Les États-Unis et le Canada lancent une enquête sur l’implosion de Titan

La Garde côtière américaine mènera une enquête sur l’implosion catastrophique du submersible Titan, qui s’est brisé avec cinq à bord et a coulé au fond de l’océan lors d’une plongée vers le Titanic plus tôt cette semaine.

Les cinq passagers et membres d’équipage ont été présumés morts jeudi, peu de temps après qu’un équipage guidant un véhicule télécommandé a repéré l’épave du Titan à environ 500 mètres de la proue du paquebot de luxe, à près de quatre kilomètres sous la surface de l’Atlantique Nord.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis a publié vendredi un communiqué indiquant que les garde-côtes américains avaient déclaré la perte de Titan un « accident maritime majeur » et, par conséquent, mèneraient l’enquête.

Peter Knudson, un porte-parole du conseil, a déclaré vendredi que le NTSB s’était joint à l’enquête.

Plus tard dans la journée, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a publié une déclaration indiquant qu’il lançait également une enquête, notant que le navire de soutien de Titan, le Polar Prince, est un navire battant pavillon canadien.

« Le BST (est) l’autorité d’enquête de l’État du pavillon du navire de soutien », a déclaré le conseil canadien dans un communiqué, ajoutant que son enquête portera sur « les circonstances de cette opération menée par le navire battant pavillon canadien Polar Prince ». «

Le conseil a déclaré que les enquêteurs du BST avaient déjà été envoyés à St. John’s, à Terre-Neuve, où le Polar Prince et le Titan étaient basés avant l’expédition malheureuse. Le navire, un ancien navire de la Garde côtière canadienne, appartient à la Première nation Miawpukek dans le sud de Terre-Neuve.

« Dans les prochains jours, nous coordonnerons nos activités avec les autres agences impliquées », a déclaré le BST. Les enquêtes du conseil, qui peuvent prendre des années, ne peuvent pas attribuer de faute ou déterminer la responsabilité civile ou pénale.

Le conseil a déclaré qu’il y avait 17 membres d’équipage et 24 personnes à bord du Polar Prince lorsque cinq d’entre eux sont montés à bord de Titan dimanche matin et ont sombré sur une route vers le Titanic, à environ 700 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve. Environ une heure et 45 minutes plus tard, le navire de soutien a perdu le contact. Le voyage vers le bas prend généralement environ deux heures.

En tout, cinq gros morceaux du submersible ont été repérés jeudi. Carl Hartsfield, directeur du Woods Hole Oceanographic Systems Laboratory, à Falmouth, Massachusetts, a déclaré que l’emplacement des débris correspondait à l’endroit où le navire devait se trouver lorsqu’il a perdu le contact avec le navire de surface.

Depuis le début des recherches dimanche soir, les garde-côtes américains ont à plusieurs reprises qualifié le Titan de navire canadien, bien que la société qui exploitait la petite embarcation, OceanGate Expeditions, soit basée dans l’État de Washington.

Le PDG de la société, Stockton Rush, pilotait le submersible lorsqu’il a implosé sous la pression extrême près du fond marin. Les passagers à bord étaient le milliardaire britannique Hamish Harding, l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman.

Marc Isaacs, un avocat maritime à Toronto, a déclaré que les commissions de sécurité canadienne et américaine travailleront probablement ensemble. « Je doute que deux organisations comme celle-ci se lancent dans une guerre de territoire pour savoir qui mène une enquête. »

Pendant ce temps, la marine américaine a confirmé jeudi soir que ses capteurs acoustiques avaient détecté « une anomalie compatible avec une implosion » dans la zone profonde de l’océan où opérait dimanche le submersible condamné, plusieurs heures avant sa disparition.

Dans un e-mail, un haut responsable de la marine américaine a déclaré qu’une analyse des données acoustiques avait été partagée avec le « commandement unifié » menant la recherche.

La marine américaine entretient depuis longtemps un réseau d’appareils d’écoute au fond de l’Atlantique Nord pour détecter les sous-marins hostiles.

Le responsable de la marine a déclaré que la découverte n’était pas définitive, ajoutant que les informations avaient été prises en compte avec les données acoustiques fournies par d’autres partenaires dans la recherche du Titan, qui était dirigée par les garde-côtes américains. Le responsable a déclaré que la décision avait été prise de poursuivre la mission de recherche et de sauvetage et de « faire tout son possible pour sauver les vies à bord ».

Mais les informations sur l’anomalie n’ont été partagées avec le public qu’après la découverte de l’épave du Titan et les cinq personnes à bord ont été présumées mortes.

Les Forces armées canadiennes, qui ont participé à la recherche, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les données de la marine américaine.

OceanGate, basée à Everett, Washington, continue de faire l’objet d’un examen minutieux de ses pratiques de sécurité.

Les ingénieurs maritimes ont attiré l’attention sur le fait que Titan, qui avait une coque en fibre de carbone, n’a jamais été « classé » ou certifié par un tiers indépendant pour s’assurer qu’il répondait à certaines normes de sécurité. En 2018, un groupe d’ingénieurs a écrit une lettre avertissant que l’approche « expérimentale » de l’entreprise pourrait avoir des conséquences « catastrophiques ».

En réponse, OceanGate a expliqué sur son site Web que Titan n’était pas classé car le processus pouvait inhiber l’innovation.

À Halifax, un responsable militaire canadien a confirmé vendredi que le navire de la Garde côtière canadienne John Cabot resterait dans la zone de recherche pour aider à l’opération de récupération, bien qu’aucun détail n’ait été divulgué.

La Garde côtière américaine n’a pas encore dit si l’un des morceaux fracturés du submersible coulé serait récupéré du fond de l’océan.

Certains des autres navires et aéronefs canadiens utilisés lors de la recherche ont été renvoyés à leurs bases vendredi, notamment le navire de défense côtière NCSM Glace Bay, basé à Halifax, et un avion de patrouille à longue portée CP-140 Aurora, basé à la BFC Greenwood dans l’ouest Nouvelle-Écosse.

« La garde côtière américaine n’a plus besoin des moyens de sauvetage de nos forces », a déclaré le Lt.-Cmdr. Len Hickey, porte-parole du Joint Rescue Co-ordination Centre à Halifax.

Plus tôt cette semaine, l’équipage à bord d’un avion Aurora a largué des bouées équipées de sonar dans l’océan près du site de l’épave du Titanic et a capté des bruits de claquement, ce qui a conduit à des spéculations frénétiques selon lesquelles ceux à bord du Titan auraient pu demander de l’aide.

Jeudi, les garde-côtes américains ont déclaré que ces bruits n’avaient aucun lien avec la disparition de Titan.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2023.