlèvements ont augmenté pour une quatrième année consécutive en 2022, a-t-elle déclaré, soulignant 1 359 enlèvements, soit plus du double du nombre en 2021 et une moyenne d’environ quatre par jour, et des meurtres en hausse d’un tiers pour atteindre 2 183, touchant tous les segments de la société, y compris un ancien candidat à la présidence et directeur de l’Académie nationale de police.