Les États-Unis et le Canada envoient des véhicules blindés pour renforcer la police d’Haïti

Les États-Unis et le Canada ont envoyé dimanche des véhicules blindés et d’autres fournitures en Haïti pour aider la police à combattre un gang puissant au milieu d’une demande en attente du gouvernement haïtien pour le déploiement immédiat de troupes étrangères.

Un communiqué du Département d’État américain a déclaré que l’équipement avait été acheté par le gouvernement haïtien, mais il n’a pas fourni plus de détails sur les fournitures transportées par avion militaire vers la capitale de Port-au-Prince.

Un porte-parole du Commandement sud de l’armée américaine a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails sur les fournitures envoyées, bien qu’il ait ajouté qu’il s’agissait d’une opération conjointe impliquant l’US Air Force et l’Aviation royale canadienne.

“Cet équipement aidera (la Police nationale d’Haïti) dans sa lutte contre les acteurs criminels qui fomentent la violence et perturbent le flux d’aide humanitaire indispensable, entravant les efforts pour arrêter la propagation du choléra”, a déclaré le Département d’État.

L’équipement est arrivé plus d’un mois après que l’un des gangs les plus puissants d’Haïti ait encerclé un terminal de carburant et exigé la démission du Premier ministre Ariel Henry. Des manifestants ont également bloqué des routes dans les grandes villes pour protester contre une forte hausse des prix du carburant après qu’Henry a annoncé début septembre que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner le carburant.

Depuis lors, les stations-service ont fermé, les hôpitaux ont réduit leurs services et les banques et les épiceries ont ouvert sur une base limitée alors que le carburant, l’eau et d’autres fournitures diminuent à travers Haïti.

Les propriétaires du terminal de carburant ont annoncé samedi que des hommes armés avaient attaqué leurs installations pour la deuxième fois et se sont enfuis avec plus de 28 000 gallons de produits pétroliers après avoir maîtrisé le personnel de surveillance et d’urgence de l’installation.

C’était la deuxième fois cette semaine que des hommes armés ont fait irruption dans le terminal, qui stocke plus de 10 millions de gallons d’essence et de diesel et plus de 800 000 gallons de kérosène.