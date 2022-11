Les États-Unis et l’Arabie saoudite craignent que l’Iran ne planifie une attaque contre les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient

CNN

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont partagé des renseignements indiquant que l’Iran pourrait planifier une attaque imminente contre les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, en particulier en Arabie saoudite, a déclaré un responsable américain à CNN.

Un responsable saoudien a déclaré à CNN que l’Arabie saoudite partageait des informations sur une éventuelle attaque avec les États-Unis, mais la source n’a donné aucun détail.

Un deuxième responsable américain a déclaré que des avions de combat américains F-22 déjà en Arabie saoudite sont disponibles pour contrer toute menace.

Le premier responsable a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’augmentation des niveaux de protection militaire américaine dans la région, car l’armée américaine n’est pas considérée comme une cible. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré mardi que les États-Unis étaient “préoccupés par l’image de la menace” et “en contact permanent par les voies militaires, diplomatiques et de renseignement avec les Saoudiens”.

“Nous n’hésiterons pas à agir pour défendre nos intérêts et nos partenaires dans la région”, a déclaré Price lors d’un briefing du département. Il a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun avertissement public émis par l’ambassade au sujet d’une menace et a confirmé que le Département d’État est tenu d’informer les citoyens “si nous avons des informations précises, crédibles, susceptibles de constituer une menace pour la communauté des citoyens américains.

Les États-Unis pensent que l’Iran pourrait essayer d’attirer l’attention sur l’Arabie saoudite, que l’Iran accuse d’aider à alimenter les manifestations, ont indiqué des sources.

Le Wall Street Journal a d’abord rapporté qu’il y avait des indications d’une attaque iranienne potentielle.

Attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder n’a pas confirmé s’il existe actuellement une menace spécifique, mais a déclaré que le Pentagone reste “préoccupé par la situation de la menace dans la région” et est “en contact régulier avec nos partenaires saoudiens”.

L’Iran est le principal rival régional de l’Arabie saoudite et Riyad a rompu ses relations diplomatiques officielles avec Téhéran en 2016 après que des manifestants iraniens ont pris d’assaut l’ambassade saoudienne à Téhéran en réponse à l’exécution par l’Arabie saoudite d’un religieux chiite. Les rebelles houthis soutenus par l’Iran ont également attaqué des installations pétrolières en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ces dernières années, faisant craindre que les infrastructures énergétiques ne soient la cible de toute provocation iranienne dans la région.

Des responsables saoudiens et iraniens se sont rencontrés discrètement ces derniers mois pour discuter de questions de sécurité, notamment de la guerre au Yémen entre les Houthis et une coalition militaire soutenue par l’Arabie saoudite. Mais une trêve fragile entre les parties a expiré le mois dernier, entraînant une nouvelle recrudescence des tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite.