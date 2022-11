Les États-Unis et l’Angleterre font match nul sans but au Qatar

AL KHOR, Qatar – Les États-Unis et l’Angleterre ont fait match nul 0-0 lors de leur rencontre du Groupe B à la Coupe du monde 2022, laissant les deux équipes avec du travail à faire pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les États-Unis ont été la meilleure équipe dans un match sans occasions nettes. La menace la plus proche est venue lorsque Christian Pulisic a secoué la barre transversale avec un effort féroce au milieu de la première mi-temps, mais aucune des deux équipes n’a été en mesure de sortir de l’impasse. Les chances qui étaient là en première mi-temps se sont taries en seconde, laissant les deux équipes repartir avec un point chacune.

Les deux équipes sont de retour en action mardi prochain (États-Unis contre Iran, Angleterre contre Pays de Galles) alors que toutes les équipes restent en vie pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Les États-Unis en proie à une mauvaise finition mais la défense tient bon

Dans un match que beaucoup s’attendaient à ce que les États-Unis perdent, les Américains ont joué de manière crédible. La défense était solide, faisant beaucoup pour annuler le milieu de terrain anglais. Alors que les Three Lions détenaient l’avantage de possession 58-42%, les États-Unis avaient suffisamment de sorts solides pour signifier que le match n’était pas à sens unique.

Les États-Unis ont même réussi à se tailler une avance dans les buts attendus (0,88-0,55), mais un manque de précision devant le but – encore une fois – ainsi qu’une défense stellaire ont fait que le match s’est terminé sans but.

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 2 1 1 0 +4 4 2 – Iran 2 1 0 1 -2 3 3 – États-Unis 2 0 2 0 0 2 4 – Pays de Galles 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

La victoire 2-0 de l’Iran sur le Pays de Galles plus tôt dans la journée a laissé l’équipe de l’entraîneur américain Gregg Berhalter dans une position étrange. Les États-Unis devraient-ils pousser pour la victoire ou se réserver pour la finale de la phase de groupes contre l’Iran ? Berhalter a clairement exprimé ses intentions, n’apportant qu’un seul changement à sa formation de départ, l’attaquant Haji Wright remplaçant Joshua Sargent en tête.

L’Angleterre a été la première à s’installer, le défenseur central Walker Zimmerman fournissant un blocage vital sur un tir de Harry Kane à la 10e minute. Mais les États-Unis ont grandi dans le jeu et, grâce à un jeu de flanc incisif de Sergino Dest, ont commencé à se créer des occasions.

Une belle opportunité s’est présentée à la 26e minute lorsque Timothy Weah a trouvé Weston McKennie dans la surface, mais le premier effort du milieu de terrain a été lancé au-dessus de la barre. Ce n’était pas la dernière fois que les États-Unis se rapprochaient. Pulisic a secoué la barre à la 33e minute et sa tête éblouissante d’un centre de Dest juste avant la mi-temps est passée juste à côté.

La seconde mi-temps a vu plus de souffle et de souffle des États-Unis, car plusieurs fois Pulisic a trouvé de l’espace en transition, et bien qu’il ait forcé quelques opportunités de coup de pied de coin, Jordan Pickford n’a pas vraiment été testé dans le but anglais. Pendant ce temps, l’Angleterre a commencé à profiter de périodes de possession plus longues, mais n’a pas pu faire grand-chose pour vraiment menacer le gardien Matt Turner de l’autre côté du terrain.

C’est grâce à un effort défensif des États-Unis qui a été remarquable. Quelle que soit la gueule de bois que Walker Zimmerman aurait pu souffrir après avoir concédé le penalty lors du match contre le Pays de Galles, n’était pas du tout évident ce soir-là. Tim Ream a de nouveau été exceptionnel, tout comme Tyler Adams dans le milieu de terrain américain.

L’incapacité des États-Unis à convertir les chances créées était un report du match du Pays de Galles et, du moins jusqu’à présent, a défini cette Coupe du monde pour les Américains. C’est le genre de tendance qu’ils devront corriger pour avancer.

Ni Harry Kane ni Christian Pulisic n’ont pu marquer de but alors que les États-Unis et l’Angleterre ont joué pour un match nul sans but. Adam Pretty – FIFA/FIFA via Getty Images

2. L’Angleterre est décevante mais reste en position de force

Les attentes ont certainement été élevées lorsque l’Angleterre a anéanti l’Iran 6-2 lors de son match d’ouverture plus tôt cette semaine, et probablement trop élevées. Les États-Unis étaient organisés et tenaces en défense, et les défenseurs centraux anglais Harry Maguire et John Stones semblaient étrangement passifs lorsqu’il s’agissait d’essayer de trouver des passes décisives.



1 Connexe

Les Three Lions ont menacé à la fin de la première mi-temps lorsque le tir de Mason Mount a forcé Turner à effectuer un arrêt net, mais dans l’ensemble, l’Angleterre a trouvé la tâche difficile. Cela dit, le coussin que les Three Lions ont créé dès le premier match leur a permis d’inviter les États-Unis à aller de l’avant et à leur tour de ne pas prendre trop de risques.

Mais tout cela s’est traduit par une performance plutôt tiède de l’Angleterre. Le trident offensif tant annoncé de Mount, Raheem Sterling et Bukayo Saka est resté plutôt silencieux en dehors de la tentative susmentionnée de Mount. Le duo central de Jude Bellingham et Declan Rice a vu beaucoup de ballon, mais n’a pas été très efficace pour stimuler l’attaque.

Le manager Gareth Southgate a tenté de faire bouger les choses en faisant venir Jack Grealish et Jordan Henderson pour Sterling et Bellingham, respectivement, mais cela n’a pas entraîné une légère augmentation de la fortune de l’Angleterre. C’est jusqu’à ce que Kane ait une chance glorieuse dans le temps d’arrêt, mais ne pouvait que diriger le coup franc de Luke Shaw.

Ce match ne sera certainement pas sur trop de rouleaux de surbrillance en Angleterre. Pourtant, l’Angleterre est toujours en tête du groupe avec quatre points et affronte une équipe du Pays de Galles qui semblait morte sur ses pieds dans les dernières minutes du match contre l’Iran. On s’attendrait

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Harry Maguire et l’Angleterre ont tenu à distance une équipe américaine animée tout au long du match. Adam Pretty – FIFA/FIFA via Getty Images

3. Pour les États-Unis, l’Iran joue tout ce qui compte maintenant

Même si les États-Unis ont pu gagner un certain respect dans ce calcul, cela pourrait également être considéré comme une autre occasion manquée pour l’équipe, qui se retrouve maintenant dans un match incontournable contre l’Iran afin de passer aux huitièmes de finale.

D’une part, qu’il s’agit du dernier match conforme aux prévisions d’avant-tournoi, et dans une certaine mesure, les États-Unis contrôlent leur propre destin. Mais il y a une précieuse petite marge de manœuvre. La situation souligne également qu’il y avait des points à prendre lors des deux premiers matches de Coupe du monde des Américains et qu’ils n’en ont pas profité. S’ils l’avaient fait, la pression à laquelle ils seraient confrontés n’aurait pas été aussi intense.

C’est un scénario qui rappelle un peu celui de 2010, quand les USA avaient besoin d’une victoire face à l’Algérie et l’ont finalement obtenue grâce au désormais célèbre vainqueur de Landon Donovan.

Mais en Iran, les États-Unis font désormais face à un type d’adversaire très différent. Les connotations politiques accompagnant le match seront massives, ce qui signifie que la motivation ne sera pas un problème. Porté par ce qui devrait être une foule en leur faveur contre les États-Unis, l’Iran surfera également sur une énorme vague de confiance après avoir inscrit deux buts en retard pour battre le Pays de Galles.

Les États-Unis peuvent-ils faire le travail ? C’est certainement possible. Le talent est clairement là. Mais à l’échelle de l’équipe, le niveau de netteté dans la moitié offensive n’a pas été assez élevé. Cela devra être augmenté si cette équipe veut continuer à avancer.

Notes des joueurs

Angleterre: Pickford 6, Shaw 6, Maguire 7, Stones 5, Trippier 5, Rice 6, Bellingham 5, Sterling 4, Mount 5, Saka 5, Kane 5.

Sous-titres : Grealish 5, Henderson 6, Rashford 5

ETATS-UNIS: Turner 7, Robinson 5, Rame 7, Zimmerman 7, Dest 6, Musah 6, Adams 7, McKennie 7, Pulisic 6, Wright 5, Weah 6.

Sous-titres : Aaronson 5, Moore 5, Sargent 5, Reyna 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Tyler Adams, États-Unis.

Encore une fois, Adams a fait un peu de tout, mais à un niveau élevé, divisant les jeux et connectant ses passes à un rythme régulier.

PIRE : Raheem Sterling, Angleterre.

A aucun moment, Sterling n’a semblé vouloir s’imposer dans le jeu. Juste une performance vraiment modérée dans l’ensemble.

Faits saillants et moments marquants

Le tir de Christian Pulisic à la 33e minute sur le poteau était la meilleure chance parmi plusieurs pour les États-Unis.

QUEL COUP par Pulisic !!! L’USMNT était si près de prendre les devants ! pic.twitter.com/HTAs0gyshf – Football FOX (@FOXSoccer) 25 novembre 2022

Ici, la passe de Weston McKennie au milieu a trouvé Tyler Adams, qui l’a glissé à gauche pour Pulisic. Son tir a battu Jordan Pickford mais n’a pas pu dépasser les boiseries.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Le manager américain Gregg Berhalter, à FOX : “Je pense que les deux équipes ont travaillé dur, les deux équipes se sont parfois donné des difficultés et dans l’ensemble, elles sont satisfaites de l’effort. Chaque fois que vous pouvez obtenir un jeu blanc à la Coupe du monde, c’est une bonne chose.”

Sur ce qu’il faut améliorer : “J’aimerais voir des buts – sur coups de pied arrêtés. Nous sommes fiers mais notre travail n’est pas terminé. Nous devons gagner mardi et nous savons que cinq points nous permettent d’entrer. Nous devons nous concentrer sur les cinq points.”

Le défenseur anglais Harry Maguire, à ITV : “Ce n’était pas notre meilleur – c’est un point et cela nous place dans une position de force dans le groupe. C’est une bonne équipe qui joue à un rythme élevé. Nous avons dû travailler dur et nous aurions pu le faire à la fin.”

L’attaquant américain Christian Pulisic, à FOX par la suite : “Je pense qu’il y avait vraiment beaucoup de points positifs. Nous avons eu des périodes, même en première mi-temps, où nous semblions dominants et avons créé des occasions, malheureusement nous n’avons pas pu en terminer certaines. Mais nous avons assez bien géré le match et nous sommes repartis avec un match nul contre eux est évidemment un très bon résultat, mais nous avons pensé que nous aurions même pu gagner le match.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les États-Unis sont toujours à la recherche d’une victoire à la Coupe du monde contre une équipe qui l’a déjà remportée : cinq défaites et maintenant trois nuls contre des équipes avec des étoiles sur leur maillot.

– L’Angleterre est à la recherche de cette première victoire contre les États-Unis sur la grande scène, car ils ont une défaite et deux nuls contre les Américains.

– La dernière équipe à garder l’Angleterre en tirs à un chiffre lors d’un match de Coupe du monde était une autre nation de la CONCACAF. Le Costa Rica a également minimisé l’attaque de l’Angleterre en 2014 lors d’un match nul 0-0 (8 tirs).

Suivant

Angleterre: Terminez la phase de groupes contre Gareth Bale et le Pays de Galles mardi. L’Angleterre a encore du travail à faire pour atteindre les huitièmes de finale – les Three Lions doivent battre ou faire match nul avec leurs voisins. Une défaite compliquerait les choses.

ETATS-UNIS: Affrontez l’Iran mardi lors de leur finale de phase de groupes dans ce qui sera un match très disputé. Malgré le résultat positif d’aujourd’hui, les États-Unis doivent battre l’Iran pour se qualifier pour les huitièmes de finale.