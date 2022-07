Les puissances occidentales n’ont jamais traité les pays insulaires au sérieux – mais maintenant elles veulent prendre pied contre Pékin

La semaine dernière, le vice-président américain Kamala Harris a prononcé une allocution vidéo au Forum des îles du Pacifique – une réunion multilatérale composée des nations de l’archipel du Pacifique Sud, communément regroupées en « Polynésie » et « Mélanésie ». Lors de l’échange, Harris s’est engagé à accroître la coopération américaine avec les nations insulaires, a mis en garde contre les “mauvais acteurs” et s’est engagé à rouvrir les ambassades américaines aux Tonga et aux Samoa, un exemple illustratif de la façon dont les États-Unis n’avaient pas pris la région au sérieux – jusqu’à ce que Washington comprenne qu’il avait besoin d’un pied contre Pékin, bien sûr. Notamment, la nation insulaire de Kiribati n’a pas assisté à la réunion, une décision qui a ensuite été imputée à Pékin. Plus tard, la Chine elle-même a tenu sa propre réunion avec les membres du forum.

Si ce n’était pas déjà évident, une sérieuse bataille d’influence et de domination politique s’est ouverte entre les grandes puissances du Pacifique Sud. Bien qu’ils décrivent la Chine comme l’agresseur ou l’expansionniste, les États-Unis et l’Australie voient théoriquement cette région comme une « arrière-cour » stratégique. Après avoir conquis la domination militaire sur le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, Washington et, par extension, Canberra, comprennent la domination effrénée sur ces nations insulaires comme une condition préalable à leur propre hégémonie mondiale. C’est une ambition publiquement déclarée de la politique étrangère américaine d’empêcher la Chine, désormais considérée comme son plus grand adversaire géopolitique, d’atteindre la parité militaire sur les “premières” et “deuxièmes” chaînes d’îles du Pacifique – si l’Amérique perdait la primauté sur elles, ce serait perdre sa capacité à projeter de la puissance dans l’ensemble de l’Asie.

Plus tôt cette année, la Chine a stupéfié les États-Unis et l’Australie avec un blitz diplomatique à travers le Pacifique qui l’a vue signer un pacte de sécurité historique avec les Îles Salomon, ainsi que conclure un certain nombre d’accords avec d’autres nations. Washington et Canberra ont depuis réagi en déclenchant l’alarme dans les médias de l’establishment, affirmant que la Chine visait à construire une base militaire ou navale sur les îles. Cela a rapidement conduit à une rhétorique menaçante diffusée publiquement contre les îles Salomon. Depuis lors, cependant, les États-Unis et l’Australie ont poussé leur propre offensive diplomatique vers les pays insulaires, ainsi que le lancement remarquable d’un autre groupe multilatéral axé sur l’anti-Chine, intitulé « Établissement des partenaires dans le Pacifique bleu », a également rejoint par le Royaume-Uni et le Japon.

Tous ces efforts ne changeront probablement pas grand-chose. Tout d’abord, que les États-Unis et l’Australie le veuillent ou non, ces pays insulaires ne veulent pas être politiquement dominés par une puissance spécifique. Ils ne voient aucun avantage à être soumis à long terme à un statut « d’arrière-cour », en particulier vis-à-vis des pays qui n’ont pas pris au sérieux leurs intérêts nationaux ou leur développement au cours des années passées. Deuxièmement, les États-Unis et leurs alliés ne peuvent rien faire pour changer la perception selon laquelle la Chine représente un partenaire de développement très bénéfique pour ces pays et offre des opportunités à grande échelle. Lorsque la Chine a finalisé l’accord de sécurité avec les îles Salomon, elle a également annoncé que 98 % des exportations de l’île vers la Chine seraient exemptes de droits de douane. La Chine étant le plus grand marché du monde et les Îles Salomon comptant plus de 686 878 habitants (moins qu’une petite ville chinoise), un tel arrangement est une évidence.

Cela nous amène au point suivant. La Chine fait directement appel aux intérêts des pays insulaires du Pacifique en vue d’améliorer leur statut économique, de fournir des infrastructures et des marchés d’exportation. Les États-Unis, l’Australie et co. ne sont pas. En fait, leur seul but en cherchant à réengager ces pays est uniquement de contrer la Chine et de faire avancer leurs objectifs idéologiques, comme l’illustre le vice-président Harris brandissant les mots “mauvais acteurs” – mais il y a peu de preuves que les pays insulaires du Pacifique voient la Chine comme une. Pékin s’engage à respecter leur souveraineté nationale, c’est pourquoi l’accord de sécurité avec les îles Salomon était, au grand dam de Washington et de Canberra, un arrangement populaire que les Salomon voient comme une opportunité de se sevrer de leur propre dépendance de longue date vis-à-vis de l’Australie et la République. La Chine n’est pas, contrairement à la façon dont les médias la décrivent, “s’impose” sur le Pacifique, mais est bien accueillie, mais il est clair que l’autre partie tente de forcer les nations insulaires à choisir, puis se demande pourquoi leurs ouvertures diplomatiques sont ignoré.

En conclusion, les nations insulaires du Pacifique recherchent l’équilibre et non la subordination à l’hégémonie. C’est une ironie grossière bien sûr que les États-Unis et leurs partenaires insistent sur le fait que des nations telles que l’Ukraine ont le droit de prendre leurs propres décisions souveraines concernant les pays avec lesquels elles s’alignent et avec lesquelles elles s’associent, mais les petites nations insulaires telles que les Salomon, qui osent choisir la Chine , apparemment pas. Dans la pratique, cependant, ces îles reconnaissent que leur propre développement peut être renforcé en choisissant plusieurs partenaires, au lieu d’accepter simplement une existence humble comme arrière-cour de l’Australie, un pays qui est incapable de leur offrir des opportunités économiques compétitives avec ce que la Chine a à faire. offrir.