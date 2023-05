Les États-Unis et l’Arabie saoudite appellent les parties belligérantes au Soudan à prolonger le cessez-le-feu « imparfait »

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont appelé les parties belligérantes au Soudan à prolonger un cessez-le-feu qui devait expirer lundi.

L’armée soudanaise et une force paramilitaire rivale, luttant pour le contrôle du Soudan depuis la mi-avril, avaient convenu la semaine dernière d’une trêve d’une semaine, négociée par les États-Unis et les Saoudiens. Cependant, le cessez-le-feu, comme d’autres avant lui, n’a pas arrêté les combats dans la capitale Khartoum et ailleurs dans le pays.

Dans une déclaration conjointe dimanche matin, les États-Unis et l’Arabie saoudite ont appelé à une prolongation de la trêve actuelle qui expire lundi à 21h45, heure locale.

« Bien qu’imparfaite, une prolongation facilitera néanmoins l’acheminement de l’aide humanitaire dont le peuple soudanais a un besoin urgent », indique le communiqué.

La déclaration a également exhorté le gouvernement militaire soudanais et les Forces de soutien rapide rivales à poursuivre les négociations.

Les combats ont éclaté à la mi-avril entre les militaires et les puissantes RSF. Le chef militaire, le général Abdel-Fattah Burhan, et le chef de la RSF, le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont mené le coup d’État de 2021 qui a renversé le gouvernement soutenu par l’Occident du Premier ministre Abdalla Hamdok.

Les combats ont transformé Khartoum et la ville adjacente d’Omdurman en champ de bataille. Les affrontements se sont également propagés ailleurs dans le pays, notamment dans la région ravagée par la guerre du Darfour.

Le conflit a tué des centaines de personnes, en a blessé des milliers et poussé le pays au bord de l’effondrement. Il a forcé plus de 1,3 million de personnes à quitter leur foyer pour se rendre dans des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan ou dans des pays voisins.

Les habitants ont fait état de nouveaux affrontements sporadiques dimanche dans certaines parties d’Omdurman, où des avions de l’armée ont été aperçus survolant la ville. Des combats ont également été signalés à al-Fasher, la capitale provinciale du Nord-Darfour.

La déclaration américano-saoudienne est intervenue deux jours après que Burhan a demandé dans une lettre au secrétaire général de l’ONU que l’envoyé de l’ONU dans son pays soit démis de ses fonctions. Le chef de l’ONU a été « choqué » par la lettre, a déclaré un porte-parole.

L’émissaire, Volker Perthes, a été un médiateur clé au Soudan, d’abord pendant les tentatives agitées du pays pour passer à la démocratie, puis pendant les efforts pour mettre fin aux combats actuels.

La lettre de Burhan est venue après que Perthes ait accusé les parties belligérantes de ne pas respecter les lois de la guerre en attaquant des maisons, des magasins, des lieux de culte et des installations d’eau et d’électricité.

Dans son briefing au Conseil de sécurité de l’ONU la semaine dernière, Perthes a blâmé les chefs de l’armée et les RSF pour la guerre, affirmant qu’ils avaient choisi de « régler leur conflit non résolu sur le champ de bataille plutôt qu’à la table ».

The Associated Press