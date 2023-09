Les États-Unis et le Canada font naviguer des navires de guerre dans le détroit de Taiwan pour défier la Chine

TAIPEI, Taiwan (AP) — Les marines américaine et canadienne ont fait naviguer samedi deux navires de guerre dans le détroit de Taiwan, pour défier les vastes revendications territoriales de la Chine.

L’USS Ralph Johnson et la frégate de classe Halifax NCSM Ottawa de la Marine royale canadienne ont navigué à travers l’étroite bande océanique qui sépare la Chine de Taiwan, selon la 7e flotte de la marine américaine. Pékin revendique que Taiwan fait partie de son territoire devant être réunifié par la force si nécessaire, et considère les transits de la marine américaine et de ses alliés comme des actions de provocation.

Les croiseurs « ont transité par un couloir du détroit qui s’étend au-delà de la mer territoriale de tout État côtier », indique le communiqué de la Marine.

Les États-Unis traversent régulièrement le détroit dans le cadre de ce qu’ils appellent des opérations de « liberté de navigation ».

La Chine a intensifié ses activités militaires autour de Taiwan, notamment en envoyant des navires de guerre et des avions de guerre presque quotidiennement.

En juin, les États-Unis ont publié une vidéo dans laquelle un navire de la marine chinoise a coupé brusquement la trajectoire d’un destroyer américain, obligeant le navire américain à ralentir pour éviter une collision. Le navire américain effectuait également un transit avec un navire canadien.

La Chine a déclaré qu’elle avait suivi les deux navires tout au long de leur transit et que ses forces « avaient traité la situation conformément à la loi et à la réglementation », a déclaré le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération, dans un communiqué.

The Associated Press