Les États-Unis et l’Arabie saoudite appellent les parties belligérantes au Soudan à prolonger le cessez-le-feu « imparfait »

LE CAIRE (AP) – Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont appelé les parties belligérantes au Soudan à prolonger un cessez-le-feu fragile qui devait expirer lundi, alors que des semaines de combats se trouvaient dans une impasse dans la capitale et ailleurs dans le pays africain.

L’armée soudanaise et une force paramilitaire rivale, luttant pour le contrôle du Soudan depuis la mi-avril, avaient convenu la semaine dernière d’une trêve d’une semaine, négociée par les États-Unis et les Saoudiens. Cependant, le cessez-le-feu, comme d’autres avant lui, n’a pas arrêté les combats dans la capitale Khartoum et ailleurs dans le pays.

Dans une déclaration conjointe dimanche matin, les États-Unis et l’Arabie saoudite ont appelé à une prolongation de la trêve actuelle qui expire lundi à 21h45, heure locale.

« Bien qu’imparfaite, une prolongation facilitera néanmoins l’acheminement de l’aide humanitaire dont le peuple soudanais a un besoin urgent », indique le communiqué.

Le communiqué a également exhorté le gouvernement militaire soudanais et les Forces de soutien rapide rivales à poursuivre les négociations pour parvenir à un accord sur la prolongation du cessez-le-feu.

Les combats ont éclaté à la mi-avril entre les militaires et les puissantes RSF. Le chef militaire, le général Abdel-Fattah Burhan, et le chef de la RSF, le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont mené le coup d’État de 2021 qui a renversé le gouvernement soutenu par l’Occident du Premier ministre Abdalla Hamdok.

Le conflit a tué des centaines de personnes, en a blessé des milliers et poussé le pays au bord de l’effondrement. Il a forcé près de 1,4 million de personnes à quitter leur foyer pour se rendre dans des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan ou dans des pays voisins, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations.

Les habitants ont signalé dimanche de nouveaux affrontements sporadiques dans certaines parties de la ville voisine de la capitale, Omdurman, où des avions de l’armée ont été vus survolant la ville. Des combats ont également été signalés à al-Fasher, la capitale provinciale du Nord-Darfour.

Dans une déclaration séparée, les États-Unis et l’Arabie saoudite ont accusé à la fois l’armée et les RSF d’avoir violé le cessez-le-feu, affirmant que de telles violations « entravaient considérablement l’acheminement de l’aide humanitaire et la restauration des services essentiels ».

Le communiqué mentionne des frappes aériennes de l’armée, dont une qui aurait tué au moins deux personnes samedi à Khartoum. Les RSF ont également continué à occuper des maisons civiles, des entreprises privées et des bâtiments publics, et à piller certaines résidences.

« Les deux parties ont déclaré aux facilitateurs que leur objectif était la désescalade pour faciliter l’aide humanitaire et les réparations essentielles, mais les deux parties se préparent à une nouvelle escalade », indique le communiqué.

Le conflit est arrivé à une impasse car aucune des parties n’a été en mesure de porter un coup décisif à l’autre après six semaines de combats.

Au cours des deux premières semaines de la guerre, des frappes aériennes de l’armée ont ciblé les camps des RSF à l’intérieur et à l’extérieur de la capitale, paralysant les bases des forces paramilitaires. Cela a forcé les RSF à se déployer dans des zones densément peuplées, où ils ont saisi les maisons des gens et d’autres biens, et les utilisent comme couverture contre les frappes aériennes de l’armée.

La détention du Dr Alaa Eldin Awad Nogoud, éminent chirurgien et militant pro-démocratie, à Omdurman a provoqué un tollé dans le pays, des groupes médicaux et de défense des droits à l’intérieur et à l’extérieur du Soudan exigeant sa libération.

Un groupe d’hommes armés a pris d’assaut le domicile de Nogoud dimanche et l’a arrêté, selon le Syndicat des médecins soudanais. Il a été emmené dans un lieu inconnu, a-t-il ajouté.

Les Forces de la liberté et du changement, la coalition pro-démocratie, ont déclaré que les hommes armés ont affirmé qu’ils étaient des membres de l’armée et des services de renseignement. Il a déclaré que la détention de Nogoud faisait partie d’une campagne visant les militants pro-démocratie et a demandé sa libération immédiate.

Le développement est survenu après que Nogoud a déclaré à une chaîne de télévision la semaine dernière que l’armée avait saisi l’aide médicale fournie par l’Organisation mondiale de la santé et l’avait stockée dans un hôpital militaire à Omdurman, selon les médias locaux.

Il a déclaré que les médecins se sont vu refuser l’accès à l’établissement lorsqu’ils ont demandé une part de l’aide aux autres hôpitaux. On leur a dit que l’autorisation était d’abord nécessaire pour avoir accès, a-t-il dit.

Un porte-parole de l’armée s’est refusé à tout commentaire dimanche.

La déclaration américano-saoudienne est intervenue deux jours après que Burhan a demandé dans une lettre au secrétaire général de l’ONU que l’envoyé de l’ONU dans son pays soit démis de ses fonctions. Le chef de l’ONU a été « choqué » par la lettre, a déclaré un porte-parole.

L’émissaire, Volker Perthes, a été un médiateur clé au Soudan, d’abord pendant les tentatives agitées du pays pour passer à la démocratie, puis pendant les efforts pour mettre fin aux combats actuels.

La lettre de Burhan est venue après que Perthes ait accusé les parties belligérantes de ne pas respecter les lois de la guerre en attaquant des maisons, des magasins, des lieux de culte et des installations d’eau et d’électricité.

Dans son briefing au Conseil de sécurité de l’ONU la semaine dernière, Perthes a blâmé les chefs de l’armée et les RSF pour la guerre, affirmant qu’ils avaient choisi de « régler leur conflit non résolu sur le champ de bataille plutôt qu’à la table ».